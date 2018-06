Samsung Galaxy S9: Saturn-Angebot mit LTE-Tarif

In der Saturn-Tarifwelt ist ein neues Angebot aufgetaucht: Ein Samsung Galaxy S9 gibt es mit 10 GB LTE-Tarif für einen Hardware-Aufschlag von einmalig 29 Euro.

Der Elektrohändler Saturn bietet aktuell einen LTE-Tarif in Kombination mit dem Samsung Galaxy S9 an. Der monatliche Grundpreis des Tarifs liegt bei 29,99 Euro. Einmalig werden 29 Euro für das Smartphone, welches in den Farben Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple und Sunrise Gold erhältlich ist, fällig. Einen zusätzlichen monatlichen Hardware-Aufschlag für das Smartphone berechnet Saturn bei der Offerte nicht. Im Free-M-Tarif im o2-Netz sind zehn Gigabyte Datenvolumen pro Monat sowie Allnet- und SMS-Flatrate enthalten. Nach Verbrauch des Datenvolumens mit bis zu 50 MBit/s beträgt die Surfgeschwindigkeit bis zu 1 MBit/s. Ebenfalls inklusive sind EU-Roaming und eine Festnetznummer.

Laufzeit: 24 Monate

Saturn bietet das Samsung Galaxy S9 inklusive O2-Tarif an. Die Standard-Laufzeit für den Vertrag beträgt 24 Monate. Es besteht aber die Möglichkeit, mit einem Aufpreis von fünf Euro pro Monat eine flexible Vertragslaufzeit zu buchen. Der einmalige Anschlusspreis für o2 Free M liegt beim Saturn-Angebot bei 29,99 Euro. In den Tarif-Details von o2 sind für den einmaligen Anschlusspreis 39,99 Euro angegeben.

Was ist nun richtig? Unter den Tarifkonditionen auf der Saturn-Webseite steht explizit "Die aktuellen Preise und Leistungen entnehmen Sie bitte der Übersicht Preise und Leistungen". Dort sind zweifelsohne die 39,99 Euro für den Anschlusspreis angegeben. Theoretisch ist es damit der aktuelle Preis, auch, wenn der aktuelle Stand der Tarifliste auf den 6. Juni datiert ist.

Einschätzung: Rechnen wir den Gesamtpreis für die Dauer von 24 Monaten hoch, kommen wir auf einen Betrag von 788,75 Euro.

Auf der o2-Seite direkt kostet der Free-M-Tarif ebenfalls 29,99 Euro pro Monat. Die Anschlussgebühr von - in diesem Fall - 29,99 Euro entfällt bis zum 1. Juli. Für fünf Euro Aufpreis pro Monat können Kunden 20 GB Datenvolumen statt 10 GB erhalten. Ob das im Rahmen des Saturn-Angebots ausgeschlossen ist, ist nicht eindeutig beschrieben. Der einmalige Gerätepreis bei o2 entfällt entsprechend. Bei o2 würden Kunden für den gleichen Vertrag ohne Smartphone auf einen Gesamtpreis von 719,76 Euro kommen. Das Samsung Galaxy S9 liegt im aktuellen Preisvergleich bei rund 519 Euro. Auch, wenn davon auszugehen ist, dass der Preis für das Top-Smartphone in den nächsten 24 Monaten weiter fallen wird, so ist das Saturn-Angebot dennoch als gutes Angebot zu bewerten.

Wer unschlüssig ist, für welchen Tarif er sich entscheiden soll, dem hilft unser Handytarif-Vergleich weiter.