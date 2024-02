Schweizer Post wechselt zu Salt - Details zum Aktionstarif

Es lohnt sich ab und zu, einen Blick über die Grenzen, z.B. in die Schweiz, zu werfen. Die Netz­abde­ckung ist dort für deut­sche Verhält­nisse "traum­haft", nahezu überall Netz, auch in Eisen­bahn­tun­neln, weil diese von den Mobil­funk­anbie­tern meist versorgt werden.

Drei Netz­betreiber buhlen in der Schweiz um die Gunst der Kunden, nament­lich der Markt­führer Swisscom, Haupt­kon­kur­rent Sunrise und als dritter (kleinster) Anbieter das Unter­nehmen Salt, das zum Impe­rium des Fran­zosen Xavier Niel gehört. Daneben gibt es noch güns­tige "Sonder­ange­bote", die auf einem der drei Netze reali­siert werden. Güns­tige Mobil­funk­ange­bote gibt es u.a. bei Lebens­mit­tel­händ­lern (wie z.b. Migros) oder in den Filialen der Schweizer Post.

Post wech­selt zu Salt

Die Schweizer Post macht ein Angebot, das auf den ersten Blick sehr attraktiv erscheint

Bild: post-mobile.ch / Screenshot: teltarif.de Die Schweizer Post (Briefe, Pakete) vermark­tete lange Zeit Tarife im Netz von Sunrise (früher diAx) und ist jetzt zum Anbieter Salt gewech­selt, den einige Leser noch unter dem Namen Orange.ch kennen könnten. Dazu wurde die Webseite post-mobile.ch einge­richtet, wo Inter­essenten sich über den ange­botenen Tarif infor­mieren können, der aktuell für 19,95 CHF ange­boten wird. Wer umrechnen will, im Augen­blick kann der Schweizer Franken (CHF = 100 Rappen) nahezu 1:1 mit dem Euro gleich­gesetzt werden (wer es genauer wissen will, aktuell gilt 1 Schweizer Franken = 1,05 Euro).

Um den Post-Mobile-Tarif zu buchen, müssen einmalig 49,95 CHF Akti­vie­rungs­gebühr entrichtet werden, die monat­lichen kosten betragen "norma­ler­weise" 24,95 CHF. Aktuell, sind es jedoch 19,95 CHF.

Was gibt es für den Preis?

Tele­fonate in alle Schweizer Mobil­netze und das Fest­netz sind im Tarif "flat" enthalten. Nicht dabei sind Gespräche zu Sonder­num­mern wie 084x, 0878, 090x oder 18xy. Wer eine 084x-Rufnummer anrufen muss (sie entspre­chen in etwa der Vorwahl 0180x in Deutsch­land), bezahlt humane 8,1 Rappen/min., wobei sekun­den­genau abge­rechnet und der Endbe­trag auf 10 Rappen aufge­rundet wird. Sekun­den­genau ist bei deut­schen Anbie­tern seit vielen Jahren ein abso­lutes Fremd­wort.

Der Versand von SMS-Kurz­nach­richten zu Schweizer Rufnum­mern, die meist mit 076, 077, 078 oder 079 beginnen, ist eben­falls kosten­frei.

Kaum zu glauben: Im monat­lichen Tarif­preis von 19,95 CHF ist unbe­grenztes 5G-Internet enthalten, wobei die Spit­zen­geschwin­dig­keiten an einigen Stellen bis zu 1,7 GBit/s betragen können, beispiels­weise in Groß­städten mit 5G-Versor­gung auf 3600 MHz. Der Kunde muss auch über ein Smart­phone verfügen, das diese Traum­werte verkraften kann.

Im Tarif enthalten sind weiter 2 GB Daten­volumen bei Reisen/Roaming in der EU, aber keine Tele­fonate!

Vieles ist nicht im Tarif enthalten

Sollen Tele­fonate aus der Schweiz nach EU-Europa geführt werden, wird die Preis­liste knifflig: Däni­sche, nieder­län­dische oder norwe­gische "Über­see­gebiete" sind in der Europa-Tarif­zone nicht enthalten, Groß­bri­tan­nien (außer den Kanal­inseln) schon, aber sie kosten 1,49 CHF pro Minute.

Anrufe nach Bosnien, Serbien und Nord­maze­donien (World-Zone) werden mit unglaub­lichen 3,99 CHF pro Minute in Rech­nung gestellt, der Höchst­preis pro Minute (Far-Zone) liegt bei 4,19 CHF. Wird eine SMS an ein Ziel außer­halb Schweiz verschickt, kostet diese 29 Rappen (0,29 CHF).

Roaming-Tarife

Wer sich in Europa ankom­mend anrufen lässt, darf 1,19 CHF pro Minute bezahlen. Wird aus Europa abge­hend in die Schweiz, nach Europa oder lokal tele­foniert, steigt die Rech­nung um 1,99 CHF pro Minute. Wird in Europa ein Ziel im Rest der Welt ange­wählt, muss mit 4,99 CHF pro Minute gerechnet werden.

In Ländern der "Travel­zone" (z.B. Austra­lien, USA, Südafrika, aber auch Slowe­nien) ist mit 2,19 CHF ankom­mend und 2,99 CHF abge­hend zu kalku­lieren. Der Roaming-Tele­fonie-Preis kann auf bis zu 5,99 CHF (World- und Farzone abge­hend) steigen.

Damit nicht genug: Im Flug­zeug oder auf Schiffen wird es sehr teuer: 14,99 CHF pro Minute nennt die Preis­liste und sagt nicht, ob zwischen einge­hend und abge­hend unter­schieden wird. Da sind SMS im Ausland zwischen 79 und 99 Rappen pro SMS doch richtig günstig, oder nicht?

Welt­weites Surfen vergleichs­weise günstig

Kurio­ser­weise sind die Preise fürs inter­natio­nale Surfen sehr human: Internet in EU-Europa ist mit 2 GB im Grund­tarif inklu­sive. Werden die erreicht, wird auto­matisch ein 24h-Paket für 4,95 CHF dazu gebucht, das aber unli­mitiertes Daten­volumen (Höchst­geschwin­dig­keit 1 GBit/s!) enthält. Ist der Kunde in der "Travel­zone" unter­wegs, werden 9,95 CHF für 24h auto­matisch gebucht, sobald sich das Smart­phone im Roaming-Netz verbunden hat, auch hier gibt es wieder kein Daten­men­gen­limit.

Die Internet-Einbu­chung in den "World"- und "Far"-Ländern ist auto­matisch gesperrt und muss vom Kunden aktiv gebucht werden. Dazu gibt es eine spezi­elle Inter­net­seite costcontrol.post-mobile.ch/roaming, die nur vom eigenen Handy (jedoch nicht über WLAN) erreichbar ist.

Daten­pakete für 365 Tage möglich

Es gibt Daten­pakete für das Ausland, die 365 Tage ab Akti­vie­rung gelten, beispiels­weise 1,5 GB für 24,95 CHF oder 12 GB für 99,95 CHF gültig in EU-Europa. Man könnte auch 1 GB Welt­weit buchen, müsste dann aber 399,95 CHF inves­tieren.

Schweizer Mobil­funk-Vertrag für deut­sche Kunden inter­essant?

Wer sich über­legt, einen Schweizer Lauf­zeit-Vertrag als Universal-Werk­zeug zum Einsatz in allen deut­schen Netzen zuzu­legen, sollte sich das gut über­legen. Inzwi­schen ist es mit einer Schweizer Korre­spon­denz-Adresse und deut­schem Ausweis durchaus möglich, einen Schweizer Lauf­zeit­ver­trag zu ergat­tern, die Rech­nungs-Zahlung kann per Kredit­karte oder SEPA Über­wei­sung erfolgen. Wer auf eine Rech­nung per Post besteht, sollte monat­lich 2,95 CHF für die einfache Rech­nung oder 5 CHF für eine detail­lierte Rech­nung (mit Verbin­dungs­nach­weis) einplanen.

Touristen, die häufiger in die Schweiz reisen, fahren mit einer Schweizer Prepaid-SIM-Karte recht gut. Diese Karten können "theo­retisch ewig" einge­setzt werden, sofern alle 365 Tage mindes­tens eine kosten­pflich­tige Aktion durch­geführt wird. Das kann die Annahme eines Gesprä­ches oder der Versand einer SMS sein. Zum Kauf der Karte ist aller­dings die persön­liche Anwe­sen­heit in einem Schweizer Mobil­funk­shop und die Vorlage des Perso­nal­aus­weises oder Reise­passes erfor­der­lich. Eine deut­sche Adresse stellt kein Problem dar.

Was Urlauber in der Schweiz in Punkto Mobil­telefon beachten sollen, erklären wir Ihnen in einem Ratgeber.