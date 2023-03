Schnäppchen-Check: DAB+-Radio und Radiowecker bei Lidl

Der Discounter Lidl bietet in seinem Online-Shop aktuell zwei Digi­tal­radios zu beson­ders güns­tigen Preisen an. Da wäre zum einen das Taschen­radio SDR 1.5 B1. Hierbei handelt es sich um ein Einsteiger-Gerät. Ein Plus ist die üppige Zahl an Sender­spei­chern (je 30 für UKW und DAB+). Auch als Radio­wecker ist das Taschen­radio zu gebrau­chen, es ist mit einer Wecker-, Snooze- und Sleep-Timer-Funk­tion ausge­stattet. Günstiges DAB+-Taschenradio bei Lidl

Foto: Lidl/Silvercrest Das Modell besitzt ein einfa­ches Text­dis­play mit zwei­zei­liger Anzeige von Programm­infor­mationen wie etwa Titel und Inter­pret. Ein Extra ist der 3,5-mm-Kopf­hörer­anschluss, über den man das Modell auch für besseren Klang an Aktiv­boxen oder eine HiFi-Anlage anschließen kann. Das Modell lässt sich über Strom sowie Batte­rien betreiben, wobei diese sogar mitge­lie­fert werden.

Frei­lich ist das Modell kein Klang­wunder, die einge­baute Box liefert ledig­lich 1,5 Watt RMS an Leis­tung. Mit Maßen von 13,5 mal 8,4 mal 3,8 cm und einem Gewicht von 178 Gramm bekommt der Kunde ein Gerät, das sich auch auf Reisen eignet.

Vieles fehlt jedoch, etwa eine Blue­tooth-Funk­tion oder ein Farb­dis­play, das auch Slide­shows anzeigt. Der Preis von 19,95 Euro ist zwar sehr günstig, es kommen aber noch 5,95 Euro Versand­kosten hinzu. Dennoch gehört das Modell zu den aktuell güns­tigsten DAB+-Radios im Handel.

Radio­wecker für Senioren

DAB+-Radiowecker bei Lidl

Foto: Lidl/Silvercrest Eben­falls im Angebot befindet sich der Radio­wecker SDR 50 A2, der sich mit großen Knöpfen beson­ders für Senioren eignet. Dieses Modell bietet je 25 Spei­cher­plätze für DAB+- und UKW-Empfang. Das Display zeigt im Radio­betrieb die Uhrzeit, Radio­fre­quenz (UKW) und Programm­infor­mationen (DAB+) wie etwa Sender­name, Titel, Genre und Signal­qua­lität an. Das Modell enthält einen USB-Anschluss zum Aufladen von Smart­phones, Tablets sowie anderen Geräten.

Der Radio­wecker liefert zwei Weck­zeiten, wahl­weise mit Radio oder Alarmton. Er bietet zudem ein drei­stufig dimm­bares LC-Display mit Hinter­grund­beleuch­tung. Dabei ist Nacht­dimmen möglich, bei dem die Uhrzeit frei wählbar ist. Eine Schlummer-Funk­tion sowie ein Sleep-Timer gehören eben­falls zum Funk­tions­umfang.

Auch dieses Modell bietet ledig­lich Mono-Empfang, der Laut­spre­cher bringt es auf bis zu 1 Watt Leis­tung (RMS). Lidl hat den Preis im Online-Shop auf 22,99 Euro gesenkt, auch hier kommen 5,95 Euro Versand­kosten hinzu. Und auch bei diesem Modell bekommen Kunden ein sehr güns­tiges, aber eher puris­tisch ausge­stat­tetes Radio. Was beispiels­weise fehlt, ist ein Kopf­hörer­aus­gang.

