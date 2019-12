Zu Weihnachten: Schnäppchen bei DAB+- & Internetradios

DAB+- und Inter­netra­dios gelten auch in diesem Jahr wieder als beliebte Weih­nachts­geschenke. Pünkt­lich zum Weih­nachts­geschäft gibt es nun attrak­tive Schnäpp­chen in Super- und Elek­tronik­märkten sowie bei Digi­talradio Deutsch­land auf der Website dabplus.de.

real: Stereo-Radio mit Blue­tooth für unter 30 Euro



AEG SR 4372 BT als Schnäppchen bei real AEG SR 4372 BT als Schnäppchen bei real

Inter­netradio von Philips bei Penny

Die Super­markt­kette real hat in dieser Woche das Modell SR 4372 BT von AEG im Angebot. Hierbei handelt es sich um ein Stereo-Tisch­radio mit Radio­empfang über DAB/DAB+ und UKW. Das Modell eignet sich zudem als Musik­abspieler. Externe Geräte oder ein Stick können über AUX-in oder USB ange­schlossen werden. Zudem gibt es eine Blue­tooth-Funk­tion zur Über­tragung von Audio-Files oder Streams vom Smart­phone auf das AEG-Gerät. Das Modell gibt es bei real für 29,95 Euro und damit im Schnitt 30 Euro güns­tiger als im Online-Handel.



Das Philips AE 8000 Das Philips AE 8000

JBL Tuner Radio im Angebot bei Conrad

Beim Discounter Penny gibt es in dieser Woche das DAB+-/Inter­netradio-Kombi AE 8000. Das Mono-Radio mit Text­display greift auf das Portal von Fron­tier Silicon und die Daten­bank von Airable zu und bietet damit Zugang zu mehr als 100 000 Radio­stationen und Podcasts aus aller Welt. Zudem gibt es terres­trischen Radio­empfang über UKW und DAB/DAB+. Externe Geräte können per AUX-Eingang ange­schlossen werden. Bei Penny gibt es das Modell in dieser Woche für 59,99 Euro im Online­shop, damit ist der Discounter im Schnitt rund 20 Euro güns­tiger als der übrige Online-Handel.



JBL Tuner Radio JBL Tuner Radio

Beim Elek­tronik­händler Conrad gibt es unter­dessen das "Tuner-Radio" von JBL im Sonder­angebot. Optisch ähnelt das Modell den klas­sischen Blue­tooth-Spea­kern des Herstel­lers, es hat als zusätz­liches Feature aber digital-terres­trischen Radio­empfang via DAB und DAB+ an Bord. Auch herkömm­liches UKW-Radio (mit RDS) lässt sich empfangen. Für opti­malen Empfang sorgt eine heraus­zieh­bare Tele­skop-Antenne.

Die Leis­tung der Box beträgt 5 Watt (RMS), als Stan­dard kommt Blue­tooth 4.1 zum Zug. Ein fest verbauter Lithium-Ionen-Akku soll bis zu acht Stunden Musik liefern, die Schnell­ladung soll rund vier Stunden betragen. Die kleine Box misst 16,5 mal 6,6 mal 6,6 cm (Breite mal Höhe mal Tiefe) und wiegt rund 450 Gramm. Damit eignet sich der Laut­spre­cher hervor­ragend als Reise­begleiter. Zum Liefer­umfang gehören ein USB-Kabel, eine Bedie­nungs­anlei­tung und ein Netz­teil. Das "Tuner-Radio" von JBL kostet norma­lerweise rund 100 Euro, Conrad verkauft es in dieser Woche für 79 Euro (aller­dings nur beim Kauf in der Filiale).

Rabatte bei dabplus.de



Rabatte bei dabplus.de Rabatte bei dabplus.de

Schnäpp­chen machen kann man derzeit auch im offi­ziellen Webauf­tritt von Digi­talradio Deutsch­land. Unter dabplus.de/rabatt wird man auf die Webseiten der Hersteller geleitet und erhält bis zu 30 Prozent Rabatt auf aktu­elle Digi­talradio-Modelle.