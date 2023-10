Share Mobile Allnet Flat M: "Tut Gutes Tarif" jetzt bei dm

Share Mobile ist ein noch junger Prepaid-Discounter. Die Allnet Flat M kann ab dem 9. Oktober auch in den Droge­rie­märkten von dm gekauft werden.

Der Prepaid-Discounter Share Mobile ist erst am 3. Juli mit seinem Angebot gestartet. Die Mobil­funk­tarife im Netz der Deut­schen Telekom werden von der share GmbH ange­boten und von der cong­star GmbH tech­nisch reali­siert.

Vermarktet wird das Angebot als "Tut Gutes Tarif". Kunden sollen so dauer­haft ein soziales Projekt unter­stützen. Mit jedem akti­vierten Mobil­funk­tarif sollen Kinder in Kenia auto­matisch jeden Monat Zugang zu digi­talen Bildungs­pro­grammen erhalten. Die Unter­stüt­zung gelte für die gesamte Dauer der Vertrags­lauf­zeit.

Share Mobile hat zwei Prepaid-Tarife im Port­folio. Einer davon kann jetzt auch in den Filialen der Droge­rie­markt-Kette dm erworben werden.

Allnet Flat M jetzt bei dm

Prepaid-Discounter Share Mobile

Foto: share GmbH Ab dem 9. Oktober sollen dm-Kunden den Share-Mobile-Tarif Allnet Flat M direkt im Markt kaufen können. Der Prepaid-Tarif bietet 5-GB-Daten­volumen im Telekom-Netz mit maximal 25 MBit/s im Down­load und maximal 10 MBit/s im Upload. Nach dem Verbrauch des inklu­dierten Daten­volu­mens redu­zieren sich die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten im Down­load auf 64 kBit/s und im Upload auf 16 kBit/s. Enthalten ist auch eine Flat für Tele­fonie und SMS in alle deut­sche Netze sowie EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call.

Eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit gibt es nicht. Die Kündi­gung ist jeweils monat­lich möglich. Der Preis für 30 Tage beträgt 10 Euro. Bei Abschluss kommt ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 10 Euro oben­drauf.

Es gibt auch noch den "L"-Tarif

In der Pres­semit­tei­lung von Share Mobile ist nicht die Rede davon, dass auch der höher­wer­tige Tarif Allnet Flat L in den Märkten von dm gekauft werden kann. Dieser kostet 15 Euro für einen Abrech­nungs­zeit­raum von 30 Tagen und kostet 15 Euro. Sollten Sie das Paket L ab dem 9. Oktober in einem dm-Markt entde­cken, schreiben Sie uns gerne im Forum. Ansonsten können Sie den Tarif über die Webseite von Share Mobile buchen.

Wenn Ihnen die Kondi­tionen des Tarifs nicht zusagen, schauen Sie doch mal in unseren Handy­tarife-Vergleich. Dort können Sie sich Tarife nach Ihren indi­vidu­ellen Bedürf­nissen ange­passt anzeigen lassen.