Verwechslungsgefahr: Bei Schnäppchen Modelljahr prüfen

So sieht das aktuelle Modell aus: Das Samsung Galaxy A5 (l) und das Galaxy A3 (r) 2017 Verlockende Technik-Schnäppchen haben nicht selten einen Haken - so kann es sich etwa um ein Vorgänger­modell handeln. Deswegen sollten Interessenten vor dem Kauf die technischen Details prüfen, rät die Verbraucher­zentrale Nordrhein-Westfalen. Besonders nach technischen Auffrischungen einer Modell­reihe ohne Änderung des Namens ist Vorsicht geboten. In einem Fall habe zum Beispiel ein Elektronik­händler online eine ältere Version eines Top-Tablets mit demselben Namen angeboten, ohne explizit darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um das neueste Modell handelte.

Im Zweifel Verkäufer fragen

Im Zweifel sollten Käufer sich vom Händler ausdrücklich bestätigen lassen, dass es sich um das aktuelle Modell handelt, raten die Verbraucher­schützer. Wer sich unsicher ist, ob ein gekauftes Gerät nicht einer älteren Modell­reihe angehört, kann auch in den Geräte­informationen nach Hinweisen suchen. Hersteller geben dort häufig neben dem Modell­namen ebenfalls das Modell­jahr an.

Beispiele sind etwa Apples iPad Pro, das es in den Modelljahr-Versionen 2015 und 2017 gibt. Auch Samsungs Smartphones der A-Reihe gibt es in den Modelljahren 2015, 2016 und 2017. Die technischen Unterschiede sind teils enorm.