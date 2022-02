MwSt.-Aktion bei Saturn: Smart-TVs, Watches und mehr

Das Finale des Super Bowl 2022 zele­briert Saturn mit einer span­nenden Rabatt­aktion. Inner­halb dieser Kampagne verzichtet der Händler auf die Mehr­wert­steuer, wodurch es eine Ersparnis von effektiv 15,96 Prozent gibt. Der Deal greift unter anderem bei Arti­keln in den Kate­gorien Note­books (inklu­sive Conver­tibles), Weara­bles und Smart-TVs. Aller­dings müssen Sie sich beeilen, da die Aktion nur bis zum 15. Februar um 9 Uhr läuft. Wir haben die Preise von acht Produkten vergli­chen. Je nach Gerät gibt es tatsäch­lich eine große Ersparnis von teil­weise über 200 Euro.

Note­book-Preis­ver­gleich: Schnäpp­chen-Touch­down bei Saturn?

Kräftig sparen bei Saturn dank Super Bowl

Saturn

Das NFL-Finale ließ die Los Angeles Rams als dies­jäh­rige Sieger des Foot­ball-High­lights Super Bowl hervor­gehen. Auch in Deutsch­land zog das Spek­takel viele Zuschauer vor die Bild­schirme. Unter dem Motto „Unser Abräumer zum Super Bowl“ zeigt sich Saturn passend zum Sport­ereignis spen­dabel. Es gibt 19 Prozent Mehr­wert­steuer geschenkt, was im Endef­fekt in einer Ersparnis von 15,966 Prozent resul­tiert. Versand­kosten fallen keine an. Wir haben uns vier Mobil­geräte aus den Note­book- und Conver­tible-Kate­gorien für einen Preis­ver­gleich genauer ange­sehen. Dabei kam heraus, dass sich ein Groß­teil der Saturn-Ange­bote lohnt. Surface Duo 2 rabattiert

Saturn Das Acer Chrome­book Spin 11 stellt eine Ausnahme dar. Saturn möchte 226,88 Euro, Otto nur 202,94 Euro. Beim Lenovo IdeaPad Flex 3 mit dem leis­tungs­fähigen AMD Athlon Silver 3050e dreht sich das Bild. Saturn veran­schlagt 319,32 Euro, Otto als nächst­güns­tigster Anbieter 379,99 Euro. Der Kauf des Micro­soft Surface Go 3 ist bei Saturn mit 335,30 Euro eben­falls erschwing­licher als bei der Konkur­renz. Amazon folgt mit 374,88 Euro. Eigent­lich gibt es bei der Aktion keine Handys, das exoti­sche Surface Duo 2 wird dennoch rabat­tiert. Saturn lässt Sie fast 200 Euro (Gerä­tepreis: 1343,70 Euro) sparen. E-Systems will 1525 Euro.

Weara­bles und Smart-TVs: Schnäpp­chen-Touch­down bei Saturn?

Xiaomi Mi Band 5 rabattiert

Saturn Saturn fordert für das Xiaomi Mi Band 5 nur 21 Euro, während es anderswo (yippie.de) ab 28,16 Euro los geht. Die 85,71 Euro für die clevere Uhr Xiaomi Mi Watch bei Saturn klingen eben­falls nicht übel. Unser Gefühl täuscht nicht, der Hersteller-Shop selbst folgt als zweit­güns­tigster Händler mit 89,90 Euro. Wer sich für die Galaxy Watch 4 inter­essiert, darf bei Saturn durch den Kosten­faktor von 200,84 Euro kein großes Schnäpp­chen erwarten. Elec­tro­nics ist mit 199,98 Euro einen Hauch güns­tiger. Attraktiv muten die 167,23 Euro für die Huawei Watch GT3 an. Gamibo reiht sich danach mit 198,95 Euro ein. LG OLED A1 rabattiert

Saturn Kommen wir nun zu den Smart-TVs, begin­nend mit dem LG OLED A1 in 65 Zoll. Nur 1175,64 Euro veran­schlagt Saturn. Das sind über 223 Euro weniger als bei Amazon (Gerä­tepreis: 1399 Euro). Wenn es etwas kompakter sein soll, wäre das Sony KD-43X85J für 647,05 Euro inner­halb der Saturn-Aktion einen Blick wert. Der nächst­güns­tigste Shop ist Vienna Camera mit 749 Euro.

Saturn bietet auch das Galaxy S22 Ultra an, welches das Note 20 Ultra beerbt.

