Saturn-Angebote: iPad, MacBook Air & Co. im Preischeck

Die "Apple Days" beim Händler Saturn laufen noch bis zum 30. Oktober. Zunächst hatten wir uns ausge­wählte iPhone-Ange­bote ange­schaut, ob diese sich preis­lich lohnen. Daneben tauchen im Rahmen der Aktion weitere Ange­bote zu Apple-Produkten auf. Nach­fol­gend haben wir uns weitere ausge­sucht und geschaut, ob die Ange­bote empfeh­lens­wert sind oder ob andere Händler bessere Preise haben.

Bitte beachten Sie, dass wir im nach­fol­genden Preis­ver­gleich keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigen, die aber unter Umständen güns­tiger sind. Wichtig ist auch zu wissen, dass sich Markt­preise von Elek­tronik sehr schnell ändern können, weshalb der Preis­ver­gleich über die Online-Platt­form Idealo nur zum Stand jetzt gilt.

iPad 9.Gen, 2021

Apple iPad (2021)

Bild: teltarif.de

Apple ist gerade mit neuen iPads gestartet, darunter das iPad der 10. Gene­ration. Dieses Modell ist aller­dings kein Schnäpp­chen, beträgt der Einstiegs­preis für die 64-GB-Vari­ante doch schon happige 579 Euro. Güns­tiger ist der Vorgänger, das iPad der 9. Gene­ration aus dem vergan­genen Jahr. Das ist mit 10,2 Zoll zwar etwas kleiner und hat den klas­sischen TouchID-Button verbaut statt wie das neue einen läng­lichen Sensor im oberen Gehäu­serahmen, dürfte aber weiterhin vielen Anwen­dungen gerecht und noch einige Zeit mit Soft­ware-Updates versorgt werden.

Im Rahmen der Apple Days bei Saturn gibt es das 2021er-Modell jetzt güns­tiger. Der Händler veran­schlagt für die 64-GB-Version einen Preis von 349 Euro (Schwarz). Dabei handelt es sich um den aktu­ellen güns­tigsten Markt­preis, den auch der Händler MediMax (354,95 Euro inklu­sive Versand) mitgeht.

HomePod mini

HomePod mini

Bild: Apple Apples smarter Speaker im Klein­format heißt HomePod mini. Der Laut­spre­cher hat ein kugel­för­miges Design und smarte Eigen­schaften wie die Sprach­steue­rung über die Assis­tentin Siri. Verschie­dene Farben gibt es zur Auswahl, aber nur Blau, Orange und Gelb sind bei den Saturn Apple Days jeweils zum Preis von 85 Euro erhält­lich.

Dem aktu­ellen Preis­ver­gleich über Idealo zufolge handelt es sich bei den genannten Farben um den derzeit besten Preis. Können Sie sich mit den Farben nicht anfreunden, bekommen Sie das graue Modell zum Preis von 91,96 Euro inklu­sive Versand (UEBilliger.de), der weiße HomePod mini ist beim glei­chen Händler zum Preis von 92,86 Euro zu bekommen.

MacBook Air M2 (2022)

Apple stellte die neue MacBook-Gene­ration im Juni vor. Herz­stück ist die Eigen­ent­wick­lung des Herstel­lers in Form des M2-Chips. Das 13,6-Zoll-Display erfuhr ein neues Design und bekam die von verschie­denen iPhone-Gene­rationen bekannte Displayein­ker­bung. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers lautet 1499 Euro für die Basis-Version, unter anderem mit 256 GB SSD-Spei­cher. MacBook Air 2022

Bild: Apple Saturn bietet das MacBook Air M2 mit 256 GB in der Farbe "Space Grau" im Rahmen der Apple Days zum Preis von 1299 Euro an. Andere Farb­vari­anten kosten mehr. Bei diesem Angebot handelt es sich grund­sätz­lich um eines, das den aktu­ellen Markt­preis wider­spie­gelt. Zum Vergleich: Andere Händler wie Note­books­bil­liger, Galaxus und UEBilliger.de verkaufen das Modell zum glei­chen Preis wie Saturn.

AirPods Pro mit MagSafe Lade­case

Die AirPods Pro der ersten Gene­ration mit MagSafe Lade­case werden im Vergleich mit der UVP des Herstel­lers derzeit von Saturn zum Preis von 229 Euro güns­tiger ange­boten. Aller­dings sollten Sie wissen, dass die UVP nur bedingt aussa­gekräftig ist, gerade weil sich die Markt­preise von Elek­tronik schnell ändern können. AirPods Pro (1. Generation)

Foto: teltarif.de Händler wie Gomibo.de bieten die AirPods Pro 2021 mit MageSafe Lade­case aber schon zum Preis von 205,95 Euro an. Amazon beispiels­weise möchte derzeit 210 Euro haben. Es lohnt sich also, zu verglei­chen.

