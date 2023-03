DAB+: Weitere neue Programme für Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind - wie bereits gemeldet - ab sofort zahl­reiche Privat­radios landes­weit im Digi­tal­radio DAB+ zu hören. Das Tech­nik­unter­nehmen Media Broad­cast hat als Platt­form­betreiber jetzt die offi­zielle Inbe­trieb­nahme der neuen Digi­tal­radio-Bouquets verkündet. Und gleich wurden noch zusätz­liche Programme regional oder landes­weit aufge­schaltet und weitere ange­kün­digt.

Radio 21, Rock Antenne Hamburg und Radio Hamburg landes­weit

Radio 21 rockt jetzt auch Schleswig-Holstein

Graphik: Radio 21 So wird der Rock­sender Radio 21 nach Nieder­sachsen und NRW jetzt auch in Schleswig-Holstein im Digi­tal­radio DAB+ verbreitet. Gesendet wird in den Muxen Kiel (Kanal 5A), Lübeck (Kanal 9D), Heide (Kanal 8C) und Flens­burg (Kanal 11D). In letz­terem wird auch das Schwes­ter­pro­gramm Antenne Sylt ausge­strahlt.

Auch die Hamburger Privat­sender Radio Hamburg und Rock Antenne Hamburg sind nun in ganz Schleswig-Holstein, also in allen neuen Netzen, aufge­schaltet worden. Es folgt spätes­tens zur Jahres­mitte die Oldie Antenne.

Weitere regio­nale Sender

In naher Zukunft gehen auch noch neue Programme in den regio­nalen Netzen in Betrieb. In den Netzen Flens­burg und Heide startet das Programm West­küste FM. Nur im Netz Flens­burg will Radio Fratz auf Sendung gehen. In den Netzen Kiel und Lübeck startet in Kürze Femo­tion Radio. Nur im Netz Kiel soll das Freie Radio Neumünster auf Sendung gehen. Alle übrigen Programme haben wir in unserer ersten Meldung aufge­führt.

"Wir freuen uns, dass wir den DAB+ Höre­rinnen und Hörern in Schleswig-Holstein jetzt noch deut­lich mehr Radio­pro­gramme verschie­dener Genres in bester Qualität anbieten können", sagt Francie Petrick, Geschäfts­füh­rerin von Media Broad­cast, und ergänzt: "Einige der neuen Programme fokus­sieren sich auf lokale und regio­nale Infor­mationen und sind damit von beson­derem Inter­esse sowohl für die Einwohner des Zwei­küs­ten­landes als auch für Touristen."

"Der Regel­betrieb von DAB+ ist der Start­schuss zur weiteren Digi­tali­sie­rung des privaten Hörfunks in Schleswig-Holstein. Mit dem attrak­tiven Programm­angebot gilt es nun, noch mehr Hörer und Höre­rinnen für digi­tales Radio zu begeis­tern und eine nach­hal­tige Refi­nan­zie­rung zu ermög­lichen", ergänzt Eva-Maria Sommer, Direk­torin der Medi­enan­stalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH).

Voda­fone testet die UKW-Abschal­tung im NRW-Kabel