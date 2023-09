Vantage Towers: Erster Mobilfunkmast aus Holz in NRW

Der von Voda­fone gegrün­dete Funk­mast­betreiber Vantage Towers aus Düssel­dorf baut in Neun­kir­chen (Sieger­land) erneut einen nach­hal­tigen Mobil­funk­mast aus Holz und damit den ersten in Nord­rhein-West­falen. Über die Einwei­hung des ersten Holz­mastes in Bechtols­heim bei Mainz hatten wir ja schon berichtet.

Baustart Früh­jahr 2025

Zurück nach Neun­kir­chen (Sieger­land): Der rund 40 Meter hohe Ecopol-Mast soll voraus­sicht­lich im Früh­jahr 2025 im Neun­kir­chener Orts­teil Wieder­stein am Rande der Bahn­strecke Neun­kir­chen-Burbach errichtet werden und damit erst­malig Breit­band-Mobil­funk in der Region ermög­lichen. Der zweite Mobilfunkmast aus Holz von Vantage Towers steht in Neunkirchen (Siegerland)

Foto: Vantage Towers / Valéry Kloubert Der Holz­mast ist dabei so konzi­piert, dass er von mehreren Mobil­funk­netz­betrei­bern (neben Voda­fone auch von Telekom, o2-Telefónica und bei Bedarf auch 1&1) genutzt werden kann.

Wie auch in Bechtols­heim wird der Ecopol-Mast vom finni­schen Unter­nehmen "Ecotel­ligent" herge­stellt.

Abstim­mung mit Gemeinde: Grund­stücks­kauf statt Miete

Im Vorfeld hatte Vantage Towers gemeinsam mit der Gemeinde Neun­kir­chen verschie­dene Stand­ortal­ter­nativen geprüft, was bautech­nisch und versor­gungs­mäßig unter einen Hut zu bekommen war. Am Ende erfüllte ein Gemein­degrund­stück alle wich­tigen Krite­rien, um sowohl den Neun­kir­cher Orts­teil Wieder­stein als auch die angren­zende Bahn­strecke optimal mit Mobil­funk zu versorgen.

Damit der lang­fris­tige Betrieb sicher möglich ist, hat die Gemeinde Neun­kir­chen das Grund­stück zu markt­übli­chen Kondi­tionen zum Verkauf ange­boten. Der Kauf­ver­trag soll voraus­sicht­lich im Oktober unter­zeichnet werden. Übli­cher­weise werden Stand­orte gemietet. Mit dem Kauf von Grund­stü­cken als Alter­native kann Vantage Towers lang­fristig in die Mobil­funk­ver­sor­gung von Gemeinden inves­tieren, da kein Risiko einer späteren Kündi­gung durch den Grund­stücks­eigen­tümer besteht.

Holz ist nach­hal­tiger

Sende­sta­tionen aus Holz können ein "Grund­stein für eine nach­hal­tigere Mobil­funk­indus­trie und Digi­tali­sie­rung" sein, findet man bei Vantage Towers. Die Bauweise aus nach­wach­sendem und wieder­ver­wert­barem Holz habe laut Hersteller einen deut­lich gerin­geren CO2-Fußab­druck als klas­sische Funk­masten aus Stahl oder Beton.

Zudem können sie optisch attrak­tiver sein und sich besser in ihre Umge­bung einfügen, was die Akzep­tanz für Mobil­funk­infra­struktur in der Bevöl­kerung stei­gern kann.

