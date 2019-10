Übersicht: Beste Selfie-Smartphones für jeden Geldbeutel

Anfangs für die UMTS-Video­tele­fonie gedacht, mauserte sich die Smart­phone-Front­kamera zu einem wich­tigen Life­style-Werk­zeug, um Erin­nerungen in Form von Selfies fest­zuhalten. Dabei schwanken die Qualität und die Ausstat­tungs­merk­male der vorne verbauten Knipsen stark. Wir stellen Ihnen in diesem Einkaufs­führer neun aktu­elle Smart­phones mit beson­deren Selfie-Kameras vor. Der Preis­bereich der berück­sich­tigten Mobil­geräte reicht von 157 Euro (Redmi Note 6 Pro, Einstei­gerklasse) bis hin zu 849 Euro (Huawei Mate 30 Pro, Ober­klasse). Android 9.0 Pie oder höher ist bei all diesen Tele­fonen an Bord.

Klicken Sie einfach auf das Bild, um zum ersten Selfie-Smart­phone zu gelangen.

