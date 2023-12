Telefónica: Spaniens Regierung will selbst zehn Prozent

Nachdem bekannt wurde, dass die Saudi Telekom bei der spani­schen Tele­fon­gesell­schaft "Tele­fonica S.A." mit bis zu 9,9 Prozent einsteigen möchte, kontert die spani­sche Regie­rung bei der größten Tele­fon­gesell­schaft des Landes mit dem eigenen Kauf von Aktien.

Die spani­sche Staats­hol­ding SEPI (Sociedad Estatal de Parti­cipa­ciones Indus­triales) solle zehn Prozent an Telefónica erwerben, wurde gestern in einer Mittei­lung des Unter­neh­mens an die Börse bekannt gegeben. Bereits im November, zwei Monate nach dem ange­kün­digten Einstieg des im Besitz des saudi­schen Staates befind­lichen Unter­neh­mens, hatte die spani­sche Regie­rung eine Prüfung von Akti­enkäufen ange­kün­digt.

Telefónica ist kriti­sche Infra­struktur

Foto: Picture Alliance/dpa/Zuma Press Telefónica gilt in Spanien als Teil der kriti­schen Infra­struktur. In Deutsch­land ist Telefónica unter der Marke o2 vertreten. Anfang September hatte Saudi Telecom mitge­teilt, über den Kauf von Aktien und "Finanz­instru­menten" für 2,1 Milli­arden Euro eine Betei­ligung von 9,9 Prozent erworben zu haben. Tatsäch­lich gekauft hat das Unter­nehmen zunächst nur 4,9 Prozent.

Seine "Finanz­instru­mente" über weitere 5 Prozent will der saudi­sche Konzern erst ausüben, wenn die behörd­lichen Geneh­migungen vorliegen. Damit würde Saudi Telecom auf einen Schlag zum mit Abstand größten Aktionär des Konzerns.

Keine Kontrolle oder Mehr­heits­betei­ligung geplant?

Eigent­lich dürfen auslän­dische Inves­toren in Spanien ohne Beschrän­kungen bis zu 9,9 Prozent an börsen­notierten Unter­nehmen erwerben. Bei Betrei­bern soge­nannter "kriti­scher Infra­struktur" kann die Regie­rung aber schon eine gerin­gere Betei­ligung von ihrer Zustim­mung abhängig machen.

Der saudi­sche Tele­kom­kon­zern hatte betont, keine Kontrolle über Telefónica und keine Mehr­heits­betei­ligung anstreben zu wollen. Telefónica hatte die Annä­herung des arabi­schen Inves­tors als "freund­lich" bezeichnet.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die spani­sche Tele­fon­gesell­schaft Telefónica ging aus dem ehema­ligen staat­lichen "Incum­bent" Telefónica hervor, ist also mit der ehema­ligen Deut­schen Bundes­post Telekom gut vergleichbar. (Als "Incum­bent" bezeichnet man eine große, früher mono­polis­tische, oft noch markt­beherr­schende, ehema­lige oder noch staat­liche Tele­fon­gesell­schaft eines Landes). Telefónica ist nicht nur in Spanien, sondern auch in vielen Ländern Südame­rika und noch einigen Ländern Europas aktiv, in Deutsch­land unter dem Marken­namen "o2". Telefónica war nach der Entstaat­lichung bislang rein privat­wirt­schaft­lich orga­nisiert.

Jetzt kauft sich der spani­sche Staat seine Minder­heits­betei­ligung um Zugriff auf "kriti­sche Infra­struktur" zu haben. Die poli­tischen Systeme von Spanien und Saudi Arabien sind stark unter­schied­lich und Insider rätseln seit einiger Zeit, was man in Riad mit der Betei­ligung in Spanien genau vorhat.

Schauen wir auf Deutsch­land. Hier gehören aktuell 30,4 Prozent der Deut­schen Telekom dem deut­schen Staat, die über die KfW-Bank (mit 16,6 Prozent) und vom Bund (mit 13,8 Prozent) direkt gehalten werden.

Immer wieder waren Forde­rungen aufge­taucht, diesen Anteil komplett zu verkaufen, die Telekom wäre dann eine private Gesell­schaft, wie viele andere. Damit würde sich jede Form von "Sonder­behand­lung" verbieten, was den weitaus klei­neren Konkur­renten im Markt gut gefallen würde.

Realis­tisch könnte der deut­sche Bundes­anteil auf 25 Prozent plus 1 Aktie redu­ziert werden. Gerade in poli­tisch turbu­lenten Zeiten ist Infra­struktur ein kriti­sches Thema und es gibt Struk­turen und Ange­bote, die sinn­voll, notwendig oder poli­tisch gewollt sind, auch wenn sie sich betriebs­wirt­schaft­lich über­haupt nicht rechnen.

Für die Hüter der Markt­wirt­schaft mag eine Null-Verschul­dung ein span­nendes Ziel sein. Schnelle Leitungen, leis­tungs­fähige Server, gute IT-Ausbil­dung bei Lehrern und Schü­lern, zuver­lässig befahr­bare und mit Mobil­funk versorgte Bahn­gleise werden aber jetzt und hier und heute gebraucht. Viel­leicht gelingt es Digi­tal­minister Wissing seinem Partei­freund und Finanz­minister Lindner, das besser zu vermit­teln.

