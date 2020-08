Saturn: Samsung Galaxy S10+ und S20(+) im Preischeck

Unter anderem das Samsung Galaxy S20+ gibt es derzeit bei Saturn im Angebot

Bild: Samsung Saturn hat den "großen Saturn Sommer-Streich" gestartet. Noch bis zum 31. August, 9 Uhr, verspricht der Elek­tro­händler unzäh­lige Preis­re­duk­tionen, unter anderem auf beliebte Samsung-Galaxy-Smart­phones.

Wir machen auf ausge­wählte Modelle den Prei­s­check. Bei uns lesen Sie, ob sich die Ange­bote lohnen oder ob Sie bei anderen Händ­lern mehr sparen können. Market­place-Ange­bote, die unter Umständen noch güns­tiger sein können, haben wir nicht berück­sich­tigt.

Samsung Galaxy S10+

Bild: Samsung Das Samsung Galaxy S10+ mit 128 GB Spei­cher kostete zum Markt­start im Früh­jahr 2019 knapp 1000 Euro. Mitt­ler­weile haben zwei Faktoren für einen Preis­ver­fall gesorgt: Zeit und die Nach­folge-Modelle.

Saturn bietet das Samsung Galaxy S10+ in verschie­denen Farben zu einem redu­zierten Preis von 583,91 Euro an - ein gutes und vor allem das derzeit güns­tigste Angebot. Bei anderen Händ­lern zahlen Käufer beispiels­weise für die schwarze Farb­va­ri­ante mindes­tens rund 627 Euro.

Samsung Galaxy S20

Knapp 900 Euro kostete das Samsung Galaxy S20 mit 128 GB internem Spei­cher zum Markt­start im März. Saturn redu­ziert den Preis für verschie­dene Farben des Galaxy S20 mit LTE-Unter­stüt­zung auf 778,87 Euro.

Hier handelt es sich aller­dings nicht um das derzeit güns­tigste Angebot. Bei anderen Händ­lern können Kunden das Modell schon für rund 669 Euro erstehen.

Samsung Galaxy S20+

Rund 1000 Euro veran­schlagte der Hersteller zum Markt­start für das Galaxy S20+ mit 128 GB internem Spei­cher. Saturn redu­ziert noch bis Ende des Monats auch den Preis für dieses Modell in verschie­denen Farben. So kostet das Galaxy S20+ in der LTE-Vari­ante beim Elek­tro­händler 876,35 Euro.

Auch dieses Angebot lohnt sich nicht, weil Käufer bei anderen Händ­lern deut­lich mehr sparen können. 739 Euro ist der aktuell güns­tigste Preis.

Details zum Samsung Galaxy S10+, Galaxy S20 und Galaxy S20+ lesen Sie jeweils in einem ausführ­li­chen Test­be­richt.

