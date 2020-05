Saturn: MwSt.-Aktion für zahlreiche Samsung-Handys

Ein Samsung-Fold­able (Galaxy Z Flip) für unter 1000 Euro? Das derzeit erfolg­reichste Android-Smart­phone (Galaxy A51) für unter 270 Euro? Solche Ange­bote und noch viel mehr gibt es bei der neuen Saturn-Aktion zu entde­cken. Der Elek­tronik­händler streicht aber­mals die Mehr­wert­steuer – diesmal aller­dings exklusiv für Smart­phones, Weara­bles, Kopf­hörer und sons­tiges Zubehör von Samsung. Damit unter­bietet Saturn zum Groß­teil aktuell alle konkur­rie­renden Händler. Der Zeit­punkt, sich ein neues Mobil­gerät zuzu­legen, ist also äußerst gut. Wir haben ein halbes Dutzend der Samsung-Ange­bote vergli­chen.

Galaxy A51 und Galaxy A71 bei Saturn

Das Galaxy A51

Samsung Laut einer Markt­studie ist das Galaxy A51 momentan das welt­weit belieb­teste Android-Handy. Für 268,07 Euro wandert es im Rahmen des Saturn-Deals über die (virtu­elle) Laden­theke. Norma­ler­weise schlägt dieses Smart­phone mit mindes­tens 299 Euro zu Buche. Ein 6,5-Zoll-Super-AMOLED-Display (Full HD+), eine Quad-Kamera, der Chip­satz Exynos 9611 und ein 4000-mAh-Akku werden geboten. An Spei­cher stehen 4 GB RAM und 128 GB Flash (erwei­terbar) zur Verfü­gung. Das Galaxy A71

Samsung Für das Galaxy A71 müssen Sie bei Saturn 335,30 Euro einplanen. Anderswo starten die Preise bei etwa 375 Euro. Der Bild­schirm des Phablets misst 6,7 Zoll (Super-AMOLED, Full HD+), die Haupt­ka­mera des hinteren Quar­tetts löst mit 64 MP auf. Der Snap­dragon 730, der auf 6 GB RAM zurück­greifen kann, sorgt für die nötige Arbeits­ge­schwin­dig­keit. Ein 4500 mAh umfas­sender Akku und 128 GB Daten­platz (erwei­terbar) zählen zur weiteren Ausstat­tung.

Galaxy S10 und Galaxy S20+ bei Saturn

Das Galaxy S10

Samsung Auch ein Jahr später ist das Galaxy S10 noch ein gutes High-End-Smart­phone. Es lässt sich derzeit bei Saturn für 528,57 Euro erstehen. Außer­halb eBays liegen die Anschaf­fungs­kosten bei mindes­tens 570 Euro. Mit 3040 mal 1440 Pixel verteilt auf 6,1 Zoll ist der Dynamic-AMOLED-Screen sehr scharf. Mit dem Exynos 9820 sollten Sie keine Perfor­mance-Probleme bekommen. Die Triple-Kamera schießt gute Fotos. Ferner gibt es 128 GB Flash, 8 GB RAM und einen 3400-mAh-Akku. Das Galaxy S20+

Samsung Die von Saturn veran­schlagten 780,68 Euro für das Galaxy S20+ (4G) sind ein faires Angebot. Amazon liegt mit 779,99 Euro aber knapp darunter und spen­diert drei anstatt zwei Jahre Garantie. Ein großes Display (6,7 Zoll, 3200 mal 1440 Pixel) trifft auf viele Kameras. Es gibt vier Objek­tive mit bis zu 64 Mega­pixel. Der Exynos 990 rechnet flott und kann auf 8 GB RAM zurück­greifen. An Daten­platz stehen dem User erwei­ter­bare 128 GB zur Seite. Die Akku­ka­pa­zität liegt bei 4500 mAh.

Fold­able-Preis­sturz bei Saturn

Das Galaxy Z Flip

Samsung Die Königs­klasse der High-End-Smart­phones stellen die Falt-Modelle dar. Mit dem Galaxy Z Flip erhalten Sie ein äußerst kompaktes Klapp­handy. Saturn berechnet während seiner Aktion für dieses Telefon 999,16 Euro. Güns­tiger haben wir das Fold­able sonst nirgends gefunden, konkur­rie­rende Händler setzen mindes­tens 1070 Euro an. Ein falt­bares 6,7-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display, eine Dual-Kamera, der Chip­satz Snap­dragon 855+ und 256 GB Flash werden geboten. Das Galaxy Fold

Samsung Smart­phone und Tablet in einem – das ist das Samsung Galaxy Fold. Zum Markt­start kostete das Fold­able 2100 Euro, bei Saturn müssen Sie momentan nur 1427,74 Euro inves­tieren. Ein abso­lutes Schnäpp­chen, denn abseits eBay fängt der Preis bei 1650 Euro an. Innen gibt es ein falt­bares 7,3-Zoll-Display, dessen Inhalte von einem Snap­dragon 855 berechnet werden. Mit 12 GB RAM und 512 GB Flash ist der Spei­cher groß­zügig bemessen. Insge­samt sechs Kameras finden sich am 5G-fähigen Falt-Smart­phone wieder. Der Akku stemmt 4500 mAh.

Hinweise zur Saturn-Mehr­wert­steuer-Aktion

Die Kampagne läuft bis zum 8. Juni 2020. Wie man es bei solchen Aktionen gewohnt ist, erhält man effektiv keine 19 Prozent Ersparnis. Im Endef­fekt zahlen Sie circa 16 Prozent weniger. Leider greift der Rabatt nicht bei allen Samsung-Produkten. So profi­tieren beispiels­weise Tablets wie das Galaxy Tab S6 / Tab S6 Lite nicht von der Werbe­maß­nahme. Davon abge­sehen können Sie aus einem breiten Port­folio an Smart­phones, Phablets, Smart­wat­ches, Fitnessarm­bän­dern, Kopf­hö­rern, Power­banks, Schutz­hüllen, Taschen und mehr wählen.

Übri­gens: Die Rabatt­ak­tion gilt nicht nur für den Saturn-Online­shop, sondern auch für teil­neh­mende Filialen vor Ort. Mit anderen Aktionen ist der Preis­nach­lass nicht kombi­nierbar.