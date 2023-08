Setapp: Alternative zum Apple App Store kommt 2024

Bislang erlaubt Apple offi­ziell keine weiteren App-Stores, durch ein neues Gesetz ändert sich das in Europa im nächsten Jahr. Davon will Setapp als Ausweich­mög­lich­keit profi­tieren.

Nächstes Jahr könnte Apples App Store in der EU offi­ziell Konkur­renz bekommen. Mit Setapp steht ein alter­nativer Anbieter in den Start­löchern. Aktuell offe­riert die irische Firma Abon­nements mit Anwen­dungen für Macs und iPhones. Das nächste große Ziel ist ein voll­wer­tiger App-Store für iOS. Dabei pocht das Unter­nehmen darauf, dass das euro­päi­sche Gesetz über digi­tale Märkte zeitnah 2024 in Kraft tritt. Man habe bereits über 30 Entwick­lers­tudios als Partner gewonnen. Das Team ruft weitere Anbieter auf, seinem kommenden App-Store beizu­treten.

Setapp: Konkur­renz für den Apple App Store

Setapp hat einen App Store für iOS angekündigt

Setapp Die Euro­päi­sche Kommis­sion will mit neuen Gesetzen Apple zu einem offe­neren Ökosystem drängen. Mit dem USB-C-Anschluss im iPhone 15 hat das supra­natio­nale Organ bereits einen ersten Erfolg erzielt. Das Gesetz über digi­tale Märkte (Digital Market Act, DMA) forciert hingegen Wahl­frei­heit beim Bezug neuer Anwen­dungen. Im Android-Lager ist es seit jeher gang und gäbe, dass andere Firmen Alter­nativen zu Google Play betreiben dürfen. Die promi­nen­testen dürften der Amazon App-Store, F-Droid und der Aurora Store sein. Unter iOS gibt es abseits Jail­break etwa den nicht immer reibungslos funk­tio­nie­renden AltStore.

„Es ist Zeit für... mehr“

Setapp soll sich jedoch offi­ziell und ohne Umwege auf dem iPhone instal­lieren lassen. Dabei möchte man Entwick­lers­tudios mit besseren Einnahmen locken. Zunächst sollen die Anbieter 70 Prozent der Erlöse monat­lich erhalten, sobald neue Anwender gewonnen werden, stei­gern sich die Erlöse aber noch­mals um 20 Prozent. Es dürfte also gute Chancen geben, dass die Soft­ware­schmieden 90 Prozent der Einnahmen von Setapp erhalten.

Mit dem obigen Slogan leitet Setapp seinen Tweet mit der Ankün­digung seines App-Stores ein. Im Beitrag findet sich auch ein Link zu einer Warte­liste. Dort können sich Inter­essenten mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen und werden benach­rich­tigt, sobald der neue App-Store startet. Zu Beginn sollen Programme wie Ulysses, Taskheat, NotePlan, PDFSearch und Soulver erhält­lich sein. Laut Setapp sind 60 Prozent der iOS-Entwickler daran inter­essiert, ihre Anwen­dungen über Dritt­anbieter-App-Stores zu veröf­fent­lichen, um die Nutzer­zahlen und die Einnahmen zu erhöhen. (via TechCrunch)

