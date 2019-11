Saturn-Aktion: Samsung-Smartphones & Tablets mit Rabatt

Bei Saturn wird aktuell wieder die Mehr­wert­steuer gespart, diesmal explizit für Samsung-Geräte. Das wirkt sich positiv auf die Preise aus. So kostet das Galaxy A50 beispiels­weise nur 243 Euro.

Saturn startet die Woche mit ange­zogener Spen­dier­hose und streicht im Rahmen einer Aktion die Mehr­wert­steuer für viele Samsung-Produkte. Darunter Smart­phones, Tablets sowie Weara­bles. Wir haben uns das Angebot genauer ange­sehen und die Preise mit konkur­rierenden Shops vergli­chen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Deals sich unter dem Label „Samsung schenkt euch 19 Prozent Mehr­wert­steuer“ lohnen. Wir haben popu­läre Smart­phones wie das Galaxy A50, das Galaxy Note 10 und das Galaxy S10 5G, nebst Tablets (Tab S5e / S6) und die Galaxy Watch Active 2 berück­sich­tigt.

Inter­essante Smart­phones der Saturn-Aktion

Galaxy A50, A80 und S10 Wir weisen darauf hin, dass die tatsäch­liche Ersparnis wie gehabt bei solchen Ange­boten 15,966 Prozent und nicht 19 Prozent entspricht. Den tatsäch­lichen Preis sehen Sie erst im Waren­korb. Die Saturn-Aktion endet am 18. November um 8 Uhr. Sämt­liche Produkte lassen sich versand­kosten­frei bestellen. Beginnen wir mit dem beliebten Mittel­klasse-Smart­phone Galaxy A50. Es hat ein gutes AMOLED-Display und eine Triple-Kamera. Im Rahmen des Saturn-Deals kostet das Mobil­gerät 243,69 Euro – der nächst güns­tigste Shop (Real) verlangt 256,19 Euro. Das Galaxy A80 begeis­tert durch seine rotier­bare 48-Mega­pixel-Kamera. Saturn bittet mit 478,15 Euro zur Kasse. Relativ günstig, aber es geht auch billiger, wie die 428,49 Euro bei Clever­tronic und die 449 Euro bei Büro­shop24 zeigen. Hingegen sind die 578,99 Euro der MwSt.-Aktion für das Galaxy S10 tatsäch­lich konkur­renzlos. Erst Amazon folgt mit 645 Euro. Wir müssen aller­dings eine Warnung ausspre­chen: Saturn legt im Waren­korb eine 512 GB umfas­sende microSD-Karte dazu, die mit 89 Euro zu Buche schlägt. Wenn Sie diese nicht benö­tigen, sollten Sie das Produkt vor dem Kauf entfernen.

Stift-Phablet und 5G-Smart­phones der Saturn-Aktion

Galaxy Note 10, S10 5G und A90 5G Das Galaxy Note 10 wandert mit Mehr­wert­steuer-Abzug für 755,47 Euro über den Laden­tisch. Bei buyZOXS sind es nur 705,99 Euro. Die von Saturn veran­schlagten 923,53 Euro für das Galaxy S10 5G sind aller­dings durchaus fair. Bei Amazon müssen 999 Euro hinge­legt werden. Hinweis: zwar handelt es sich um die Telekom-Version, es gibt aber keinen SIM- oder Net-Lock. Einen güns­tigeren Einstieg in die Welt des fünften Mobil­funk­stan­dards gewährt das Galaxy A90 5G. Inner­halb des Saturn-Ange­bots müssen nur 617,65 Euro für dieses Phablet entrichtet werden. Ansonsten gehen die Preise ab 728,58 Euro (Jacob) los. Die Triple-Kamera mit 48 Mega­pixel und der schnelle Chip­satz Snap­dragon 855 sind weitere High­lights des Mobil­geräts.

Tablet-Schnäpp­chen der Saturn-Aktion

Tab S5e und Tab S6 Ein Mittel­klasse-Tablet mit hoch­auflö­sendem Bild­schirm (2560 x 1600 Pixel) erwartet Sie beim Galaxy Tab S5e. Die WLAN-Ausfüh­rung bietet Saturn derzeit rabat­tiert für 335,30 Euro und die LTE-Ausgabe für 385,72 Euro an. Hingegen scheint das güns­tigste Konkur­renz­angebot bei 352,86 Euro (Wi-Fi-Edition / Galaxus), respek­tive 395 Euro (4G-Modell / Expert) zu sein. Das Galaxy Tab S6 ist der neueste Flach­rechner aus dem Hause Samsung und ein kompro­miss­loses High-End-Produkt samt Snap­dragon-855-SoC, In-Display-Finger­abdruck­sensor und Dual-Kamera (13 + 5 Mega­pixel). Für die WLAN-Ausgabe samt 128 GB Flash und 6 GB RAM fallen bei Saturn vorüber­gehend 629,41 Euro an. Die LTE-Vari­ante ist im Rahmen der Aktion nur mit 256 GB Flash und 8 GB RAM zum Kosten­faktor von 755,47 Euro verfügbar. Güns­tiger bekommen es andere Shops momentan auch nicht hin. So schlägt die 128-GB-WLAN-Fassung des Tab S6 bei Amazon mit 660 Euro und die 256-GB-4G-Ausgabe bei Otto mit 849,99 Euro zu Buche.

Samsung-Smart­watches ohne MwSt. bei Saturn

Watch Active 2 Der Deal umfasst zahl­reiche Fitness-Tracker und Smart­watches des südko­reani­schen Herstel­lers. Wir möchten insbe­sondere auf die fort­schritt­liche Uhr Galaxy Watch Active 2 aufmerksam machen. Die Ober­klasse-Smart­watch ist nach IP68 gegen Staub und Wasser und zudem nach dem Mili­tärstan­dard MIL-STD-G810G gegen extreme Tempe­raturen geschützt. Ein hoch­auflö­sendes Display (360 x 360 Pixel) und das schnelle SoC Exynos 9110 sind eben­falls nennens­wert. Mit Fluor­kautschuk-Armband und 40 mm Größe verlangt Saturn 239,50 Euro für die WLAN-Vari­ante. Soll es die LTE-Edition mit Echt­leder-Armband sein, fallen 373,95 Euro an. Ein güns­tigeres Angebot scheint es momentan nicht zu geben. Bei Computer Universe müssen 285 Euro für die beschrie­bene Wi-Fi-Ausgabe und bei Galaxus 421,12 Euro für die geschil­derte 4G-Fassung entrichtet werden.

