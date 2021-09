Litauen warnt: Sicherheitslücken in 5G-Handys aus China

Litauische Bürger mit Handy in Vilnius. Die Digitalisierung ist weit fortgeschritten.

Foto: Picture-Alliance / dpa Die Regie­rung des Staates Litauen (Seite in litaui­scher Sprache) hat vor Sicher­heits­lücken und einge­bauten Zensur­funk­tionen in chine­sischen Mobil­tele­fonen gewarnt. Nach Angaben des staat­lichen Zentrums für Cyber­sicher­heit in Vilnius sind bei einer Unter­suchung von drei 5G-Smart­phones der Hersteller Huawei, Xiaomi und OnePlus vier zentrale Cyber­sicher­heits­risiken fest­gestellt worden. Zwei davon seien mit vorin­stal­lierten Apps verknüpft und die anderen beiden mit dem Risiko des Verlusts perso­nen­bezo­gener Daten und mögli­chen Einschrän­kungen der Meinungs­frei­heit, teilte die dem Vertei­digungs­minis­terium des balti­schen EU- und Nato-Landes unter­stellte Behörde mit.

Geräte analy­siert

Foto: Picture-Alliance / dpa Bei der Analyse des Xiaomi-Geräts sei etwa fest­gestellt worden, dass es tech­nisch die Fähig­keit besitze, die darauf herun­ter­gela­denen Inhalte zu zensieren. Demnach könne es Begriffe wie „Freies Tibet“ oder „Demo­kra­tie­bewe­gung“ erkennen und blockieren, hieß es in der Mittei­lung. Diese Funk­tion sei bei in Europa verkauften Handys deak­tiviert, könne aber jeder­zeit auch aus der Ferne einge­schaltet werden.

Keine Sicher­heits­lücken bei OnePlus

Bei Huawei-Tele­fonen gebe es Bedenken in Verbin­dung mit dem offi­ziellen App-Store, der zu unsi­cheren Anbie­tern weiter­leite. Bei OnePlus dagegen seien keine Sicher­heits­lücken entdeckt worden.

Die Regie­rung in Vilnius riet den litaui­schen Verbrau­chern, den Kauf von Mobil­tele­fonen der chine­sischen Hersteller zu vermeiden und bereits verwen­dete Geräte nicht mehr zu nutzen.

Huawei weist Bedenken zurück

Huawei wies nach einem Bericht der Agentur BNS die Bedenken zurück. „Benut­zer­daten werden niemals außer­halb des Huawei-Geräts verar­beitet“, teilte der litaui­sche Vertreter des chine­sischen Tech-Konzerns mit.

Nach Angaben der Behörde wurden die drei Hersteller für die Studie ausge­wählt, weil in öffent­lichen Daten­banken Cyber­sicher­heits­risiken in deren Produkten gefunden worden waren. In Litauen selbst haben rund 200 öffent­liche Stellen deren Mobil­tele­fone mit dem schnellen Mobil­funk­stan­dard 5G erworben.

Poli­tischer Hinter­grund?

Zwischen Litauen und China war es in vergan­genen Monaten zu diplo­mati­schen Span­nungen gekommen. Hinter­grund war die Entschei­dung der Regie­rung in Vilnius, engere Bezie­hungen zu Taiwan aufzu­nehmen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wer ein funkel­nagel­neues Smart­phone einrichtet, wird an verschie­denen Stellen gefragt, ob er seine Daten nicht auch dem Smart­phone-Hersteller zur Verfü­gung stellen will. Die offi­ziellen Vertrags­partner befinden sich zwar in Europa, aber so 100 Prozent sicher fühlt sich mancher Nutzer nicht.

Bei früheren Modellen aus China konnte man mit Viren­scanner sogar selbst Sicher­heits­lücken entde­cken. Meist waren es Fern­war­tungs-Tools, die man zur Hilfe bei Problemen, aber auch zur Spio­nage der Nutzer verwenden konnte. Eine Löschung war oft nicht möglich, höchs­tens eine Deak­tivie­rung.

Die Verwen­dung von AppStores abseits der ausge­tre­tenen Pfade beinhaltet immer ein gewisses Rest­risiko. Umge­kehrt kann niemand sagen, ob der Google Play Store 100 Prozent sicher ist - vieles spricht dafür, aber neugierig sind alle betei­ligten Unter­nehmen. Ein Smart­phone zu bekommen, das wirk­lich nicht aus China stammt oder Kompo­nenten aus China enthält, ist aller­dings derzeit fast unmög­lich.

