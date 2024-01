Telekom-Netz: Nächster Discounter mit 5G ohne Aufpreis

Share Mobile bietet jetzt den Zugang zum 5G-Netz der Telekom an. Im Rahmen einer Aktion bekommen die Kunden auch mehr Daten­volumen.

Share Mobile wertet Tarife auf

Screenshot: teltarif.de, Quelle: share-mobile.de Ab sofort bietet auch der Mobil­funk-Discounter Share Mobile Smart­phone-Tarife an, mit denen neben GSM und LTE der Zugang zum 5G-Netz der Deut­schen Telekom möglich ist. Die Perfor­mance bleibt auf 25 MBit/s im Down­stream begrenzt. Darüber hinaus bieten die Tarife bei Buchung bis zum 20. März mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich.

Share Mobile unter­stützt digi­tale Bildungs­pro­jekte für Schul­kinder in Kenia und nennt seine Ange­bote daher auch "Tut Gutes Tarife". Die Allnet-Flat M bietet bei Buchung im Akti­ons­zeit­raum 6 GB anstelle der sonst übli­chen 5 GB Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Dazu kommt eine Telefon- und SMS-Flat­rate in alle deut­schen Netze. Der Tarif kostet 10 Euro für 30 Tage.

Kunden, die sich bis 20. März für die Allnet-Flat L entscheiden, bekommen 12 GB anstelle der sonst übli­chen 10 GB High­speed-Daten­volumen in 30 Tagen. Der Tarif schlägt mit 15 Euro Grund­gebühr in 30 Tagen zu Buche. Beide Tarife haben eine einmo­natige Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Sie werden von der Share GmbH ange­boten und von cong­star tech­nisch reali­siert.

Tarife als eSIM sofort akti­vierbar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: share-mobile.de Wer sich für Share Mobile entscheidet, kann anstelle einer physi­schen SIM-Karte eine eSIM wählen, sofern das für den Einsatz vorge­sehene Smart­phone diese Technik beherrscht. Vorteil ist die Möglich­keit, den Mobil­funk­anschluss unmit­telbar nach der Regis­trie­rung in Betrieb zu nehmen, sofern die Bestel­lung online oder per App erfolgt.

Die Tarife gibts außerdem bei Rewe und dm im statio­nären Handel. In diesem Fall bekommen die Kunden zunächst in jedem Fall eine physi­sche SIM-Karte. Im Nach­gang ist über die App und über die Kunden­betreuung auf Wunsch der Wechsel zu einem eSIM-Profil möglich.

In den Rewe-Märkten steht Share Mobile in direkter Konkur­renz zu ja!mobil. Hier kostet die Allnet-Flat mit 6 GB nur 8,99 Euro (Share Mobile 10 Euro), während 12 GB für 14,99 Euro unge­fähr dem Share-Mobile-Preis von 15 Euro entspre­chen. Zu beachten ist, dass die Tarife von ja!mobil im Vier-Wochen-Rhythmus abge­rechnet werden.

