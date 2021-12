USA: T-Mobile blockierte 21 Milliarden betrügerische Anrufe

Der Mobil­funk­anbieter T-Mobile USA bietet seinen Kunden seit etwa einem Jahr eine eigene Soft­ware unter dem Namen "Scam Shield" an. In Deutsch­land braucht es die noch nicht, hier gelten stren­gere Regeln.

Vieles, was in Europa als "neu" auftaucht, stammt mehr oder weniger aus den USA. So auch die zuneh­mende Zahl von nervigen bis betrü­geri­schen Anrufen. Am anderen Ende: Call Center, die den eigenen Computer "sanieren" oder irgend­welche zwei­fel­haften Abos, Gewinn­spiele, "Lebens­mittel" oder andere uner­wünschten Produkte verkaufen möchten. Der US-Mobil­funk­anbieter T-Mobile USA bietet seinen Kunden seit etwa einem Jahr eine eigene Soft­ware unter dem Namen "Scam Shield" an.

teltarif.de-Kollegen bestä­tigen, in den USA teil­weise im 30 Minuten Takt von uner­wünschten Anrufen genervt worden zu sein und das bei einer Rufnummer, die gerade erst akti­viert worden war.

Stolz verweist T-Mobile USA in einer Mittei­lung darauf, dass die eigene "Scam Shield"-Soft­ware in den USA dieses Jahr über 21 Milli­arden betrü­geri­scher Anrufe (englisch "Scam Calls") und uner­wünschte Robo­calls (auto­mati­sche Anrufe vom Sprach­com­puter) blockiert habe.

Das sei mehr als eine Verdop­pelung (+116 Prozent) gegen­über dem Vorjahr. T-Mobile USA zufolge werde die Soft­ware alle sechs Minuten aktua­lisiert, um besten Schutz der Kunden zu errei­chen.

Tele­fon­betrug ohne Ende?

T-Mobile USA bietet ein Filterprogramm gegen betrügerische Anrufe an

Bild: T-Mobile USA Im Jahr 2020 hatten die Quaran­täne­maß­nahmen die Tele­fon­betrüger ziem­lich ausge­bremst. Doch in diesem Jahr hatten sie wieder Hoch­kon­junktur, so der "T-Mobile Scam and Robo­call Report". Demzu­folge gebe es in den USA mitt­ler­weile 425 Millionen betrü­geri­sche Anrufe pro Woche, also 700 pro Sekunde.

T-Mobile hatte 2020 die App "Scam Shield" einge­führt. Das Programm soll Schutz vor solchen nervigen Anrufen bieten und wurde 2021 weiter entwi­ckelt. Im Hinter­grund ist künst­liche Intel­ligenz (KI, AI) und "Machine Lear­ning" aktiv. Mit "paten­tierten Tech­nolo­gien" analy­siert T-Mobile das Anruf­ver­halten rund um die Uhr und aktua­lisiere den Schutz alle sechs Minuten.

Anwender können sich dabei Warnungen vor wahr­schein­lichem Betrug anzeigen lassen oder wahl­weise in Frage kommende Anrufe schon von vorn­herein im Netz blockieren lassen. Das bedeutet, das eigene Telefon klin­gelt nicht, die Anrufer können direkt auf die Mailbox umge­leitet werden, falls doch etwas Wich­tiges dabei wäre. Der Dienst stehe dabei "allen Kunden" zur Verfü­gung, offenbar auch von anderen Netz­anbie­tern, man müsse nur die App instal­lieren.

Damit möchte sich T-Mobile in den USA als beson­ders kunden­freund­lich in Sachen Betrugs­prä­ven­tion präsen­tieren, insbe­son­dere im Vergleich zum von T-Mobile gerne als "Dumb & Dumber" verspot­teten Mobil­funk-Markt­führer AT&T.

Ruhe an Weih­nachten?

Die Zahlen von T-Mobile ergeben, dass etwa 51 Prozent der Anrufer wegen vermeint­licher Zusatz-Garantie-Versi­che­rungen für Fahr­zeuge die Hitpa­rade anführen. Ein Zehntel der Betrüger geben sich als Mitar­beiter der Sozi­alver­siche­rung aus.

Kurz vor Weih­nachten dürfte es beson­ders viele falsche Anrufe gegeben haben, an Wochen­enden als auch an Feier­tagen sinke die krimi­nelle Akti­vität laut der Erkennt­nisse von T-Mobile USA. Der bislang "ruhigste" Tag des Jahres sei demnach der Oster­sonntag gewesen.

Soft­ware in Deutsch­land noch nicht notwendig

Wir haben nach­gefragt: In Deutsch­land bietet die Deut­sche Telekom diesen Service bislang noch nicht an. Die Situa­tion sei in Deutsch­land "aber nicht mit der in den USA zu verglei­chen, bei uns sind die Voraus­set­zungen für soge­nannte Cold Calls wesent­lich strenger", schrieb uns die Telekom auf Anfrage.

Auch inter­essant: Die Nach­rich­ten­agentur Bloom­berg berichtet über angeb­liche Spio­nage­soft­ware auf Huawei-Handys, Huawei demen­tiert.