GigaTV: Pro7, Sat.1 & Co. weiter bei Vodafone

Die Seven.One Enter­tain­ment Group als Toch­ter­gesell­schaft der ProSiebenSat.1 Media und Voda­fone Deutsch­land wollen ihre lang­jäh­rige Part­ner­schaft fort­setzen. Basis hierfür sei ein neuer, umfas­sender Distri­buti­ons­ver­trag, wie beide Unter­nehmen heute mitteilen. Dadurch seien die Inhalte der Free-TV-Sender Pro7, SAT.1, Kabel Eins und viele andere Ange­bote lang­fristig über das GigaTV-Angebot via Kabel, Breit­band-Anschluss und mobil verfügbar. Voda­fone versorgt allein im Fest­netz rund 13 Millionen TV-Haus­halte.

Mehr On-Demand-Inhalte

Die beliebten Inhalte der Seven.One Entertainment GmbH gibt es weiter bei Vodafone

Foto: Seven.One Entertainment Im Mittel­punkt der Verein­barung stehe neben der linearen Verfüg­bar­keit aller Sender der Seven.One Enter­tain­ment Group die verstärkte Zusam­men­arbeit bei inno­vativen digi­talen Produkt­ange­boten: So sollen Voda­fone-Kunden zukünftig auch noch mehr Inhalte der Seven.One Enter­tain­ment Group bis zu 30 Tage nach der TV-Ausstrah­lung on-demand bei GigaTV sehen können. Zusätz­lich stünden den Zuschauern auch in den nächsten Jahren zahl­reiche TV-Komfort­funk­tionen wie Instant Restart, Pause- und Aufnah­memög­lich­keiten zur Verfü­gung und sorgten so für Flexi­bilität. Glei­ches gelte für den mobilen Empfang über die GigaTV-App, hieß es.

"Die neue und zukunfts­wei­sende Verein­barung sichert die maxi­male Reich­weite für unsere Inhalte bei Voda­fone Deutsch­land über Kabel, Breit­band und mobile", kommen­tiert Nicole Agudo Berbel, Geschäfts­füh­rerin und Chief Distri­bution Officer der Seven.One Enter­tain­ment Group den neuen Vertrag. "Die Voda­fone-Kunden erhalten durch den neuen Vertrag Zugriff auf das umfas­sende Content-Port­folio unseres Hauses – live oder on-demand. Dies unter­streicht unsere Stra­tegie, zukünftig auch über Partner-Platt­formen unsere Strea­ming-Inhalte anzu­bieten und zu vermarkten."

Marc Albers, Head of Broad­band von Voda­fone Deutsch­land, ergänzt: "Die Fort­set­zung der erfolg­rei­chen Zusam­men­arbeit sichert unseren TV-Haus­halten den Empfang der viel­fäl­tigen Infor­mations- und Unter­hal­tungs­ange­bote der Seven.One Enter­tain­ment Group auch für die kommenden Jahre. Zugleich stärken wir unsere Media­thek - auf der GigaTV-Platt­form profi­tieren unsere Kunden künftig von zusätz­lichen und länger verfüg­baren Inhalten des Live- und On-Demand-Ange­botes."

Reich­wei­ten­zuwachs für Pay-TV-Sender

Zusätz­lich zur Verbrei­tung der Free-TV-Sender in HD und SD umfasse der neue Distri­buti­ons­ver­trag auch die Verbrei­tung aller drei Pay-TV-Sender der Seven.One Enter­tain­ment Group. Insbe­son­dere für SAT.1 emotions bedeute die Verein­barung einen Reich­wei­ten­zuwachs, da der Sender zukünftig neben ProSieben FUN im umfas­senden und Kunden-stärksten Voda­fone Pay-TV-Paket "Voda­fone Premium" enthalten ist. Kabel Eins Clas­sics ist weiterhin im Pay-TV-Paket "Voda­fone Premium Plus" enthalten. Darüber hinaus profi­tieren durch die neue Verein­barung auch Voda­fone-Pay-TV Kunden von erwei­terten VOD-Möglich­keiten: High­lights der drei Pay-TV Sender können in der Media­thek bereits vor der linearen Ausstrah­lung sowie danach on-demand abge­rufen werden.

