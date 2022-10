Saturn-Aktion: Pixel, iPhone & FRITZ!Box im Preischeck

Elek­tronik­händler Saturn hat wieder eine Gutschein­heft-Aktion gestartet. Noch bis zum 19. Oktober werden verschie­dene Produkte güns­tiger ange­boten. Wir haben uns zwei Smart­phone- und ein Router-Angebot ange­schaut und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sich die Offerten preis­lich lohnen.

Im Rahmen des Preis­ver­gleichs, beispiels­weise über idealo, haben wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigt. Diese können aber unter Umständen güns­tiger ausfallen. Zu bedenken ist auch, dass sich Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones sehr schnell ändern können, weshalb der Vergleich von aktu­ellen Preisen nur zum Stand jetzt gilt. Da die Saturn-Gutschein­heft-Ange­bote noch rund zwei Wochen laufen, empfehlen wir Ihnen den erneuten Preis­ver­gleich, sollten Sie sich erst später für eines der Ange­bote inter­essieren.

Google wird am Donnerstag die Pixel-7-Serie aus dem Sack lassen. Erst in diesem Jahr kam das Pixel 6a auf den Markt - ein güns­tigerer Mittel­klasse-Ableger der Pixel-6-Serie von 2021. Gemessen an der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers (459 Euro für die 128-GB-Version) ist das Saturn-Gutschein­heft-Angebot mit 419 Euro attrak­tiver. Aller­dings ist die UVP aufgrund schwan­kender Markt­preise nur bedingt aussa­gekräftig. Frühere Ange­bote zum Pixel 6a lagen bei knapp unter 400 Euro.

Und zu solchen Preisen wird das Modell bei anderen Händ­lern auch derzeit noch geführt. So kostet das Pixel 6a beim Händler Galaxus rund 394 Euro inklu­sive Versand­kosten. expert beispiels­weise verlangt rund 405 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Ein iPhone für unter 400 Euro klingt verlo­ckend. Aller­dings sollten Sie beim Saturn-Angebot zu einem Preis von 349 Euro genauer hinschauen. Es handelt sich dabei nämlich um das iPhone SE aus dem Jahr 2020 und nicht um das neuere Modell im glei­chen Design, das in diesem Jahr auf den Markt kam. Das ist grund­sätz­lich erstmal nicht schlecht, sollen iPhones doch vergleichs­weise lange mit Updates versorgt werden.

Der Saturn-Preis ist dem Preis­ver­gleich (idealo) zufolge auch der aktuell güns­tigste. Zum Vergleich: Der aktuell güns­tigste Preis für das iPhone SE (2022) beträgt derzeit 462 Euro (Amazon) inklu­sive Versand­kosten.

Wer einen neuen Router benö­tigt, könnte einen Blick auf das Saturn-Angebot zur AVM FRITZ!Box 7530 AX werfen (Details zum Modell in einer weiteren News). Der Router kostet bei Saturn derzeit 159,99 Euro. Schaut man sich die aktu­ellen Markt­preise an, kommt man zu dem Schluss, dass es sich dabei nicht um den derzeit besten Preis handelt.

Inter­essant: Händler-Kollege MediaMarkt unter­bietet den Saturn-Gutschein­heft-Preis um über 10 Euro. Auch beim Online­händler Amazon ist die AVM FRITZ!Box 7530 AX aktuell zum Preis von 149 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen.

Was die Modelle Pixel 7 und Pixel 7 Pro kosten sollen, lesen Sie in einer weiteren News.

