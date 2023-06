Mit Share Mobile startet am 3. Juli eine neue Prepaid-Discount­marke im Telekom-Mobil­funk­netz. Diese unter­stützt digi­tale Bildungs­pro­jekte.

Share Mobile vor dem Start

Foto: share GmbH Mit Share Mobile startet am 3. Juli ein neuer Discounter im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom. Dabei handelt es sich um eine Koope­ration von cong­star mit dem Berliner Social-Impact-Unter­nehmen share. Geplant sind zunächst zwei neue Prepaid-Tarife. Darüber hinaus haben cong­star Neu- und Bestands­kunden mit Post­paid-Allnet-Flat­rate bereits ab sofort die Möglich­keit, eine "share Tut Gutes" genannte Option zu buchen, die zusätz­liches Daten­volumen mit sich bringt.

Beson­der­heit der Tarife und Optionen: Je 1 Euro pro Monat leitet die share GmbH an den sozialen Projekt­partner EIDU weiter. Dieser forciert den Angaben von cong­star zufolge digi­tale Lern­pro­gramme auf Smart­phones in Vor- und Grund­schulen in Kenia.

Das sind die neuen Tarife

Share Mobile vor dem Start

Foto: share GmbH Bei Share Mobile werden zum Start zwei Tarife ange­boten. share Tut Gutes Allnet M kostet 10 Euro in 30 Tagen und bietet unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze. Dazu kommen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 4 GB Daten­volumen über EDGE und LTE, wobei die Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit auf 25 MBit/s im Down­stream begrenzt ist.

share Tut Gutes Allnet L schlägt mit 15 Euro in 30 Tagen zu Buche. Dafür verdop­pelt sich gegen­über der Tarif­stufe M das Daten­volumen auf 8 GB je Abrech­nungs­zeit­raum. Die Star­ter­sets für beide Tarife kosten 10 Euro. Dabei ist jeweils der Grund­preis für den ersten Abrech­nungs­zeit­raum enthalten.

Verfügbar sind die Tarife ab 3. Juli über die Webseite und App von Share Mobile. Darüber hinaus sollen die Star­ter­sets in den kommenden Monaten auch in den statio­nären Handel kommen. Im ersten Schritt ist der Verkauf in den Rewe- und dm-Märkten geplant.

Optionen für cong­star-Kunden

Wer eine cong­star Allnet-Flat S oder S Extra nutzt, hat ab sofort die Möglich­keit, die Share Tut Gutes Option 2 GB für 3 Euro monat­lich hinzu­zubu­chen. Für die Allnet-Flats M und L ist zum glei­chen Preis die die Share Tut Gutes Option 4 GB erhält­lich. Die Ange­bote können monat­lich flexibel gebucht und wieder stor­niert werden. Nicht verfügbar sind die Optionen in mehr als drei Jahre alten Tarifen.

In einer weiteren Meldung haben wir über den 5G-Start und neue Akti­ons­tarife bei cong­star berichtet.