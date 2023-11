Kostenpflichtig: Privatsender starten werbefreies Radio

Als privater Radio­sender ist man auf Werbe­ein­nahmen ange­wiesen. Aller­dings empfinden viele Radio­hörer Werbung als unan­genehm. Jetzt haben mehrere Privat­radios werbe­freie Versionen ihrer Programme gestartet. Hörer müssen hierfür jedoch zahlen.

Schlager Radio koope­riert bei Pay-Radio mit TuneIn

Jüngstes Beispiel ist der bundes­weite Anbieter "Schlager Radio – Hör auf Dein Herz". Dieser hat in Zusam­men­arbeit mit dem Inter­net­radio-Aggre­gator TuneIn einen werbe­freien Premi­umkanal gestartet. Dabei handelt es sich um die bundes­weite Programm­ver­sion von Schlager Radio. In den Zeiten, in denen der Werbe­block läuft, wird Musik ausge­strahlt. Schlager Radio als Premium-Version bei TuneIn

Foto: Schlager Radio "Mit Schlager Radio haben wir einen in diesem Musik­genre führenden Veran­stalter mit einem außer­ordent­lich attrak­tiven Voll­pro­gramm für unsere Platt­form gewinnen können", betont TuneIn Deutsch­land-Chef Stefan Zilch.

Schlager Radio Geschäfts­führer Oliver Dunk ergänzt: "Neben UKW steht die Online­ver­brei­tung schon jetzt mit 20 Prozent an zweiter Stelle bei der Radio­nut­zung in Deutsch­land. Wir gehen fest davon aus, dass Online die Zukunft der Verbrei­tung von Programmen sein wird und DAB+ wahr­schein­lich ledig­lich eine Brücken­tech­nologie zu 5G Broad­cast ist. Deshalb ist uns die Zusam­men­arbeit mit dem enga­gierten Team von TuneIn beson­ders wichtig. Gemeinsam werden wir unsere Ange­bote in naher Zukunft weiter ausbauen."

Um das werbe­freie Angebot nutzen zu können, müssen Inter­essierte TuneIn Premium abon­nieren. Hier können sie neben vielen anderen Ange­boten auch Schlager Radio werbe­frei nutzen. Das Angebot kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Das Abon­nement wird derzeit zum Vorzugs­preis von monat­lich 7,99 Euro ange­boten.

Weitere Privat­radios mit werbe­freien Vari­anten

Werbe­freie Vari­anten von privaten Radio­sen­dern gibt es auch vom bundes­weiten Sender für elek­tro­nische Musik, suns­hine live - eben­falls im Rahmen von TuneIn Premium - sowie von Klassik Radio. Neben dem bundes­weiten Programm ohne Werbung können an klas­sischer Musik Inter­essierte aus mehr als 180 Strea­ming-Sendern im Rahmen des Strea­ming-Ange­bots "Klassik Radio Select" auswählen. Das Angebot gibt es im Halb­jah­resabo für 5,99 Euro sowie im Jahresabo für 5,49 Euro im Monat.

Wer nur am bundes­weiten Live-Programm ohne Werbung inter­essiert ist, bekommt für 2,49 Euro im Monat Klassik Radio sowie die Schwes­ter­sender Beats Radio und Movie Radio in jeweils werbe­freien Versionen.

In Schleswig-Holstein ist ein neues landes­weites Privat­radio über DAB+ gestartet.