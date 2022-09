Galaxy A33 5G bei freenet: Wirklich ein Schnäppchen?

Das Galaxy A33 5G bei freenet

Bild: Samsung Von 2017 bis 2021 betä­tigte sich mobilcom-debitel in regel­mäßigen Abständen neben seiner Rolle als Tarif-Vermarkter auch als Abver­käufer güns­tiger Hard­ware. Die dama­ligen "Preis­kra­cher"-Aktionen waren nicht in jedem Fall ein Schnäpp­chen, aber es gab auch immer wieder preis­liche High­lights. Seit 2021 ist es still geworden um diese Aktionen - und mobilcom-debitel heißt inzwi­schen freenet Mobil­funk.

Nun gibt es wieder ein güns­tiges Angebot - auch ohne die Bezeich­nung "Preis­kra­cher" -, das einen Blick wert ist: Aktuell verkauft freenet das Samsung Galaxy A33 5G in seinem Online-Shop.

Mittel­klasse-Smart­phone mit 5G

Beim Galaxy A33 5G handelt es sich um ein ordent­liches Mittel­klasse-Smart­phone von Samsung mit 5G. Als SoC werkelt der haus­eigene Octa-Core-Chip Samsung Exynos 1280 (S5E8825) im Gerät, der durch 6 GB RAM Unter­stüt­zung erhält. Der interne Spei­cher bemisst sich auf 128 GB. freenet verkauft das Gerät in den vier Farben Black, Peach, Blue und White.

Das Galaxy A33 5G bei freenet

Bild: Samsung Das 6,4-Zoll-Display hat eine Auflö­sung von 2400 x 1080 Pixel. Die Haupt­kamera löst mit 48 Mega­pixel auf, die Front­kamera mit 13 Mega­pixel. Das Gerät kann ledig­lich eine SIM-Karte aufnehmen, die Akku-Kapa­zität beträgt 5000 mAh.

freenet weist am Ende der Seite mit den tech­nischen Details auf den Liefer­umfang hin: Ein Stecker­netz­teil ist nicht enthalten, ledig­lich Daten­kabel (USB-C auf USB-C), Steck­platz­werk­zeug, Kurz­anlei­tung und Garan­tie­karte befinden sich neben dem Smart­phone in der Packung.

Schnäpp­chen oder nicht?

Samsung Galaxy A33 5G Datenblatt

Chipsatz-Bekanntgabe

Neuvorstellung

freenet verkauft das Samsung Galaxy A33 5G für 209 Euro. Wer sich das Gerät nach Hause schi­cken lässt, muss zusätz­lich 4,95 Euro Versand­kosten bezahlen. Es besteht aber die Möglich­keit, das Smart­phone in einen freenet-Shop liefern zu lassen und dort dann abzu­holen. Dann entfallen die zusätz­lichen 4,95 Euro Versand­kosten.

Schaut man auf Preis­ver­gleichs­seiten, ist das Angebot bei freenet momentan mit Abstand das güns­tigste. Zu sehen ist auch, dass freenet sich keine Blöße geben will: Auch die haus­interne Schwes­ter­marke klar­mobil verkauft das Gerät aktuell für 209 Euro, und auch hier fallen 4,95 Euro Versand­kosten an.

Selbst inklu­sive der Versand­kosten ist das Angebot noch ein Schnäpp­chen: Andere Händler bieten das Gerät ab Preisen von 229 Euro an.

Die Mobil­funk-Marken der freenet AG wie freenet Mobil­funk, klar­mobil und freenet Mobile bieten ihre Tarife oft kurz­zeitig mit Rabatt an, manchmal auch unter den Namen Crash oder bei Händ­lern. In einer Über­sicht sammeln wir alle Tarif-Aktionen.

