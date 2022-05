Preischeck: Galaxy A33 5G mit Fitnesstracker bei Saturn

Wer dieser Tage den Online-Shop von Saturn durch­stö­bert, wird wieder auf eine "Gutschein­heft"-Aktion stoßen. Bis zum 17. Mai, 23.59 Uhr, lockt der Elek­tro­händler mit Ange­boten auf zahl­reiche Produkt­kate­gorien, unter anderem Smart­phones. Ein Angebot zu einem Samsung-Smart­phone inklu­sive Fitnesstra­cker fiel uns ins Auge, das wir im nach­fol­genden prüfen, ob es sich preis­lich lohnt.

Dazu verglei­chen wir den Saturn-Preis mit denen anderer Händler. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir im Preis­ver­gleich nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie zudem, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können.

Des Weiteren schauen wir uns ein Angebot zum Google Pixel 6 an.

Saturn: Samsung Galaxy A33 5G mit Fitnesstra­cker

Samsung Galaxy A33 5G

Bild: Samsung

Das Galaxy A33 5G gehört zu Samsungs Mittel­klasse-Vertre­tungen der A-Klasse. Die Neuvor­stel­lung erfolgte erst Mitte März, weshalb das Modell noch zu den Frisch­lingen auf dem Smart­phone-Markt gehört. Zu den Haupt­merk­malen in der Ausstat­tung des Modells gehören ein vergleichs­weise großer Akku mit 5000 mAh mit 25W Aufladen, ein 6,4 Zoll großes AMOLED mit 90 Hz Bild­wie­der­hol­rate, 5G-Mobil­funk, eine 48-Mega­pixel-Haupt­kamera und eine sehr gute Soft­ware-Update-Prognose mit bis zu vier Gene­rationen von OneUI/Android-OS-Upgrades und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates.

Die Spei­cher­kon­figu­ration des Galaxy A33 5G ist mit 6 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität ange­geben. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers beträgt 369 Euro. An diesem Preis ändert auch Saturn derzeit nichts, der Händler legt aber im "Gutschein­heft"-Akti­ons­zeit­raum einen Fitnesstra­cker vom Typ Samsung Galaxy Fit2 oben­drauf. Das Wearable kam bereits im Oktober 2020 auf den Markt und kostet bei Saturn im Einzel­kauf 33 Euro. Im Vergleich mit den Preisen anderer Händler handelt es sich dabei auch um den derzeit besten Preis. Im Gegen­satz zu Amazon kommen bei Saturn aber noch 2,99 Euro Versand­kosten oben­drauf, womit sich der Einzel­kauf bei Saturn auf 35,99 Euro erhöht. Samsung Galaxy Fit2

Bild: Samsung Das Samsung Galaxy A33 5G wird bei anderen Händler wie Elec­tro­nics bereits zum Preis von rund 335 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten. Würden Sie nun das Galaxy A33 5G zu diesem Preis erwerben und den Fitnesstra­cker Galaxy Fit2 beispiels­weise bei Amazon, wo keine Versand­kosten anfallen, summieren sich die Einzel­käufe zusammen auf 368 Euro, was bis auf 1 Euro Unter­schied dem Preis von Saturn nahe­kommt. Die Saturn-Kombi ist damit also empfeh­lens­wert, weil Sie sich auch den Umweg über zwei Händler zu kaufen sparen würden. Die Smart­phone-Fitness-Tracker-Kombi gibt es übri­gens zum glei­chen Preis auch beim Händler MediaMarkt.

Google Pixel 6 für 555 Euro

Google Pixel 6

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Sowohl Saturn auch MediaMarkt bieten das Google Pixel 6 jeweils zum Preis von 555 Euro an. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung für das Modell mit 128 GB internem Spei­cher liegt bei 649 Euro. Davon ausge­hend ist für das im Oktober vergan­genen Jahres vorge­stellte Modell der Preis bereits bedeu­tend gefallen. Das bedeutet aber wiederum nicht, dass es sich auch um den derzeit besten handeln muss.

In diesem Falle ist es zum Stand jetzt aber der Fall: Abge­sehen von Market­place-Händ­lern handelt es sich beim MediaMarkt-/Saturn-Preis um den derzeit besten. Bei anderen Händ­lern zahlen Sie, beispiels­weise bei Otto, rund 573 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Im Ratgeber Schnäpp­chen: So finden Sie das güns­tigste Handy-Angebot lesen Sie Tipps rund um das Thema Preis­ver­gleich von Smart­phones.

