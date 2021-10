teltarif.de-App für Android und iOS

Foto: teltarif.de Das umfang­reiche Medi­enan­gebot von teltarif.de finden Sie in unserer teltarif.de-App, die es schon seit vielen Jahren für Android und iOS gibt. Aktu­elle News und Hinter­grund­berichte sowie Ratgeber zu allen Berei­chen der Tele­kommu­nika­tion finden Sie in der App ebenso wie tages­aktu­elle Tarif­vergleiche und tech­nische Daten zu allen wich­tigen in Europa erhält­lichen Smart­phones.

Über den Push-Dienst infor­miert Sie die App auf Wunsch über aktu­elle Meldungen. Das beliebte 0180-Tele­fonbuch bleibt natür­lich ein wich­tiger Bestand­teil unserer App.

teltarif.de-App für Android-Smart­phones, iPhone und iPod touch instal­lieren

teltarif.de-App für Android und iOS

Foto: teltarif.de

Das bietet die kosten­lose teltarif.de-App

Aktu­elle Meldungen von teltarif.de auf dem Smart­phone lesen

Meldungen mit anderen per E-Mail, Face­book, Twitter und Messenger teilen

Meldungen zu bestimmten Themen suchen

Push-Dienst für alle News oder ausge­wählte Themen konfi­gurieren

Ratgeber zu zahl­reichen Themen studieren

Güns­tige Handy-Tarife, DSL-Tarife und Call-by-Call-Vorwahlen finden

Top-10-Besten­listen für aktu­elle Smart­phones ansehen

Güns­tigere Tele­fonnummer als Ersatz für 0180-Nummer ermit­teln und neue Ersatz­nummern eintragen

Beim ersten Start der App und danach jeder­zeit in den Einstel­lungen lässt sich konfi­gurieren, welcher Bereich beim Start der App ange­zeigt werden soll.

Tages­aktu­elle Meldungen und Test­berichte

Ein wich­tiger Bestand­teil der teltarif.de-App sind tages­aktu­elle News zu Themen wie Smart­phones, Tarifen, Tele­fonie, Internet, LTE, 5G und Tele­kommu­nika­tions-Regu­lierung. Neben reinen Fakten erhält der Leser Einschät­zungen, Test­berichte und Verbrau­cher­tipps zum Sparen beim Tele­fonieren und Surfen. Infor­mationen zu zahl­reichen Tele­kommu­nika­tions­anbie­tern runden das Angebot ab und ermög­lichen einen besseren Über­blick.

Über einen "Versende"-Button bei den News können Sie diese per E-Mail weiter­empfehlen oder per Twitter, Face­book oder Messenger wie WhatsApp verteilen. Aktuelle Meldungen und Ratgeber in der teltarif.de-App

Foto: teltarif.de

News-Push: Über aktu­elle Meldungen benach­rich­tigen lassen

Um nicht ständig nach­schauen zu müssen, ob wieder aktu­elle Meldungen und Tests erschienen sind, können Sie in den Einstel­lungen der App den "News-Push" konfi­gurieren. Erscheint eine neue Meldung, wird dies über das Benach­rich­tigungs­center des Smart­phones signa­lisiert. Haben Sie auf dem Smart­phone einge­stellt, dass das Handy bei neuen Benach­rich­tigungen vibriert oder einen Signalton abgibt, erfahren Sie sofort alle Neuig­keiten. Möchten Sie vorüber­gehend nicht gestört werden, lässt sich der News-Push mit einem Finger­tipp deak­tivieren.

Auf Wunsch signa­lisiert der News-Push Top-News, News des Tages, alle News oder Meldungen aus bestimmten, vom Nutzer fest­gelegten Themen­berei­chen wie beispiels­weise Mobil­funk, Internet, Tests, Roaming, Prepaid, Smart­phone, Sport, Strea­ming, 5G oder Radio. Tarifvergleiche und Smartphone-Bestenlisten

Bild: teltarif.de

Tarif­vergleiche und Smart­phone-Besten­listen

Ein wich­tiger Bestand­teil unseres Online-Ange­bots und damit auch der teltarif.de-App sind Tarif­vergleiche. In der App finden Sie außer dem Handy­tarif-Vergleich und dem Tarif­vergleich für mobiles Internet den DSL- und Fest­netz-Vergleich. Zusätz­lich gibts wie immer bei teltarif.de eine Über­sicht güns­tiger Call-by-Call-Vorwahlen sowie spezi­elle Tarif­vergleiche für VoIP-Tele­fonate und Call­back-/Call­through-Anbieter.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Smart­phone sind, geben unsere Top-10-Listen auch in der App eine wert­volle Orien­tierung. Suchen Sie nicht nur nach Smart­phones mit der besten Gesamt­note, sondern auch nach Geräten mit langer Akku­lauf­zeit, einem beson­ders hellen Display, einer heraus­ragenden Kamera oder einem unschlag­baren Preis-Leis­tungs-Verhältnis. 0180-Telefonbuch und News-Push-Konfiguration

Foto: teltarif.de

0180-Ersatz­nummern suchen und direkt aus der App anrufen

Egal ob Service- oder Bestell-Hotline: 0180-Sonder­rufnum­mern gibt es heute immer noch, obwohl zahl­reiche Firmen ihren Kunden­service mitt­lerweile auch über 0800- oder regu­läre Fest­netz-Nummern anbieten. Beson­ders vom Handy aus gehen Tele­fonate zu 0180-Nummern schnell ins Geld. Während der Preis für Anrufe aus dem Fest­netz bei maximal 14 Cent pro Minute liegt, können für einen Handy-Anruf bis zu 42 Cent pro Minute fällig werden. Daher bieten wir in unserer App wie gewohnt das 0180-Tele­fonbuch an, um diese Kosten klein zu halten. Ein weiterer Vorteil: Über die Ersatz­nummer können Sie ein Unter­nehmen auch aus dem Ausland errei­chen, was bei 0180-Nummern nicht immer der Fall ist.

Mit der teltarif.de-App für Android und iPhone können Handy-Nutzer die bekannten Ersatz­nummern zahl­reicher Unter­nehmen ermit­teln und so güns­tiger tele­fonieren. App-Nutzer können vom Smart­phone diese Nummern direkt aus der App heraus anwählen. Der Vorteil: Wer mit dem Handy ein Minu­tenpaket oder eine Allnet-Flat nutzt, erreicht die Nummern auf diese Weise meist ohne weitere Kosten.

Die App bietet die Möglich­keit, neue Einträge im 0180-Tele­fonbuch vorzu­schlagen und Ände­rungen an bestehenden Einträgen zu melden. Um einen neuen Eintrag vorzu­schlagen, klicken Sie auf den Button "Neue Ersatz­nummer eintragen", worauf Sie eine Einga­bemaske erhalten. In dieser können Sie die notwen­digen Eingaben vornehmen und an das 0180-Tele­fonbuch-Team senden. Glei­ches gilt beim Anzeigen von Ände­rungen. Stellen Sie beispiels­weise fest, dass eine Angabe im 0180-Tele­fonbuch nicht mehr korrekt oder unvoll­ständig ist, können Sie diese Ände­rung über den entspre­chenden Button direkt mitteilen.

Kosten­loser Down­load im Apple Apps­tore für iPhone und iPod touch

Die teltarif.de-App für iOS kann kosten­frei aus dem Apple Apps­tore herun­terge­laden und auf jedem iPhone und iPod Touch instal­liert werden.

Kosten­loser Down­load der App bei Google Play für Android-Smart­phones

Die teltarif.de-App für Android kann kosten­frei bei Google Play herun­terge­laden und auf jedem Android-Smart­phone instal­liert werden.

Geben Sie uns gerne im unten­stehenden Forum Feed­back zur iOS-App für iPhone und iPod touch, zur Android-App oder zur mobilen Version des 0180-Tele­fonbuchs. Ebenso freuen wir uns auf Hinweise zu Fehlern oder weitere Funk­tionen, die Sie sich für die 0180-Tele­fonbuch-App wünschen.