Schweden: Huawei-Klage bewirkt Aufschub der 5G-Auktion

Eigent­lich hätte am Dienstag die schwe­dische Auktion der 5G-Frequenzen beginnen sollen. In den Auflagen stand, dass Produkte von Huawei nicht verwendet werden dürfen. Dagegen hat Huawei geklagt, zunächst erfolg­reich.

Sagerska Huset, der Amtssitz des schwedischen Ministerpräsidenten. Das Verwaltungsgericht Stockholm hat der Klage von Huawei stattgeben.

Foto: Picture Alliance / dpa Wir hatten berichtet, dass die schwe­dische Tochter des chine­sischen Tele­kom­muni­kations-Ausrüs­ters Huawei dagegen geklagt hatte, von der 5G-Auktion in Schweden von vorne­herein ausge­schlossen zu werden.

Die schwe­dische Regu­lie­rungs­behörde PTS fand das nicht so drama­tisch, bekam jetzt aber einen Dämpfer: Die Verstei­gerung der Frequenzen für das 5G-Netz in Schweden beginnt später als geplant. Grund dafür ist die Entschei­dung des Verwal­tungs­gerichts in Stock­holm zum Umgang mit dem chine­sischen IT-Konzerns Huawei, wie die schwe­dische Post- und Tele­kom­muni­kati­ons­behörde PTS mitteilte. Man prüfe nun die Möglich­keiten, die Verstei­gerung so bald wie möglich zu eröffnen.

Gest­rige Auktion verschoben

Foto: Picture Alliance / dpa Eigent­lich sollte die Auktion der Frequenz­bereiche bei 3,5- und 2,3-GHz-Frequenzen am Dienstag einge­leitet werden. Die PTS hatte dazu vor knapp drei Wochen mitge­teilt, dass die poten­ziellen Betreiber unter anderem keine Ausrüs­tung der chine­sischen IT-Konzerne Huawei und ZTE verwenden dürfen.

Verwal­tungs­gericht hebt Vorgaben vorerst auf

Diese Fest­legung hat das Verwal­tungs­gericht nun nach einer Klage von Huawei Schweden vorerst teil­weise aufge­hoben: Die Teile der Bedin­gungen, die Huawei betreffen, seien bis auf Weiteres nicht gültig, während der Fall weiter geprüft werde, hatte das Gericht am Montag­abend mitge­teilt.

Huawei hat das Recht zu klagen

In seinem Urteil kam das Verwal­tungs­gericht zu dem Schluss, dass Huawei das Recht hat, gegen die PTS-Entschei­dung Beru­fung einzu­legen. Die Ausset­zungs­ent­schei­dung bedeutet, dass die Bedin­gungen, welche u. a. die Verwen­dung von Huawei-Produkten betreffen, bis auf weiteres während der weiteren Prüfung des Falles durch das Verwal­tungs­gericht nicht gültig sind. Die Prüfung des Verwal­tungs­gerichts deckt aber nicht die Frage ab, ob die PTS eine Auktion durch­führen sollte, diese Entschei­dung verbleibe bei der PTS. Das Verwal­tungs­gericht wird sich weiterhin vordring­lich mit dem Fall befassen, erklärte der leitende Richter Johan Lund­mark abschlie­ßend.

Huawei und ZTE sind umstritten

Die chine­sischen Hersteller Huawei und ZTE sind in vielen Teilen Europas umstritten, auch weil die US-Regie­rung massiv auf einen Verzicht auf diese Hersteller drängt. Washington wirft den Konzernen vor, enge Kontakte zum chine­sischen Militär und der kommu­nis­tischen Partei Chinas zu pflegen. Das nehmen auch mehrere Länder außer­halb der USA als Sicher­heits­risiko wahr. Huawei und ZTE demen­tieren eine unan­gemes­sene Nähe zu den Macht­habern in Peking. Ein mögli­cher Ausschluss von Huawei wird auch in Deutsch­land kontro­vers disku­tiert. Der Konzern hat in Europa viele Netz­betreiber mit Infra­struktur für das bestehende 4G-Netz (LTE) belie­fert.