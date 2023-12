teltarif.de informiert per News-App und Telegram-Messenger

teltarif.de-News per News-App und Telegram-Messenger

teltarif.de infor­miert seine Leser schon seit vielen Jahren über seine eigene Smart­phone-App und diverse Messenger. Das Angebot ist voll­kommen kosten­frei und Anwender erhalten durch­schnitt­lich zwei bis vier Nach­richten pro Tag. In einer abend­lichen Zusam­menfas­sung gehen wir täglich auf die wich­tigsten Meldungen des Tages ein. Zwischen Montag und Freitag infor­mieren wir zudem in der Mittags­zeit ausführ­lich über aktu­elle Top-Themen.

teltarif.de-News per News-App und Telegram-Messenger

Logos: Telegram, teltarif.de, Bild/Montage: teltarif.de Über Störungen bei Mobil­funk und Internet infor­mieren wir zudem in einer Eil-Meldung. Am Wochen­ende erhalten Abon­nenten in der Regel am Sonntag eine Wochenend-Zusam­menfas­sung. Auf dem Tele­gram-Messenger veröf­fent­licht teltarif.de in einem zweiten Kanal alle aktu­ellen Meldungen direkt nach Erscheinen.

Anmel­dung zu den teltarif.de-Nach­rich­ten­kanälen auf Tele­gram

Möchten Sie unsere Nach­richten über den Tele­gram-Messenger erhalten, können Sie diesen für Android oder für iOS herun­terladen und instal­lieren. Für die Nutzung von Tele­gram ist das Regis­trieren eines Accounts erfor­derlich. Dann finden Sie unsere beiden teltarif.de-Kanäle über diese Links

Alle teltarif.de-News auf Tele­gram

Alle Meldungen sofort nach Veröf­fent­lichung

https://t.me/telta­rifde_offi­cial

Die wich­tigsten teltarif.de-News des Tages und Eilmel­dungen

Nur ausge­wählte Top-News ca. zwei Mal täglich

https://t.me/telta­rifde_offi­cial_top

Der Tele­gram-Messenger hat den Vorteil, dass er auch problemlos auf Desktop-Geräten verwendet werden kann. Unter telegram.org/apps lässt sich der Messenger für Windows, macOS und Linux herun­terladen. Ganz ohne Soft­ware kann Tele­gram darüber hinaus auch im Browser unter web.telegram.org verwendet werden.

teltarif.de-News per News-App erhalten

Am besten infor­miert über alle Meldungen auf teltarif.de werden Sie mit der News-App von teltarif.de. Um aller­dings nicht ständig nach­schauen zu müssen, ob wieder aktu­elle Meldungen und Tests erschienen sind, können Sie in den Einstel­lungen der App den "News-Push" konfi­gurieren. Erscheint eine neue Meldung, wird dies über das Benach­rich­tigungs­center des Smart­phones signa­lisiert. Haben Sie auf dem Smart­phone einge­stellt, dass das Handy bei neuen Benach­rich­tigungen vibriert oder einen Signalton abgibt, erfahren Sie sofort alle Neuig­keiten.

Auf Wunsch signa­lisiert der News-Push Top-News, News des Tages, alle News oder Meldungen aus bestimmten, vom Nutzer fest­gelegten Themen­berei­chen wie beispiels­weise Mobil­funk, Internet, Tests, Roaming, Prepaid, Smart­phone, Sport, Strea­ming, 5G oder Radio.

News im Browser per Push

Mit dem teltarif.de-Browser-Push erhalten Sie alle aktu­ellen Meldungen webba­siert und bleiben so immer auf dem Laufenden. Hier können Sie Push-Benach­rich­tigungen im Browser akti­vieren.

Feed­back, Fragen und Probleme

Um unseren Service für Sie weiter zu verbes­sern, freuen wir uns über Ihre Rück­meldung. Bitte haben Sie aller­dings Verständnis, dass wir keine Detail­fragen zu einem bestimmten Smart­phone, Anbieter oder Tarif direkt per Tele­gram beant­worten können. Statt­dessen bitten wir Sie, sich uns an unseren Leser­service per E-Mail an info@teltarif.de zu wenden. Vielen Dank für Ihre Einsen­dungen.

Falls Sie Probleme bei der Verwen­dung unserer Nach­richten-Services haben, können Sie uns eben­falls per E-Mail kontak­tieren.

