Saturn: Samsung Smartwatch und Kopfhörer im Bundle

Foto: Samsung Saturn bietet wieder zahl­reiche Artikel zu einem redu­zierten Preis an, darunter Weara­bles von Samsung. Wir haben die Offerten gesichtet und machen den Prei­s­check, ob sich ausge­wählte Ange­bote auch wirk­lich lohnen oder ob sich bei anderen Händ­lern unter Umständen noch mehr sparen lässt.

Bei den Ange­boten im Saturn-Prospekt ist der 27. Juni als Ablauf­datum der Aktion ange­geben.

Foto: Samsung Saturn bietet derzeit unter anderem die Samsung Galaxy Watch Active 2 in der LTE-Vari­ante redu­ziert an. Das Modell kostete in der 44-mm-Vari­ante in Stain­less Steel zum Markt­start im August vergan­genes Jahr nach unver­bind­li­cher Preis­emp­feh­lung 469 Euro. Der alte Saturn-Preis lag bereits bei 419 Euro. Nun sind die Anschaf­fungs­kosten bei Saturn für die Echt­leder-Vari­anten in verschie­denen Farben weiter gesunken. Der Händler verlangt aktuell noch 319 Euro für die Smart­watch.

Fünf Cent lassen sich derzeit bei einem anderen Händler sparen. Insge­samt gehört das Saturn-Angebot damit zu den güns­tigsten. Das alleine macht es durchaus schon attraktiv. Der Händler wirbt noch mit einer Gratis-Zugabe. Oben­drauf gibt es noch die Samsung Galaxy Buds, die im Zuge der Galaxy-S10-Serie im vergan­genen Jahr vorge­stellt wurden. Nach UVP kosteten sie damals 149 Euro. Bei einigen Händ­lern sind sie bereits zu einem Preis von rund 113 Euro erhält­lich. Wer sich für die True-Wire­less-Headset-Lösung inter­es­siert, kann in Kombi­na­tion mit der Smart­watch ein gelun­genes Schnäpp­chen schlagen.

Wer es etwas kleiner bevor­zugt, kann einen Blick auf die 40-mm-Vari­ante der Galaxy Watch Active 2 in Stain­less Steel und mit LTE-Unter­stüt­zung werfen. Diese kostete zum Markt­start 449 Euro, der alte Saturn-Preis ist mit 399 Euro ange­geben, der neue mit 299 Euro. Der Saturn-Preis ist auch ohne die "Gratis-Zugabe" bereits das güns­tigste Angebot. Aber auch hier legt der Händler die kabel­losen Blue­tooth-Ohrste­cker oben­drauf.

Die Galaxy Watch Active 2 ist auch ohne Mobil­funk­un­ter­stüt­zung erhält­lich. Die UVP für die 40-mm-Vari­ante in Alumi­nium lag bei 299 Euro. Bei Saturn kostet das Modell derzeit 279 Euro, inklu­sive Galaxy Buds. Bei anderen Händ­lern ist die Uhr schon für knapp 200 Euro zu haben. Wer aber Wert auf die Galaxy Buds legt, kann beim Saturn-Angebot immer noch sparen. Ansonsten ist der Uhren-Käufer bei anderen Händ­lern güns­tiger dran. Die Bundle-Ange­bote gibt es auch beim Händler-Kollegen MediaMarkt

Apple hat mit neuen Netzbe­treiber-Einstel­lungen die eSIM-Nutzung bei der Apple Watch einge­schränkt. Discounter-Kunden haben das Nach­sehen. Mehr zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.

