teltarif.de-Talk: Recht auf schnelles Internet geltend machen

Foto: Alexander Fox | PlaNet Fox auf Pixabay Lange hat es gedauert, doch jetzt ist das Recht auf einen schnellen Internet-Zugang in Deutsch­land gesetz­lich gere­gelt. Davon profi­tieren alle Bürger unab­hängig von ihrem Wohnort und unab­hängig davon, wie der Internet-Zugang bisher reali­siert wurde. In der aktu­ellen Ausgabe unseres Podcasts spre­chen wir mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Kuch darüber, was die gesetz­liche Rege­lung für die Verbrau­cher und auch für Provider bedeutet.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit, und der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast kann auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­niert werden. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Recht auf schnelles Internet

Foto: Alexander Fox | PlaNet Fox auf Pixabay Die Diskus­sionen über die Umsetz­bar­keit und prak­tische Ausge­stal­tung eines Rechts auf Breit­band-Internet zogen sich über viele Jahre hin. Erst jetzt wurde dieses Recht für alle Bürger in Deutsch­land endgültig einge­führt. Doch was ist unter dem Begriff "Breit­band-Internet" in Bezug auf das gesetz­lich verbriefte Recht zu verstehen? Bekommt nun jeder auf Antrag sofort einen Glas­faser-Anschluss oder geht auch DSL mit 2 MBit/s als "Breit­band" durch? Das ist eines unserer Themen im neuen teltarif.de-Podcast.

Nicht nur die Mindest-Band­breite für den Internet-Zugang ist gere­gelt. Es gibt auch einen defi­nierten Prozess, wie der Inter­essent vorgehen muss, wenn er die Anfor­derungen an seinem Anschluss als nicht erfüllt ansieht. Selbst der Zeit­raum für die Umset­zung durch einen Provider ist gere­gelt - auch wenn es dies­bezüg­lich eine Art "Hinter­tür­chen" für die Provider gibt. Auch darüber haben wir uns in der aktu­ellen Ausgabe von "Strip­pen­zieher & Tarif­dschungel" unter­halten.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Recht auf schnelles Internet geltend machen Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.