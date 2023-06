Signal: App-Icons tauschen und Messenger tarnen

Der Messenger Signal bekam ein prak­tisches Feature in Form von änder­baren App-Icons spen­diert. Norma­ler­weise muss man eine Dritt­anbieter-Soft­ware verwenden, um das Symbol einer Anwen­dung umzu­gestalten. Je nachdem für welches Icon sich der User entscheidet, wird auch der App-Name ange­passt. So lässt sich Signal beispiels­weise als ein Wetter-Programm tarnen.

Mit dem änder­baren App-Icon können Nutzer das Symbol besser mit ihrem Start­bild­schirm und ihrer App-Schub­lade abglei­chen. Signal infor­miert in seinem Messenger-Kanal über die Erwei­terung und gibt Hinweise zur Verwen­dung.

Ein Dutzend Icons für das passende Signal

Die neuen Signal-App-Icons

Bild: Signal Ende Mai brachte Signal eine Aktua­lisie­rung heraus, welche das Austau­schen des App-Icons ermög­licht. Aller­dings macht das Entwick­lers­tudio erst jetzt aktiv in seinem Kommu­nika­tions­tool darauf aufmerksam. Somit dürfte das Feature für eine große Anzahl Nutzer bisher unbe­kannt gewesen sein. „Neue Aussichten für deine Start­bild­schirme“, so preist Signal die Funk­tion in seinem Info-Chat an. Um von der Neue­rung Gebrauch zu machen, wird ein Betriebs­system ab Android 8 benö­tigt. Bislang ist leider nicht bekannt, ob und wann iOS die Erwei­terung erhält. Anbieter-Info und der Weg zum Menüpunkt

Bild: Andre Reinhardt Das App-Icon lässt sich in Signal äußerst simpel ändern. Begeben Sie sich im Menü des Messen­gers in den Bereich „Darstel­lung“ und öffnen Sie den neuen Menü­punkt „App-Icon“. Dort finden sich alle zwölf Symbole wieder. Mögli­cher­weise wird die Auswahl zu einem späteren Zeit­punkt erwei­tert. Das App-Icon wird nur auf dem Start­bild­schirm und der App-Schub­lade ausge­tauscht. Bei Benach­rich­tigungen ist stets das gewohnte Signal-Symbol erkennbar.

Umsty­ling und Tarn­modus für Signal

Vier neue Symbole im Vergleich

Bild: Andre Reinhardt Wer beson­ders viel Wert darauf legt, dass das Mini-Bild­chen zum Hinter­grund und anderen Widgets oder Icons passt, dürfte sich über die Neue­rung freuen. Ob heller oder dunkler Modus, die Symbol-Auswahl berück­sich­tigt beide Stile. Kurios muten die vier untersten App-Icons an. So tarnt sich Signal mit der Bezeich­nung „Neu“ als Nach­richten-App, mit „Notizen“ als Notiz-App und mit „Wetter“ als „Wetter-App“. Das letzte Icon zeigt Wellen und nennt sich auch so. Damit könnte eine Reise-App oder eine Fitness-App gemeint sein.

