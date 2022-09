Vorsicht: Trojaner auch via Google Play Store möglich

Der Hersteller von Sicher­heits­soft­ware Kaspersky steht seit Beginn des Ukraine-Krieges in der Kritik. Das Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik (BSI) rät daher von der Nutzung der Sicher­heits­soft­ware ab, weil nicht mit letzter Sicher­heit gesagt werden könne, ob die russi­sche Regie­rung nicht Druck auf den Hersteller ausüben könne, um an sicher­heits­rele­vante Infor­mationen der Kunden zu gelangen oder im Extrem­fall auch „eingreifen“ könne. Kaspersky hat die Vorwürfe immer zurück­gewiesen.

Malware im offi­ziellen Google Play Store?

Firmenchef und Gründer Jewgeni (Eugen) Kaspersky warnt vor Malware im Google App Store. Sein in Russland gegründetes Unternehmen steht in der Kritik.

Picture Alliance / Pavel Golovkin/AP/dpa Gleich­wohl ist die heute veröf­fent­lichte Sicher­heits­war­nung für Nutzer des Handy­betriebs­sys­tems Android ernst zu nehmen: Die Sicher­heits­for­scher von Kaspersky teilen mit, eine schäd­liche Kampagne im Google Play Store mit insge­samt mehr als 4,8 Millionen Down­loads infi­zierter Anwen­dungen iden­tifi­ziert zu haben. In den vergan­genen zwei Jahren hätten Cyber­kri­minelle dort mehr als 190 legi­time Appli­kationen imitiert – von Taschen­lampen-Apps bis hin zu Mini­spielen –, um den Harly-Trojaner zu verbreiten und Nutzer ohne deren Zustim­mung für kosten­pflich­tige Dienste zu abon­nieren.

Was macht ein Trojaner?

Sobald ein Anwender eine entspre­chende App startet, beginnt der Trojaner, Infor­mationen über das genutzte Gerät und dessen Mobil­funk­netz zu sammeln. Das Smart­phone des Betref­fenden wech­selt dann zu einem anderen mobilen Netz­werk, worauf der Trojaner dessen Command&Control-Server (C&C-Server) ansteuert, um die Liste der Abon­nements zu konfi­gurieren, für die eine Anmel­dung erfolgen muss. Anschlie­ßend öffnet der Trojaner die Adresse des jewei­ligen Abon­nements in einem unsicht­baren Fenster und gibt die bereits erhal­tene Tele­fon­nummer des Nutzers ein, tippt auf die erfor­der­lichen Schalt­flä­chen und fügt den Bestä­tigungs­code aus einer Text­nach­richt ein. Dies führt dazu, dass der Nutzer Kunde von Bezahl-Abon­nements wird, ohne es zu merken.

Trojaner bestä­tigt sich selbst

Ein weiteres bemer­kens­wertes Merkmal dieses Troja­ners ist, dass dieser sich nicht nur anmelden kann, wenn der Vorgang durch einen SMS-Code geschützt ist, sondern auch, wenn jener durch einen Anruf gesi­chert wurde: Der Trojaner ruft eine bestimmte Nummer an und bestä­tigt die Regis­trie­rung.

Vorsicht ist die Mutter der Porzel­lan­kiste

Das Kaspersky-Team hat sich aufgrund dieser Erkennt­nisse an Google gewandt und vor bösar­tigen Apps, die in Google Play gespei­chert sind, gewarnt. „Auch wenn offi­zielle App-Stores sorg­fältig über­wacht werden, können die dort tätigen Mode­ratoren diese schäd­lichen Apps nicht immer vor ihrer Veröf­fent­lichung iden­tifi­zieren“, betont Tatyana Shish­kova, Sicher­heits­expertin bei Kaspersky. „Bei Appli­kationen dieser Art ist es noch schwie­riger, eine poten­zielle Bedro­hung zu erkennen, weil sie alles tun, was vorge­schlagen wird. Das Lesen von Nutzer­bewer­tungen kann helfen, wobei dies auch nicht immer eine Garantie für Sicher­heit ist.

Sicher­heits­lösung instal­lieren?

Natür­lich empfiehlt Kaspersky verun­sicherten Nutzern, eine „zuver­läs­sige Sicher­heits­lösung“ zu instal­lieren, die den Down­load gefähr­licher Programme verhin­dern soll. Bei Android gibt es aber schon ab Werk einen (kosten­losen) Schutz vor der Instal­lation von APK Dateien außer­halb des Google-Plays­tores. Das heim­tücki­sche ist aber, dass die bösar­tigen Apps im offi­zielle Store ange­boten wurden.

Nutzer von iOS (Apple iPhone, iPad etc.) können fast keine Sicher­heits­soft­ware instal­lieren, da Apple die meisten Schnitt­stellen zum Betriebs­sys­tem­kern keinem Dritt­anbieter zugäng­lich macht. Apple selbst treibt einen relativ hohen Aufwand, um „unsi­chere“ Soft­ware zu erkennen und aus dem AppStore zu verbannen. Viel ange­botene Sicher­heits­soft­ware hat in der Tat wenig sinn­vollen Nutzen.

Vorsicht vor kosten­losen Modi­fika­tionen

Gleich­wohl können die Tipps von Kaspersky beher­zigt werden: “Mods“ von verdäch­tigen Seiten oder raub­kopierte Soft­ware sollte niemals herun­ter­geladen werden. Angreifer wissen, dass Nutzer auf kosten­lose Ange­bote stets sehr positiv reagieren und nutzen dies durch Malware aus, die in Cracks, Cheats und Mods versteckt sein kann. Solche Programme und Soft­ware wird in der Regel ausser­halb der offi­ziellen App-Stores ange­boten.

Wie schon gesagt: In Android ist ab Werk der Down­load aus „fremden Quellen“ blockiert und müsste vom Nutzer ausdrück­lich frei­geschaltet werden.

Zweit­handy ohne private Daten

Noto­rische Spieler, die auch Mods unbe­dingt auspro­bieren möchten, sollten sich ein Zweit­handy besorgen, auf dem keinerlei sensible private Daten, Banking-Accounts oder E-Mails gespei­chert werden. Das SIM-Karten­konto (am besten Prepaid) sollte aufmerksam auf unge­wöhn­liche Abbu­chungen, Gutha­ben­abschmel­zung oder selt­same vom Handy verschickte SMS kontrol­liert werden.

Anti­virus-Programme für Android gibt es von verschie­denen Herstel­lern. Ob sie dem Nutzer wirk­lich helfen, ist unter Experten umstritten. Die Grund­ver­sionen sind in der Regel kostenlos und völlig ausrei­chend. Viele zusätz­lichen Bezahl­funk­tionen (z.B. Dieb­stahl­schutz) bietet Android von Haus aus auch. Ein Backup ist dann inter­essant, wenn es nicht nur herun­ter­gela­dene Daten, sondern auch Konfi­gura­tions­ein­stel­lungen spei­chert, was unter Android nicht bei allen Herstel­lern möglich ist.

