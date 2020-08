Prospekt veröffentlicht: Liberty will Sunrise kaufen

Wie ange­kün­digt hat die Liberty-Global den Kauf­pro­spekt für den Erwerb des Schweizer Mobil­funk­an­bie­ters Sunrise aufge­legt. Der Kauf soll bis Jahres­ende in trockenen Tüchern sein.

Einst wollte der zweite Schweizer Mobil­funk­netz­be­treiber Sunrise den Schweizer Kabel­an­bieter UPC kaufen. Doch daraus wurde nichts. Den meisten Aktio­näre, darunter die deut­sche Freenet AG fanden den Kauf­preis "viel zu teuer". Der Sunrise-Vorstand zog sich zurück, die Geschäfte liefen wie gewohnt weiter.

Nicht lange: Am 12. August 2020 gab die Sunrise Commu­ni­ca­tions Group AG (so der korrekte Name) bekannt, dass Liberty Global plc die Vorankün­di­gung für ihr öffent­li­ches Über­nah­me­an­gebot zum Erwerb von 100 Prozent der Sunrise-Aktien zu einem Ange­bots­preis von 110 Schweizer Franken (CHF) pro Aktie in bar veröf­fent­licht hat. Es gibt Bedin­gungen: Mindes­tens Zwei­drittel der Sunrise-Aktien müssen der UPC ange­boten werden ("ange­dient werden") und die Schweizer Behörden müssen auch mitspielen.

Blick in den Ange­bots­pro­spekt

Das Unternehmen Liberty Global macht Ernst und hat den Kaufprospekt zum Erwerb von Sunrise veröffentlicht

Foto: Liberty Global / Screenshot teltarif.de Wer sich für die Details inter­es­siert, sollte die Infor­ma­ti­ons­seite der UPC Schweiz anschauen, dort ist der komplette Ange­bots­pro­spekt (auch in deut­scher Sprache) zu finden.

Die Haupt­an­ge­bots­frist beginnt voraus­sicht­lich am 11. September 2020 und endet voraus­sicht­lich am 8. Oktober 2020 (16 Uhr), aber Liberty kann die Frist einmal oder mehr­mals verlän­gern. Nach Ablauf der Ange­bots­frist und falls die Mindest­an­nah­me­schwelle erreicht wird oder falls UPC darauf verzichtet, wird es eine zusätz­liche Annah­me­frist von zehn Börsen­tagen für die nach­fol­gende Annahme des Ange­bots geben. Falls die Haupt­an­ge­bots­frist verlän­gert wird, soll die zusätz­liche Annah­me­frist ab dem 15. Oktober bis zum 28. Oktober laufen. Die Abwick­lung des Ange­bots wird - vorbe­halt­lich der behörd­li­chen Geneh­mi­gungen - für das Jahres­ende erwartet.

Der Verwal­tungsrat von Sunrise geht in seinem Bericht davon aus, dass das Angebot "im besten Inter­esse von Sunrise und ihren Aktio­nären ist und dass der Ange­bots­preis fair und ange­messen ist". Sie empfehlen einstimmig den Aktio­nären von Sunrise das Angebot anzu­nehmen.

Freenet wird seine Aktien anbieten

In einem sepa­raten Vertrag haben am 12. August 2020 die deut­sche Freenet AG, die knapp über elf Millionen Aktien (etwa 24,5 Prozent) hält mit der UPC-Mutter Liberty Global bereits verein­bart, dass Freenet alle eigenen Aktien der Liberty "andienen" wird. Der Ange­bots­preis beträgt 110 Schweizer Franken pro Aktie, das sind unge­fähr 102,30 Euro pro Stück. Am 27. August (17.30 Uhr) betrug der Börsen­kurs der Sunrise Aktie (SRCG) übri­gens 109 Franken.

Wenn nicht mehr als Zwei­drittel der Aktien ange­dient werden, könnte das Angebot viel­leicht noch etwas erhöht werden oder im aller­schlimmsten Falle ("Worst case") würde der Kauf abge­sagt. Beob­achter gehen jedoch davon aus, das diese Aktien-Aufkauf-Aktion nun relativ geräuschlos über die Bühne gehen wird, sofern nicht die Schweizer Wett­be­werbs­hüter noch ein Haar in der Suppe finden sollten. Genau weiß man das erst am Jahres­ende.

Wer sich im Schweizer Markt nicht so auskennt, kann sich den Deal viel­leicht so vorstellen: Nehmen wir an, das (längst erfolgte) Geschäft zwischen Voda­fone und UnityMedia (die auch der Liberty Global gehörten) wäre geplatzt und im Gegenzug hätte Liberty Global den Kauf der deut­schen Voda­fone vorge­schlagen.

Auswir­kungen auf den Schweizer Markt?

Welche konkreten Auswir­kungen der UPC-Deal auf den Schweizer Markt und das Preis­ni­veau haben wird, kann man im Moment nur speku­lieren. Sicher dürfte sein, das UPC und Sunrise künftig unter einer gemein­samen Marke auftreten und ihren Vertrieb, Kunden­ser­vice und die Technik komplett zusam­men­legen werden. Es wird dann eine Menge Kombi­an­ge­bote zwischen Kabel-TV-Fest­netz und Mobil­funk geben, inklu­sive Abo-Ange­bote einschlä­giger Sparten-Programme, Gaming, Cloud­spei­cher, E-Mail und so weiter.

Die fusio­nierte UPC-Sunrise (oder wie sie auch immer heißen wird) hat dann besseren Zugriff auf das Schweizer Fest­netz (aus der Mitgift von UPC) und muss weniger Leitungen von der ehemalig-staat­li­chen Swisscom einkaufen oder mieten. Swisscom hat aus histo­ri­schen Gründen, ähnlich wie die Telekom in Deutsch­land, noch sehr viele eigene Leitungen, wo die Konkur­renten nichts passendes zu bieten haben. Das Mieten der fremden Leitungen kostet Geld, was die privaten Konkur­renten nur ungern ausgeben wollen. In Deutsch­land ist es ähnlich.

Denkbar ist, dass die Perso­nal­be­stände bei Sunrise und UPC redu­ziert werden, weil beispiels­weise eine vereinte Kunden­be­treuung durchaus mehr Kunden mit weniger Mitar­bei­tern betreuen kann, wenn die Prozesse erst einmal einge­richtet sind und die Shops sicher auch zusam­men­ge­legt oder teil­weise hier und da auch geschlossen werden. Dadurch lassen sich Syner­gien nutzen und Kosten sparen und das Ergebnis verbes­sern, was die Aktio­näre freut.

Steigen die Preise?

Bereits jetzt rollt über die Schweiz eine kleine Preis­stei­ge­rungs­welle im Mobil­funk. Nicht alleine die Swisscom hat die Preise erhöht, sondern auch Sunrise und Salt. Bei Salt wurden die Minu­ten­preise für Anrufe ins Ausland erhöht. Eine Minute nach Deutsch­land kostet jetzt 1,19 Franken (1,11 Euro), vorher waren es 0,99 Franken (0,92 Euro) gewesen.

Sowohl Salt als auch Sunrise haben im Stan­dard­tarif die Roaming-Preise erhöht. Das Schweizer Bera­tungs­portal Money­land empfiehlt seinen Schweizer Lesern sich unbe­dingt vorher über die Roaming-Kosten zu infor­mieren.

Übri­gens: Bereits im September 2019 hatte die neue "Schwester" von Sunrise , die UPC ihre Tele­fon­ta­rife spürbar erhöht.

Aktuell meldet Sunrise anhal­tendes starkes Kunden­wachstum bei Mobile Post­paid (plus acht Prozent), Internet (plus sieben Prozent) und TV (plus 13 Prozent). Das gestie­gene Kunden­wachstum gleicht die gerin­geren Roaming-Einnahmen und das projekt­ab­hän­gige "Inte­gra­ti­ons­ge­schäft" aus, der Service­um­satz (pro Kunde) ging leicht zurück, aber insge­samt wurde mehr Hard­ware verkauft. Der Umsatz stieg um 0,8 Prozent auf 350 Millionen Franken (ca. 285 Millionen Euro).