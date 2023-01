ShiftPhone 8: Modulares Smartphone jetzt vorbestellbar

Der hessi­sche Hersteller Shift GmbH hat die Vorbe­stel­lung seines modu­laren Smart­phones ShiftPhone 8 gestartet. Es handelt sich um ein Konkur­renz­pro­dukt zu dem bekann­teren Fair­phone 4. Die Kompo­nenten bestehen aus 13 leicht austausch­baren Modulen. Auf diese Weise soll das Mobil­gerät eine möglichst lange Lebens­zeit haben. Dem Nach­hal­tig­keits­gedanken folgen auch das nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützte Gehäuse und der wech­sel­bare Akku. Mit Android 13 ist ein modernes Betriebs­system an Bord. Die Hard­ware ist mit 5G, eSIM und 8 GB RAM eben­falls am Puls der Zeit.

ShiftPhone 8 fordert das Fair­phone 4 heraus

Das ShiftPhone 8

Shift GmbH Zwar sind die Hersteller in Europa mitt­ler­weile dazu verpflichtet, einen Selbstre­para­tur­dienst zu offe­rieren, für die Instand­set­zung ist aber oftmals großes hand­werk­liches Geschick erfor­der­lich. Modu­lare Smart­phones wie das ShiftPhone 8 erleich­tern den Repa­ratur­vor­gang erheb­lich. Mit einem einzigen Schrau­ben­dreher lassen sich die Bauteile schnell austau­schen. Besagter Schrau­ben­dreher liegt dem Mobil­gerät bei. Zum weiteren Liefer­umfang gehören ein Panzer­glas-Schutz, ein Bumper, ein USB-C-Kabel und ein Gerä­tepfand-Zerti­fikat. Auf das ShiftPhone 8 gibt es nämlich 22 Euro Pfand.

Das Handy an sich schlägt mit 422 Euro in der Vorbe­stel­lung zu Buche. Regulär werden 533 Euro fällig. Bis zur Auslie­ferung müssen Sie sich aber eine ganze Weile gedulden. Laut Hersteller machen sich die Geräte erst Ende 2023 auf den Weg zu den Käufern. Es handelt sich bei dem Produkt um ein von Inter­essenten finan­ziertes Projekt. Zur Reali­sie­rung werden 555 Vorbe­stel­lungen bis zum 4. April 2023 benö­tigt. Wird das Ziel verfehlt, erhalten alle Besteller ihr Geld zurück. Das Unter­nehmen garan­tiert fünf Jahre Sicher­heits­patches für das ShiftPhone 8 und ein Upgrade auf mindes­tens Android 14.

Die Hard­ware des ShiftPhone 8

Sämt­liche Spezi­fika­tionen gab die Firma bislang zwar noch nicht preis, die bekannten lesen sich aber ordent­lich. Ange­trieben wird das Smart­phone von einem Chip­satz der Snap­dragon-700er-Serie aus dem Hause Qual­comm. Es stehen mindes­tens 128 GB Flash sowie 8 GB RAM an Spei­cher parat. Eine Erwei­terung des Daten­platzes via microSD-Karte ist gegeben. Das 6-Zoll-Display löst mit Full HD+ auf und ist durch Gorilla Glass geschützt. Hard­ware-Kill-Swit­ches für Kamera und Mikro­fone erhöhen den Privat­sphä­ren­schutz. In puncto Kameras werden ein rück­sei­tiges duales Setup, 4K-Video­auf­nahme und eine Selfie-Einheit genannt.

