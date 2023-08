Signal: Textformatierung jetzt auch für iOS und Desktop

Nach­richten in verschie­denen Stilen forma­tieren ist jetzt auch in der iOS- und Desktop-Version des Signal Messen­gers möglich.

Ende Juni berich­teten wir über die Möglich­keiten der Textfor­matie­rung von Nach­richten im Signal-Messenger. Zum dama­ligen Zeit­punkt konnten wir das Feature unter der Android-Version mit der Kennung "6.24.4" testen. Das Feature wurde auf der App-Seite im Google-Play-Store für Android-Smart­phones beworben. Im App Store für iPhones konnten wir keinen entspre­chenden Hinweis auf die Verfüg­bar­keit des Tools ausma­chen. Das ändert sich jetzt, wie das Entwick­ler­team über Twitter/X mitteilt.

iOS/Desktop: Neues Signal-Feature verfügbar

Signal-Textformatierung

Bild: Signal Über den Twitter/X-Kanal von Signal heißt es, dass die Textfor­matie­rung neben dem Messenger für das Android-Betriebs­system auch für iOS und die Desktop-Anwen­dung verfügbar ist. Möglich sind die Stile Fett, Kursiv, Durch­gestri­chen und Mono­space. Das wird jetzt auch im Apple App Store unter den Neue­rungen der aktu­ellen Version kommu­niziert. Zum Down­load für iPhones zur Verfü­gung steht die Version "6.36". Laut Eintrag kann in den Nach­richten Text forma­tiert werden, in dem belie­biger Text im Einga­befeld markiert wird. Unter Android hatten wir das Ende Juni bereits anhand von verschie­denen Beispielen auspro­biert.

So forma­tieren Sie Text

Nach erfolg­reich verfasster Nach­richt kann entweder die voll­stän­dige Nach­richt oder nur ein Teil davon mittels langem Druck auf den Text und Verschieben des Indi­kators markiert und auf diese Weise ausge­wählt werden. Anschlie­ßend erscheint die Bear­bei­tungs­leiste, die neben den Optionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen auch die entspre­chenden neuen Wahl­mög­lich­keiten für die Textfor­matie­rung in Form von Fett, Kursiv, Durch­gestri­chen und Mono­space anbietet. Eine Bear­bei­tung des Textes ist auch nach­träg­lich bei bereits verschickten Mittei­lungen möglich oder auf Wunsch auch ganz wieder entfernbar.

Es ist davon auszu­gehen, dass auch die Nutzung der Textfor­matie­rung unter iOS das Gegen­über über eine mit diesem Feature kompa­tible Version des Signal Messen­gers verfügen muss. Ansonsten ist es möglich, dass die Forma­tie­rungen nicht erkannt werden können.

