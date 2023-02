Signal Messenger: Nachrichten zeitversetzt verschicken

Der Signal Messenger hat sich als WhatsApp-Alter­native einen Namen gemacht, die vor allem auf Daten­schutz und Privat­sphäre der Nutzer Wert legt. Sukzes­sive baut der Smart­phone-Messenger seinen Funk­tions­umfang aus. Jetzt haben sich die Entwickler ein Feature einfallen lassen, das es in vergleich­barer Form bei Mitbe­wer­bern noch nicht gibt. Nutzer haben die Möglich­keit, Nach­richten zeit­ver­setzt zu verschi­cken.

Derzeit steht das Vorplanen von Nach­richten noch nicht für alle poten­ziellen Inter­essenten zur Verfü­gung. Besitzer von Android-Smart­phones, die die Signal-App auf die Version 6.11.7 aktua­lisieren, profi­tieren von der Neue­rung. Für iPhone-Nutzer steht das Vorplanen von Messenger-Mittei­lungen derzeit noch nicht zur Verfü­gung. Feature-Upgrade beim Signal Messenger

Screenshot/Logo: Signal, Montage: teltarif.de Die zeit­ver­setzten Nach­richten können sowohl in Einzel­chats, als auch inner­halb von Gruppen genutzt werden. Die Option für den zeit­ver­setzten Versand lässt sich anzeigen, indem der Senden-Button inner­halb des Chat-Fens­ters für einige Sekunden gedrückt gehalten wird. Danach stehen vier Versand-Optionen zur Auswahl: Am glei­chen Tag um 18 Uhr oder 21 Uhr oder am nächsten Tag morgens um 8 Uhr. Die vierte Möglich­keit ist die benut­zer­defi­nierte Auswahl eines Versand-Zeit­punkts.

Geplante Nach­richt wird im Menü ange­zeigt

Wenn die zeit­ver­setzte Mittei­lung ordnungs­gemäß geplant wurde, wird das im Chat-Fenster ange­zeigt. Wenn die Nach­richt noch nicht verschickt wurde, kann sie ggf. auch wieder gelöscht werden - beispiels­weise wenn sich das Thema mitt­ler­weile erle­digt hat. Auch das Ändern der Nach­richt oder das Fest­legen eines neuen Termins für den Versand sind möglich. Prak­tisch ist die die neue Funk­tion beispiels­weise für Geburts­tags-Glück­wün­sche oder Erin­nerungen, die erst zu einem bestimmten Zeit­punkt ausge­spro­chen werden sollen.

Wer die zeit­ver­setzten Mittei­lungen beim Signal Messenger nutzen möchte, sollte berück­sich­tigen, dass die vorge­planten Nach­richten nicht auf Servern des Signal Messen­gers gespei­chert werden. Sie verbleiben bis zum Versand auf dem Smart­phone des Versen­ders. Das heißt aber auch, dass das Handy zum vorge­sehenen Termin für den Versand einge­schaltet sein muss. Ansonsten kann die Mittei­lung nicht verschickt werden.

Vor einigen Wochen hatte Signal ein Update veröf­fent­licht, das für archi­vierte Chats Verbes­serungen mit sich bringt.