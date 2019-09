MwSt.-Aktion bei Saturn: Galaxy S10 besonders günstig

Saturn kehrt sie vorüber­gehend wieder unter den Teppich; die Mehr­wert­steuer. Bis Sonntag, dem 8. September 2019, um 23:59 Uhr werden somit viele Artikel merk­lich güns­tiger ange­boten. Wie gewohnt beruft sich der Händler auf eine Rabatt-Angabe von 19 Prozent, effektiv sind es aber 15,966 Prozent. Doch auch mit dieser Summe lässt sich sparen, wie wir beim Preis­vergleich fest­gestellt haben. So gibt es etwa das Samsung Galaxy S10 für 579 Euro, das Galaxy A50 für 242,86 Euro und das Moto G7 Play für 113,45 Euro.

Saturn schickt die Mehr­wert­steuer in den Wochen­endur­laub



Aktionen , bei denen die wenig geliebte MwSt. wegfällt, wirken zunächst beson­ders attraktiv, sie halten aber nicht immer, was man sich erhofft. Oftmals ziehen die Händler die Preise diverser Produkte vor dem Start des Deals an, wodurch die Ersparnis nur noch wenig – oder über­haupt nicht – vorhanden ist. Des Weiteren können manche Artikel im Sorti­ment sein, die beim jewei­ligen Anbieter bereits seit längerer Zeit über­teuert sind und die Konsu­menten dann eben­falls nicht profi­tieren.

Das Nach­prüfen der tatsäch­lichen Ersparnis bei Mehr­wert­steuer-Deals ist also auf jeden Fall ratsam. Wir haben den Check mit sechs popu­lären Smart­phones gemacht. Die Samsung-Smart­phones Galaxy A50, Galaxy A40 und Galaxy S10 treten samt den Konkur­renz­produkten Xiaomi Mi 9T, Huawei P30 und Moto­rola Moto G7 Play im Preis­vergleich gegen Saturn an. Dabei berück­sich­tigen wir stets das nächst güns­tigste Angebot eines anderen Händ­lers.

Wenig seriös anmu­tende Verkäufer und eBay-Deals lassen wir außen vor. Etwaige Versand­kosten werden erwähnt. Bei Saturn können Sie das Handy gratis abholen oder 1,99 Euro für die Liefe­rung bezahlen.

Lohnt sich die Mehr­wert­steuer-Aktion von Saturn tatsäch­lich?



Das Galaxy A50 ist das momentan popu­lärste Smart­phone in Europa. Regulär schlägt es bei Saturn mit 289 Euro zu Buche, abzüg­lich der wegfal­lenden MwSt. (46,14 Euro) sind es derzeit 242,86 Euro. Der Verkäufer Air Store offe­riert das Samsung-Telefon via Amazon für 242,88 Euro – also zum nahezu iden­tischen Preis. Andere Händler verlangen mindes­tens 10 Euro mehr.

Beim Galaxy A40 werden anstatt 229,99 Euro aktuell 193,27 Euro (Ersparnis: 36,72 Euro) bei Saturn fällig. Ledig­lich der Anbieter Galaxus kann mit seinen 194 Euro mithalten. Riesig ist die Kluft zu den anderen Shops mit einer Diffe­renz ab 2 Euro jedoch nicht.

Beson­ders kräftig können Sie hingegen beim Samsung Galaxy S10 sparen. Für dieses High-End-Modell verlangt Saturn norma­lerweise 689 Euro, abzüg­lich der 110 Euro betra­genden Ersparnis durch die fehlende Mehr­wert­steuer sind es nur noch 579 Euro. Erst der Händler SyataDishmaya (über Amazon) folgt als nächst güns­tigster Verkäufer – mit deut­lich teureren 645 Euro.



Preise von Huawei P30 und Xiaomi Mi 9T enttäu­schen

In der Einstei­gerklasse hat Saturn eben­falls verlo­ckende Produkte, etwa das Moto G7 Play . Anstatt der regu­lären 135 Euro berechnet der Elek­tronik-Spezia­list bis Sonntag 113,45 Euro (minus 21,55 Euro). Bei TM-Shop (via Amazon) werden 118,99 Euro verlangt, inklu­sive Versand­kosten sind es 121,99 Euro. Die Deals anderer Verkäufer beginnen ab 127,90 Euro (Hertie).

Bei unserer Stich­probe mit sechs beliebten Smart­phones sind wir bei Saturn aber auch auf enttäu­schende Summen gestoßen. Im Normal­fall lässt sich das Huawei P30 bei dem Technik-Händler für 599 Euro erstehen, jetzt sind es 503,37 Euro, was eine Ersparnis von 95,63 Euro bedeutet. Zunächst klingt das viel­verspre­chend, jedoch gibt es das Huawei P30 schon für 466,56 Euro versand­kosten­frei bei Real.

Das Xiaomi Mi 9T ist hingegen bei Saturn nicht über­teuert, aber eben auch kein Schnäpp­chen. Regulär kostet es dort 369,90 Euro, ohne die 59,06 Euro an MwSt. sind es derzeit 310,84 Euro. Der Computer-Profi Alter­nate hält seiner­seits mit 299 Euro dagegen. Aller­dings müssen hier noch 5,99 Euro an Versand­kosten dazu­gerechnet werden.

Fast das gesamte Sorti­ment "ohne Mehr­wert­steuer"

Saturn schreibt im Klein­gedruckten: „Ausge­nommen sind: Verträge mit Dritt­anbie­tern, sämt­liche Down­load-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufla­dekarten/-Services, E-Books/Bücher, digi­tale Gutha­benkarten, Zusatz­garan­tien, Liefer­service, Repa­ratur­dienst­leis­tungen, Foto­service, Lebens­mittel, IQOS, E-Ziga­retten, Heets, Liquids und Versand­kosten“ Die Ersparnis können Sie sich in allen anderen Kate­gorien, also beispiels­weise auch Tablets, Router, Computer, Video­spiele, Filme oder Musik sichern.

