freenet TV: Shopping statt Werbekanal für RTL & Co.

Die Fern­seh­platt­form freenet TV hat ihr Programm­angebot via DVB-T2 HD ausge­baut und bietet Zuschauern mit dem Sender ShopLC eine weitere Möglich­keit, rund um die Uhr per Live-Shop­ping einzu­kaufen. ShopLC wird ab sofort über das digi­tale Anten­nen­fern­sehen in allen Sende­gebieten von freenet TV ausge­strahlt und ist frei empfangbar.

Aus für "Jetzt testen in SD"

ShopLC neu auf DVB-T2 HD

Foto: ShopLC Der neue Sender ersetzt den Werbe­kanal für das kosten­pflich­tige HD-Angebot von freenet TV mit dem Namen "Jetzt testen in SD". Hier wurden die vier Privat­sender RTL, SAT.1, Pro7 und Vox im wöchent­lichen Wechsel unver­schlüs­selt und kostenlos ausge­strahlt. Es war aber von vorn­herein klar, dass dieses Angebot nur so lange aufrecht­erhalten wird, bis freenet TV einen neuen zahlenden Kunden gefunden hat. Das ist nun mit ShopLC geschehen.

ShopLC ist ein Live-Shop­ping-Kanal des gleich­namigen Unter­neh­mens, der laut eigenen Angaben Zuschauer zu einem Einkaufs­erlebnis mit einer großen Produkt­aus­wahl einlädt. Das Produktsor­timent von ShopLC reicht von Schmuck über Kosmetik bis hin zu Wohnac­ces­soires, Mode und vielem mehr. Das Unter­nehmen betreibt weitere Live-Shop­ping-Kanäle in Groß­bri­tan­nien und den USA und war bereits via Internet bei freenet TV connect zu empfangen. Sofern ShopLC nicht auto­matisch in der Programm­liste erscheint, sollten Zuschauer einen Sender­such­lauf durch­führen.

Neue Programme in Sachsen

Der Medi­enrat der Säch­sischen Landes­anstalt für privaten Rund­funk und neue Medien (SLM) hat sich unter­dessen in seiner Sitzung am 24. Mai in Leipzig für die Ausschrei­bung einer DVT-T2-Über­tra­gungs­kapa­zität zur Nutzung für digital-terres­tri­sche Rund­funk­pro­gramme und Tele­medien durch private Veran­stalter für den Raum Bautzen/Görlitz/Hoyers­werda ausge­spro­chen. Die zu Verfü­gung stehende Über­tra­gungs­kapa­zität von bis zu 20 MBit/s könnte gegen­wärtig je nach verwen­deten Modu­lations- und Daten­reduk­tions­ver­fahren Platz für mindes­tens drei Fern­seh­pro­gramme oder eine entspre­chend höhere Anzahl an Programm­plätzen bei teil­weiser Bele­gung mit Hörfunk­ange­boten und Tele­medien bieten. Netz­betreiber ist die SGS Rund­funk­gesell­schaft mbH aus Hoyers­werda.

Es werden Bewer­bungen von 24-stün­digen Fernseh- und Hörfunk­pro­grammen in Gestalt von Voll- oder Spar­ten­pro­grammen sowie für Tele­medien erwartet, die das terres­tri­sche Programm­angebot im Sende­gebiet ergänzen und berei­chern sollen. Neben dem Lokal­sender Lausitz­welle TV strahlt die SGS Rund­funk­gesell­schaft aktuell die Kanäle Sonnen­klar TV und More Than Sports TV in seinem DVB-T2-Multi­plex aus.

Die ARD setzt sich unab­hängig der neuen Rund­funk­technik 5G Broad­cast für einen Fort­bestand von DVB-T2 auch nach 2030 ein.