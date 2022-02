Wenig erfolgreich: Telekom stellt Protect Mobile ein

Eigent­lich wollte die Deut­sche Telekom ihren Kunden was Gutes tun. Mit dem Angebot Protect Mobile sollte der Internet-Verkehr der Telekom Smart­phone-Kunden durch eine Art von Proxy geschleust und dabei auf Malware unter­sucht werden. Die Idee: Gefähr­liche Malware sollte es gar nicht erst auf das Handy schaffen.

Umstrit­tener Schutz für 99 Cent

Die Telekom stellt ihre Sicherheit-App Protect Mobile ein. Bestandskunden erhalten eine Kündigung.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Das Angebot "Protect Mobile" von Check Point basierte auf dem bekannten "Zone Alarm" und kostete 99 Cent pro Monat. Die Soft­ware wurde Neukunden und Vertrags­ver­län­gerern gerne "kostenlos" zum Testen gebucht. Am Ende des Test­zeit­raums hätten die Kunden sich entscheiden können, ob sie das behalten wollen, aber in einigen Fällen lief es - warum auch immer - kosten­pflichtig weiter. Wer das absolut nicht haben wollte, musste dann die rich­tige Abschalt­seite im Internet finden, das Telekom-Hilft-Forum bemühen oder die Hotline anrufen. Ein ähnli­ches Produkt bietet Voda­fone seinen Kunden als "secure.net" an, in bestimmten (größeren) Tarifen sogar kostenlos.

Wie hilf­reich ist der Proxy-Filter?

Wie hilf­reich "Protect Mobile" ist, war unter Fach­leuten immer umstritten. Es filtert beispiels­weise nicht gefähr­liche "Ihr Paket kann abge­holt werden"- oder "Es liegt eine Anruf­beant­worter-Nach­richt"-Spam-SMS heraus. Verstö­rende Webseiten, die blin­kend darauf hinweisen, dass sich vermeint­lich ein Virus auf dem Computer/Tablet/Handy einge­schli­chen haben könnte, tauchten unter Umständen trotzdem weiter auf.

Seit einiger Zeit hat die Telekom die aktive Vermark­tung einge­stellt. Die Apps waren noch im jewei­ligen App-Store (für iOS oder Android) ladbar.

Produkt wird komplett einge­stellt, gekün­digt und abge­schaltet

Wie die Telekom nun auf Anfrage gegen­über teltarif.de bestä­tigte, wird das Produkt „Protect Mobile“ verschwinden. "Wir haben unser Angebot aufge­räumt und fokus­sieren uns künftig auf die client-basierte Lösung des Sicher­heits­paket Komplett mit Norton Soft­ware", so die Auskunft aus Bonn.

Alle betrof­fenen Kunden werden in dieser Woche schrift­lich infor­miert; erste Kündi­gungs­schreiben sollen bereits vergan­gene Woche verschickt worden sein. Wer Protect-Mobile noch instal­liert und gebucht hat, kann nach Auskunft der Telekom das Produkt noch bis Ende März nutzen. Bis dahin sollte es spätes­tens vom eigenen Mobil­telefon gelöscht werden. Die Kündi­gung der Option erfolgt seitens der Telekom auto­matisch, was sich auf der nächsten oder über­nächsten Rech­nung zeigen sollte.

Künftig sollen Soft­ware-Hersteller für Mängel ihrer Soft­ware haften müssen. Das kann span­nend werden.