Kein Phishing: N26 fordert Datenabgleich seiner Kunden

Falls Sie Kunde bei der Neo Bank N26 sind, mögli­cher­weise schon als diese noch "Number26" hieß, könnten Sie dieser Tage eine E-Mail der N26-Bank im Post­fach gefunden haben, die zum Daten­abgleich bis zum 6. April 2023 auffor­dert. Wie bei echtem Phis­hing soll der Kunde dazu ermun­tert werden, umge­hend zu reagieren. Nur: Diese E-Mail ist echt und wirk­lich ernst gemeint.

E-Mail weist auf Nach­richt in der App hin

Die N26 bittet einige Kunden um Aktualisierung ihrer Daten.

Logo/Foto: N26, Grafik/Montage: teltarif.de Diese E-Mail sollte man genau lesen. Sie infor­miert darüber, dass beim Einloggen in der N26 App auf dem Smart­phone ein Frage­bogen erscheinen wird, worin geprüft wird, ob die bei der Bank gespei­cherten Kunden­daten noch aktuell sind. Wer in den letzten Jahren umge­zogen ist, sollte diese Daten genau prüfen. Es kann z.B. sein, dass zwar die Liefer­adresse korri­giert wurde, nicht aber die offi­zielle Melde­adresse. Die kann man dann in der App ändern. Oft stößt man dabei mögli­cher­weise auf die Fehler­mel­dung, dass die Daten nicht valide seien.

Dann wird empfohlen, den N26-Chat aufzu­rufen.

Auffor­derung nicht verschlafen

Diese Auffor­derung sollte nicht verschlafen werden. Die Bank N26 ist eine "Neo Bank" und steht unter beson­derer Beob­ach­tung vom Bundesamt für Finanz­dienst­leis­tungen (BaFin) und der etablierten Konkur­renz. Von daher müssen sie viel genauer prüfen als bei einer alther­gebrachten Filiale mit Berater vor Ort.

Vor dem Chat gut vorbe­reiten

Bevor man in den N26-Chat geht, sind einige Vorbe­rei­tungen zu treffen. Die App auf dem Smart­phone sollte auf dem neusten Stand sein. Wer seiner­zeit eine physi­kali­sche N26-Karte bekommen hat, findet darauf einen 10stel­ligen Code. Der wird zur Veri­fizie­rung gebraucht. Ferner wird eine aktu­elle Melde­beschei­nigung (nicht älter als 6 Monate) oder ein Scan/Foto des Perso­nal­aus­weises (Vorder-/Rück­seite) benö­tigt, wo die aktu­elle Adresse explizit drauf steht.

Strenge Anfor­derungen an Scans oder Bilder

Die Bilder müssen den Ausweis komplett mit Ecken und Kanten zeigen, andern­falls akzep­tiert N26 diese Doku­mente nicht.

Den Chat ruft man besten von einem heimi­schen PC/Laptop über die Webseite www.n26.com auf. Dabei muss das Smart­phone einge­schaltet und mit dem Netz verbunden sein, dann wird über die N26-App der Login auf dem PC bestä­tigt. Nun gilt es, den Chatbot zu "über­zeugen", dass man einen Menschen "spre­chen" möchte. Dann ist noch etwas Geduld gefragt.

Wo sind die Nach­richten?

Wichtige Nachrichten schickt N26 in App. Oben rechts aufs "?" klicken.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de In der App auf dem Handy gibt es oben rechts ein "?", und im sich öffnenden Menü (nach unten scrollen) findet man unter Kontakt die "internen Nach­richten" von N26. Dort kann man antworten und die benö­tigten Doku­mente über das Handy hoch­laden. Die sollten schon auf dem Handy sein oder mit der Handy­kamera bei ausrei­chend Licht foto­gra­fiert werden. Die Nachrichten von N26 finden sich in der App unter Hilfe und auf Kontakt nach unten scrollen.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Der/die Hotliner/in reicht die Doku­mente an die "Fach­abtei­lung" weiter, man muss also mit Warte­zeiten rechnen.

Wenn Sie Ihr Konto erst später einge­richtet haben, kann es sein, dass Sie im Augen­blick keine Nach­richt erhalten haben. Vermut­lich wird diese Prüfung in Wellen ausge­rollt, um den Service-Chat nicht zu über­lasten.

