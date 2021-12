Tausende WhatsApp-Nachrichten lagen ungeschützt im Netz

Chatverläufe von WhatsApp, Telegram, ICloud etc. als gedrucktes Buch? Nur mit der Datensicherheit gabs ein Problem.

Grafik: zapptales.de Bei dem Münchner Start-up "Zapp­tales" bestand rund ein Jahr eine schwere Sicher­heits­lücke. Zapp­tales stellt für seine Kunden auf Wunsch gedruckte Bücher aus deren Chat-Verläufen in Diensten wie WhatsApp, Tele­gram, iMessage oder Face­book her. Ein Weih­nachts­geschenk für Leute, die sonst schon alles haben.

Sicher­heit­for­scher wurden neugierig

Grafik: zapptales.de Doch das machte eine Gruppe von IT-Sicher­heits­experten neugierig. Sie nennen sich "Zerfor­schung" und schauten sich den Vorgang genauer an. Sie fanden heraus, dass Hacker private Daten und Nach­richten der Kunden einsehen konnten.

"Dazu gehören unter anderem die Chat­logs, Medien aus den Chats und fertigen PDFs der zusam­men­gestellten Chat-Bücher", heißt es einem Bericht, mit dem das Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik (BSI) und die zustän­dige baye­rische Daten­schutz­auf­sicht über den Vorfall infor­miert wurden. Insge­samt sollen rund 69.000 Konten betroffen gewesen sein, berichtet Zerfor­schung.

Zugangs­daten zur Amazon-Cloud im Programm versteckt

In einer bestimmten Datei hatten die "Zerfor­scher" eine Gmail-Adresse als Apple-ID und ein AWS Secret Access Key (= Pass­wort) für die Amazon Web Services gefunden. Damit bekamen die "Zerfor­scher" Zugriff auf die Amazon-Cloud von Zapp­tales und schlugen Alarm.

Lücke binnen 2 Stunden geschlossen

Das Unter­nehmen Zapp­tales bestä­tigte die Schwach­stelle, die aller­dings nie ausge­nutzt worden sei. Das habe eine Prüfung zusammen mit der baye­rischen Landes­daten­schutz­auf­sicht und dem BSI ergeben, erklärte die Geschäfts­füh­rerin Anna Kimmerle-Hürli­mann.

Egal: "Das hätte nicht passieren dürfen, aber wir haben die Lücke inner­halb von zwei Stunden nach Erhalt der Meldung geschlossen und bereits am nächsten Tag eine neue Version der Soft­ware veröf­fent­licht, die das Problem voll­ständig behoben hat", so Kimmerle-Hürli­mann. Den Sicher­heits­experten von Zerfor­schung sei man dankbar, dass sie die Lücke gefunden haben und man sie so schnell schließen konnte. Zerfor­schung bestä­tigte, dass das Problem nach einem Tag behoben wurde.

Zapp­tales infor­miert seine Kunden im haus­eigenen Blog, habe aber die betrof­fenen Kunden nicht explizit direkt per E-Mail ange­schrieben, kriti­sieren die Sicher­heits­for­scher.

Die Forscher nahmen nicht nur mit dem Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik (BSI) , sondern auch den bayri­schen Daten­schutz­behörden (davon gibt es kurio­ser­weise zwei) und Nach­richten-Magazin Spiegel auf, ferner noch mit dem Bayri­schen Rund­funk.

