Unter 20 Euro: DAB+-Bluetooth-Kombi bei Netto

Am morgigen Freitag gibt es beim Discounter Netto eine Kombi aus DAB+-Radio und Blue­tooth-Laut­spre­cher für unter 20 Euro. Schon jetzt ist das Modell der Marke Dual online zu erwerben.

Zum "Netto-Tag" am morgigen Freitag verkauft der Discounter eine Kombi aus DAB+-Radio und Blue­tooth-Laut­spre­cher zum güns­tigen Preis von gerade einmal 19,99 Euro.

Bereits jetzt ist das Modell zu diesem Preis online erhält­lich. Wir schauen uns an, was das Angebot beinhaltet.

Zweck­mäßige Ausstat­tung

Eine opti­sche Schön­heit ist das Digi­tal­radio MCR 117 der Marke Dual nicht, dafür ist es zweck­mäßig. Das Modell empfängt nicht nur digi­tale Radio­sender über DAB/DAB+, sondern bietet eben­falls die Möglich­keit, herkömm­liche, analoge UKW-Radio­signale zu empfangen. Persön­liche Lieb­lings­sender können Nutzer dabei unter den Favo­riten abspei­chern. Ferner besitzt das Radio eine Blue­tooth-Funk­tion, um Musik von Smart­phone oder Tablet zu streamen. DAB+-Radio von Dual bei Netto

Foto: DCG GmbH/Dual Das einfache Dot-Matrix-LC-Text­dis­play mit Hinter­grund­beleuch­tung zeigt den Sender­namen sowie weitere Infor­mationen an. Slide­shows und Bilder kann der Bild­schirm frei­lich nicht darstellen.

Die wieder­auf­lad­bare Akku des Radios (1200 mAh) ermög­licht einen flexi­blen Gebrauch des Geräts auch unter­wegs. Für alle die lieber für sich Musik hören, ist das Gerät außerdem mit einem Kopf­hörer­anschluss (3,5 mm) ausge­stattet. Die Ausgangs­leis­tung des einge­bauten Mono-Laut­spre­chers beträgt 1,2 Watt (RMS). Dem Radio liegt ein USB-Lade­kabel (50 cm) bei.

Keine Wunder­kiste, aber auch kein Elek­tro­schrott

Sicher, als Klang­wunder kann man das Modell nicht bezeichnen. Es ist ein schlichtes Einsteiger-Radio für den Einsatz etwa in der Küche, am Arbeits­platz oder im Urlaub. Die Blue­tooth-Funk­tion ist ein Feature, das zumin­dest in dieser vergleichs­weise güns­tigen Einstei­ger­klasse nicht unbe­dingt ein Stan­dard ist.

In einer weiteren Meldung geht es um das Thema: An regio­nalen DAB+-Ensem­bles in NRW gibt es ein großes Inter­esse.