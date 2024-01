Viele Wege, ein Ziel: teltarif.de informiert

teltarif.de beob­achtet seit über 25 Jahren intensiv den Tele­kommuni­kationsmarkt und berichtet verbraucher­orientiert über Tarife, neue Geräte, den Netz­ausbau und Unter­hal­tungs-Trends. Doch kennen Sie schon alle unsere Dienste, mit denen wir Sie einfach und komfor­tabel mit den neuesten News und Infos versorgen?

teltarif.de informiert auf vielen Wegen

Logos: Anbieter, Bild/Montage: teltarif.de Unsere aktu­ellen Meldungen, Ratgeber, Hinter­grund­berichte, Tarif­abfragen und Geräte-Daten­blätter lassen sich nämlich nicht nur über die Website abrufen. Auch über die folgenden Wege infor­mieren wir Sie:

teltarif.de-App für iPhone und Android

Die teltarif.de-App

Die teltarif.de-App bringt unsere Meldungen, Ratgeber, Test­berichte, Tarif­ver­gleiche, den Podcast und viel mehr auf Smart­phones und mobile Geräte. Wir bieten Ihnen unsere teltarif.de-News-App mit dem beliebten 0180-Nummern-Tele­fon­buch im Apple AppStore und bei Google Play zum kosten­losen Down­load an. Dort können Sie unsere tages­aktu­ellen Meldungen lesen, sich über Push-Meldungen benach­rich­tigen lassen und (News-)Tipps an die Redak­tion senden.

News per WhatsApp und Tele­gram

Messenger-Push von teltarif.de

Unsere Meldungen versenden wir auch über die Messenger-Dienste WhatsApp und Tele­gram. Über die beiden Messenger erhalten Sie täglich die Top-News des Tages aus der Welt der Tele­kom­muni­kation - und das kurz und prägnant direkt auf Ihr Smart­phone. Auf WhatsApp und Tele­gram haben wir darüber hinaus auch jeweils einen Kanal mit allen unseren Meldungen - direkt nach Erscheinen.

Wie Sie sich für diese Services anmelden können und wie oft Sie damit aktu­elle Infos direkt auf Ihr Smart­phone erhalten, können Sie in unserem Ratgeber nach­lesen.

Mittei­lungen für Follower auf X

teltarif.de auf X

Über das soziale Netz­werk X kann jeder mitteilen, was gerade wich­tiges (oder weniger wich­tiges) passiert. Bei uns erhalten Sie via X Fakten aus der Welt der Tele­kom­muni­kation – und das kurz und prägnant. Um in den Genuss unserer X-Meldungen zu kommen, können Sie uns über unsere Seite auf X folgen. Alles rund um den Dienst erfahren Sie zudem in unserem Ratgeber zu X.

teltarif.de auf Face­book: Gefällt mir

teltarif.de auf Facebook

Auch auf Face­book sind wir aktiv - klicken Sie den "Gefällt mir!"-Button auf der teltarif.de-Face­book-Seite und kommen Sie in den Genuss unserer Meldungen sowie exklu­siver Infos, über die Sie sich dann mit anderen Nutzern austau­schen können. Und wenn Sie Fragen an uns haben oder sich zu eigenen Themen mit anderen Lesern austau­schen wollen, sind Sie auf unserer Face­book-Seite richtig - sowohl wir als auch die aktive Commu­nity liefern Antworten. Mehr zum teltarif.de-Angebot auf Face­book erfahren Sie auch in unserem Face­book-Ratgeber.

Span­nende Geräte und News per Video

teltarif.de auf YouTube

Bilder und Videos sagen manchmal mehr als tausend Worte. In regel­mäßigen Abständen zeigen wir daher span­nende neue Geräte auf unserem YouTube-Kanal. Auch auf den wich­tigsten Fach­messen sind wir mit der Kamera unter­wegs und lassen Sie teil­haben an den neuesten Gadgets. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Über­sichts­seite zur Bericht­erstat­tung per Video.

Der News-Push direkt im Browser

Browser-Push

Mit dem teltarif.de-Browser-Push erhalten Sie alle aktu­ellen Meldungen webba­siert und bleiben so immer auf dem Laufenden. Die Anmel­dung zu einem weiteren Dienst oder die Instal­lation einer App sind hierfür nicht notwendig. Hier können Sie Push-Benach­rich­tigungen im Browser akti­vieren.

Wir müssen reden: Der teltarif.de-Podcast

Podcast von teltarif.de

"Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel": Im Podcast von teltarif.de infor­mieren die Redak­teure die Zuhörer über Netze, Tarife und regu­lato­rische Hinter­gründe. Wir erklären tech­nisch leicht verständ­lich und dennoch hinter­gründig die Zusam­men­hänge und geben Tipps und Tricks. Der Podcast erscheint in loser Folge. Um keine aktu­elle Folge zu verpassen, können Sie den Podcast bequem abon­nieren.

Der schnelle Über­blick mit RSS-Feeds

RSS-Feeds bei teltarif.de

Im Internet gibt es viele wert­volle Infor­mationen. Aber möchten Sie jeden Tag alle inter­essanten Websites absurfen? Mit RSS-Feeds abon­nieren Sie auf Ihre Inter­essen ausge­rich­tete Schlag­zeilen und bleiben auf dem Laufenden. Auch wir bieten diesen nütz­lichen Service an. Aus dem umfang­rei­chen News-Angebot wählen Sie den Bereich aus, den Sie regel­mäßig per Feed erhalten möchten. Die Einbin­dung in Ihren Browser oder eine indi­vidua­lisier­bare Start­seite ist unkom­pli­ziert. Wie dies im Detail funk­tio­niert, erfahren Sie in unserem RSS-Ratgeber.

News­letter – zuver­lässig im E-Mail-Post­fach

Newsletter von teltarif.de

Wenn Sie nicht überall und immer online sind oder sich einmal wöchent­lich kompakt über den Tele­kom­muni­kations-Markt infor­mieren möchten, können Sie unsere wich­tigsten Meldungen bequem per News­letter verfolgen. Er ergänzt unseren Newsti­cker optimal und landet einmal pro Woche zuver­lässig in Ihrem Post­ein­gang. Dieser Service ist kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts - anmelden können Sie sich über unsere News­letter-Seite.

Part­ner­pro­gramm – profi­tabel für beide Seiten

Das Partnerprogramm

Unser Part­ner­pro­gramm für Zeitungen, Zeit­schriften und Online-Medien ist heiß begehrt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch die Einbin­dung unserer Inhalte bieten Sie Ihren Lesern zusätz­liche Infor­mationen und echten Mehr­wert. Unsere Tarif­tabellen, Meldungen und Hinter­grund­infor­mationen sind zum größten Teil kostenlos. Wie Sie Partner werden und profi­tieren, erfahren Sie auf der entspre­chenden Partner-Info­seite.

