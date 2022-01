Sauber Waldfunk: Energie plus Handy-Tarif?

Mobil­funk und Energie scheint ein Konzept zu sein, was verschie­dene Anbieter auf den Plan gerufen hat. So verkaufen einige Mobil­funk­shops schon länger auch Gas- und Strom­ver­träge. Ener­gie­händler wie die Maingau-Energie treten als Mobil­funk-Service-Provider auf den Plan.

Okölo­gisch orien­tierte Anbieter

Ökolo­gisch orien­tierte Mobil­funk-Anbieter gibt es auch schon eine Weile. Das fing vor einiger Zeit mit goood (im o2-Netz) an, gefolgt von WeTell (im Voda­fone-Netz) und kürz­lich der Maingau-Energie. Jetzt kommt neu der Sauber Wald­funk hinzu. Der Anbieter Sauberenergie bietet mit der Marke "Sauber Waldfunk" eine Kombination von Energie und Mobilfunk an.

Grafik: Sauber Waldfunk

Sauber Wald­funk - Sauber Energie

Sauber Wald­funk ist ein Projekt des Unter­neh­mens SE Sauber Energie GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln. Sauber Wald­funk setzt bei Mobil­funk auf den "White Label Provider" newsim.de. Das ist ein Service-Provider für Service-Provider. Newsim ist schon länger in diesem Busi­ness aktiv, sie schalten und verwalten SIM-Karten für Unter­nehmen, die sich mit den Details im Mobil­funk nicht auskennen. Einst waren das Karten im Netz von Telekom oder Voda­fone, seit einiger Zeit scheint man sich mehr auf o2 zu konzen­trieren.

Newsim versorgt klei­nere Anbieter

Newsim lieferte in der Start­phase die SIM-Karten im Telekom-Netz für den Frei­burger Öko-Anbieter WeTell, bevor dieser zu Tele2 (ins Netz von Voda­fone) wech­selte, weil Newsim "aus internen Gründen" die Frei­burger nicht mehr belie­fern konnte.

Rätsel­raten um das Netz

Welches Netz Sauber Wald­funk verwendet, ist für Inter­essenten auf Anhieb nicht gleich zu erkennen. Erst wenn man eine Online-Bestel­lung durch­spielt, gelangt man zu den Produkt­infor­mationen und Preis­listen, und dort erfährt man in einem Neben­satz zu Roaming, dass es sich um das Netz von "Telefónica", besser bekannt als o2 handelt.

Fünf Tarife zur Auswahl

Fünf Tarife werden von den Sauber Wald­fun­kern ange­boten, wobei man einen güns­tigeren Preis bekommt, wenn man auch bei Sauber Energie seinen Strom oder sein Gas bezieht.

Der Tarif "Plus 3GB" enthält 3 GB Daten­volumen pro Kalen­der­monat mit LTE und einer Tele­fonie/SMS-Flat in alle deut­schen Netze (außer Sonder­ruf­num­mern) und kostet monat­lich 12 Euro, 5 GB kosten 15 Euro und 8 GB werden mit 17 Euro veran­schlagt, 10 GB sollen 22 Euro kosten und der größte Tarif beinhaltet 15 GB für 27 Euro im Monat. Das gilt aber jeweils nur, wenn man Ener­gie­kunde bei Sauber Energie ist, ansonsten kostet jeder Tarif jeweils 1 Euro pro Monat mehr.

Kurze Kündi­gungs­fristen

Positiv zu bewerten ist, dass das Unter­nehmen alle Tarife von Haus aus mit einmo­natiger Kündi­gungs­frist anbietet. So kann man in Ruhe auspro­bieren, ob das Angebot gefällt und kurz­fristig wieder kündigen.

Umwelt­schutz­pro­jekte unter­stützen

Wer sich nun wundert, warum diese Tarife spürbar über den sonst bran­chen­übli­chen Discount-Ange­boten liegt, bekommt in einer Fußnote die Begrün­dung gelie­fert: "Mit dem klima­freund­lichen Mobil­funk­tarif kompen­sieren wir die durch­schnitt­lichen CO2-Emis­sionen, die beim Verbrauch des Daten­volu­mens entstehen können. Wir tun dies, indem wir ein Umwelt­schutz­pro­jekt auf Borneo, Indo­nesien, unter­stützen."

Preis­liste etwas versteckt

Um die Details der Tarife heraus­zufinden, muss der Inter­essent eine Bestel­lung durch­spielen. So finden sich hinter einem versteckten Link zur Preis­liste, die auf dem Server des Vertrags­partner Newsim liegt, die notwen­digen Infor­mationen. Dort erfährt man, dass alle Gespräche minu­ten­genau getaktet werden, Inter­net­ver­bin­dungen im 10 kB-Raster und eine SMS mit maximal 160 Zeichen defi­niert ist. Nicht verbrauchte Einheiten (Minuten, SMS, Daten­volumen) verfallen am Ende des Monats, was im Endef­fekt nur auf das Daten­volumen zutrifft, da SMS und Tele­fonate im Inland und teil­weise im EU-Ausland ja Flat sind (sofern es nicht um Sonder­num­mern oder Anrufe mit Ziel Ausland, speziell außer­halb der EU geht).

DataSnack möglich

Ist das monat­liche Daten­volumen verbraucht, kann ein DataSnack mit 1 GB für 5 Euro oder einer mit 2 GB für 8 Euro nach­gebucht werden. Die Surf­geschwin­dig­keit wird mit "bis zu 25 MBit/s" im Down­load und mit "bis zu 11,2 MBit/s" im Upload ange­geben.

Gespräche von Deutsch­land ins EU-Ausland kosten regu­lierte 22,61 Cent, der Minu­ten­preis kann auf bis zu 99 Cent/Minute (für Anrufe nach Welt-Zone 4) steigen.

Güns­tigere Umlei­tungen

Erst in der Preis­tabelle zu Roaming im Ausland wird unter Zone 4 beiläufig erwähnt, dass es sich um das Netz von "Tele­fonica" (rich­tige Schreib­weise wäre mit "ó" mit Akzent) handelt. Im Gegen­satz zu Original o2 berechnet Newsim den Kunden von Sauber Wald­funk nur 12 Cent/Minute für eine Rufum­lei­tung ins eigene oder in fremde deut­sche Netze. o2 selbst würde dafür knackige 29 Cent/Minute von seinen eigenen Kunden nehmen.

Lohnt sich das?

Wer ausschließ­lich Wert auf güns­tige Preise legt, findet bei vielen Anbie­tern weitaus güns­tigere Ange­bote zum Beispiel in unserem Handy-Tarif­ver­gleich, erfährt aber wenig bis gar nicht, ob und wie diese Anbieter sich an Umwelt-Stan­dards halten. Wer Wert auf die Scho­nung oder Rettung der Umwelt legt, könnte sich auch über­legen, sein Geld direkt in umwelt­freund­liche Projekte zu inves­tieren, sein Auto öfters stehen zu lassen und zu Fuß zu gehen oder mit Bussen und Bahnen zu fahren oder sich ein neues umwelt­freund­licheres Auto zu kaufen - das muss jeder für sich selbst entscheiden.

