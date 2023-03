Schleswig-Holstein: Privatradios jetzt landesweit auf DAB+

In Schleswig-Holstein sind ab sofort zahl­reiche Privat­radios landes­weit im Digi­tal­radio DAB+ zu hören. Das Tech­nik­unter­nehmen Media Broad­cast hat als Platt­form­betreiber zusammen mit den Unter­nehmen Divicon Media und Uplink Network zusätz­liche Sende­anlagen in Betrieb genommen, zudem sind Pilot­pro­jekte in Lübeck, Kiel und auf der Insel Sylt nun in den Regel­betrieb gegangen.

Diese Programme sind aktuell zu hören

Mehr DAB+ an der Küste

Bild: Screenshot Digitalradio Norge/Michael Fuhr Im Bouquet "Flens­burg K11D" (Sende­stand­orte Wester­land/Sylt und Flens­burg-Engelsby) sind folgende Programme zu hören:

Antenne Sylt

Radio Boller­wagen

delta radio (Regional Nord)

Radio Nord­see­welle

Ostsee­welle

R.SH (Regional Nord)

RADIO BOB! (Regional Nord)

Radio Flens­burg

delta radio (Regional West)

Radio Nord­see­welle

Ostsee­welle

R.SH (Regional West)

Radio BOB! (Regional West)

delta radio (Regional Mitte/Süd)

Kiel FM

Radio Nord­see­welle

Ostsee­welle

R.SH (Regional Mitte/Süd)

Radio BOB! (Regional Mitte/Süd)

Schlager Radio

Im Paket(Sende­standort Heide/Welm­büttel) senden:Im Bouquet(Sende­stand­orte Kiel und Henn­stedt/Itzehoe) sind aktuell zu hören:Die Programme Energy Hamburg und Antenne Sylt wurden abge­schaltet.

Im Paket "Lübeck K9D" (Sende­stand­orte Lübeck-Stockels­dorf, Bungs­berg und Mölln) senden

delta radio (Regional Ost)

Lübeck FM

Ostsee­welle

Radio Nord­see­welle

R.SH (Regional Ost)

Radio BOB! (Regional Ost)

Radio Hamburg

Radio Lübeck

Rock Antenne Hamburg

Schlager Radio

Energy Hamburg und Hamburg 2 wurden abge­schaltet.

Der Süden Schleswig-Holsteins wird bereits seit längerem durch die Multi­plexe aus Hamburg mit versorgt. Hier ist auch das schleswig-holstei­nische Privat­radio R.SH zu hören.

Weitere Programme sollen folgen

In Zukunft ist mit noch mehr Programmen zu rechnen. So will Radio 21 mit seinem Rock­pro­gramm auch große Teile Schleswig-Holsteins auf DAB+ versorgen. Die regio­nalen Versionen Kiel, Lübeck und Heide sind bereits per Webstream zu hören. Zudem hat der Sender "Oldie Antenne" einen Sende­start für Mitte des Jahres ange­kün­digt. Das Programm ist im Süden Schleswig-Holsteins bereits aus Hamburg zu hören. Eine Zulas­sung für DAB+ besitzt auch der Veran­stalter Radio Wellen­rausch.

