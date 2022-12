Saturn: Pixel 7 mit freenet-Tarif zum Grabbeltisch-Preis

Im Online-Shop von Saturn können Kunden auch Smart­phones im Tarif-Bundle kaufen. Wir haben uns wiedermal in der Tarif-Rubrik des Händ­lers umge­schaut und sind auf ein inter­essantes Angebot gestoßen. Das Bundle, um das es nach­fol­gend geht, beinhaltet ein Google Pixel 7 und einen Tarif von freenet im Netz der Deut­schen Telekom. Ob sich das preis­lich lohnt, lesen Sie in den folgenden Zeilen.

Saturn: Pixel 7 mit freenet-Tarif

Wir haben das Smart­phone-Tarif-Bundle in den virtu­ellen Waren­korb gelegt und uns die Details ange­schaut. Zunächst müssen Sie wissen, dass es zwei verschie­dene Vertrags­partner gibt - für das Smart­phone ist das die S-KON eKontor 24 GmbH und für den Tarif ist das die freenet DLS GmbH. Saturn fungiert hier ledig­lich als Vermittler.

Bei dem Smart­phone im von uns gewählten Bundle handelt es sich um das Google Pixel 7 mit 128 GB Spei­cher in der Farbe "Obsi­dian" (Schwarz). Dazu gibt es einen Chro­mecast mit Google TV (HD) in der Farbe "White" (Weiß). Der aktu­elle Markt­preis für das Strea­ming-Device beträgt rund 35 Euro (Händler: Amazon). Pixel 7 mit freenet-Tarif bei Saturn

Bild: Saturn, Screenshot: teltarif.de Bei dem Tarif handelt es sich um den freenet green LTE 6 GB. Akti­ons­weise wird das Daten­volumen auf 10 GB pro Monat aufge­stockt, die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt 24 Monate. Die monat­liche Grund­gebühr für den Tarif beträgt akti­ons­weise 24,99 Euro. Sollte der Vertrag nach der zwei­jäh­rigen Mindest­lauf­zeit weiter genutzt werden, erhöht sich diese auf 26,99 Euro pro Monat. Bei Vertrags­abschluss wird eine einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro fällig. Das Google Pixel 7 schlägt mit einer Einmal­zah­lung in Höhe von 49 Euro zu Buche.

Smart­phone zum güns­tigen Preis

So wie es aussieht, zahlen Sie für das Smart­phone nur einmalig 49 Euro, Versand­kosten fallen auch nicht an. Das ist ein sehr guter Deal, kostet das Obsi­dian-farbene Google Pixel 7 mit 128 GB derzeit doch rund 596 Euro (Händler: Amazon). Wenn Sie also ein neues Smart­phone benö­tigen und können mit dem Google Pixel 7 etwas anfangen, könnte sich der Deal für Sie lohnen. Voraus­gesetzt Ihnen sagen auch die Kondi­tionen des Tarifs zu.

Der freenet green LTE 6 GB bezie­hungs­weise akti­ons­weise mit 10 GB monat­lich verfüg­barem Daten­volumen bietet Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von maximal 25 MBit/s im Down­load und maximal 10 MBit/s im Upload. Nach dem Verbrauch des inklu­dierten Daten­volu­mens werden die Über­tra­gungs­raten auf jeweils 64 kBit/s gedros­selt. Sollte das nicht Ihren indi­vidu­ellen Bedürf­nissen gerecht werden, liegt die Empfeh­lung nahe, Smart­phone und Tarif unab­hängig vonein­ander zu erstehen. In unserem Handy­tarife-Vergleich können Sie sich Mobil­funk­tarife nach Ihren indi­vidu­ellen Bedürf­nissen ange­passt anzeigen lassen.

freenet-Tarif ohne Smart­phone

Den Tarif freenet green LTE 6 GB (+ 4 GB) können Sie bei Saturn auch unab­hängig von einem Smart­phone buchen. Dann beträgt der monat­liche Grund­preis bei einer Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 24 Monaten 26,99 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum. Dazu bekommen Sie einen Geschenk-Coupon in Höhe von 210 Euro, den Sie in einer Saturn-Filiale, nicht aber online einlösen können. Die Kondi­tionen in den Coupon-Details besagen jedoch, dass Sie nicht den vollen Wert auf einmal einlösen können, weil:

"Der Gesamt-Coupon­wert wird per E-Mail versendet, gestü­ckelt in Teil­beträge. Diese gewähren einen einma­ligen Preis­nach­lass i.H. des jewei­ligen Wertes. Das jewei­lige Gültig­keits­datum ist auf dem Coupon abge­druckt. Einlösbar in einem Saturn Markt in Deutsch­land (online nicht einlösbar) ab einem Mindestein­kaufs­wert in Höhe des jewei­ligen Teil­betrags und nur gegen Vorlage des ausge­druckten Coupons (keine elek­tro­nische Vorlage)."

Wenn Sie planen, künftig mehrere Einkäufe in einer Saturn-Filiale zu tätigen oder den Gutschein verschenken wollen ("Anonym und über­tragbar"), könnte sich dies für Sie lohnen.

Andern­falls nicht. Denn der Tarif freenet green LTE 6 GB (+ 4 GB) wird beim Mobil­funk­anbieter direkt güns­tiger ange­boten. So beträgt die monat­liche Grund­gebühr bei einer zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit dort 14,99 Euro, der einma­lige Anschluss­preis ist eben­falls redu­ziert von 39,99 Euro auf 19,99 Euro. Ab dem 25. Monat steigt die monat­liche Grund­gebühr auch bei freenet Mobil­funk auf 26,99 Euro.

cong­star hat eine neue Aktion für die Allnet-Flat L aufge­legt. Details zur Aktion lesen Sie in einer weiteren News.