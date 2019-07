Schnäppchen bei Saturn? Aktuelle Handy-Angebote im Check

Saturn hat noch rund 4 Tage einige Smart­phone-Modelle im Angebot. Darunter befinden sich neben iPhone-Modellen von Apple auch ein aktu­elles LG-Smart­phone, ein Akku-Dino von Moto­rola und neue Pixel-Modelle von Google. Wir haben den Prei­scheck gemacht und unter­sucht, ob es sich bei den vermeint­lichen Schnäpp­chen um gute Ange­bote handelt.

iPhone XS

Info: Wie bei jedem Schnäpp­chen-Check haben wir bewusst die Ange­bote von Händ­lern, die sich auf Markt­plätzen tummeln, außer Acht gelassen. Unter Umständen ist so aber möglich, dass es dort die vorge­stellten Smart­phones noch güns­tiger gibt.

Da iPhone XS mit 64 GB internem Spei­cher kostet nach unver­bind­licher Preis­empfeh­lung 1149 Euro. Saturn bietet das Gerät in den Farben Space Grey, Silber und Gold zu einem Preis von 1049 Euro an, sprich 100 Euro güns­tiger.



iPhone XS

Auch wenn die iPhones seit jeher von einer guten Preis­stabi­lität am Markt profi­tieren, so erscheint die Ersparnis zu gering - nicht zuletzt weil in rund zwei Monaten schon die 2019er-Modelle erwartet werden. Im aktu­ellen Preis­vergleich zeigt sich: Das Saturn-Angebot schneidet schlecht ab. Das iPhone ist bereits zu einem Preis von 989 Euro erhält­lich.

Details zum iPhone XS lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone XR

Die Ersparnis im Vergleich zur UVP sieht beim iPhones XR auch nicht viel besser aus. Das Bunt-Phone kostet mit 64 GB internem Spei­cher 849 Euro, in den Farben White, Black und Blue bei Saturn derzeit 769 Euro - unterm Strich eine Ersparnis von 80 Euro.



iPhone XR

Auch hier gilt: Finger weg. Im aktu­ellen Preis­vergleich zahlen Käufer nochmal 50 Euro weniger.

Details zum iPhone XR lesen im ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone 7

Auch ein iPhone 7 mit 32 GB internem Spei­cher ist im Rahmen der Ange­bots­reihe von Saturn für 399 Euro (in Schwarz) verfügbar. Das ist zwar im Preis­vergleich der derzeit güns­tigste Preis, dennoch würden wir von dem Gerät aufgrund der Betagt­heit abraten. Das Smart­phone wurde bereits 2016 vorge­stellt.



iPhone 7

Wer aller­dings ein Auge auf das nach wie vor beliebte 4,7-Zoll-Format geworfen hat, dem empfehlen wir eher das ein Jahr jüngere iPhone 8 . Hier erhalten Käufer in der Basis-Version schon 64 GB internen Spei­cher. Kosten­faktor derzeit rund 580 Euro.

Details zum iPhone 7 und iPhone 8 lesen Sie jeweils im Test­bericht.

Google Pixel 3a

Die a-Vari­ante seiner Pixel-3-Reihe hatte Google im Rahmen der Entwick­lerkon­ferenz I/O aus dem Sack gelassen. Die UVP von 399 Euro redu­ziert Saturn um 20 Euro.



Google Pixel 3a

Moto­rola Moto G7 Power

Mit Refe­renz auf den aktu­ellen Preis­vergleich zeigt sich: Dabei handelt es sich schon um das güns­tigste Angebot.

Das Moto G7 Power ist mit seinem 5000 mAh starken Akku ein sehr ausdau­erndes Gerät und stellte in unserem Akku-Test­verfahren, was ein Durch­halte­vermögen von fast 17 Stunden ergab, alle aktuell getes­teten Smart­phones in den Schatten und führt damit zurecht unsere Besten­liste an.



Moto G7 Power

LG G8S ThinQ

Die UVP mit rund 210 Euro ist bereits akzep­tabel. Saturn senkt den Preis auf 179 Euro für die Farb­modelle Ceramic und Iced Violet. Auch dabei handelt es sich um das aktuell preis­güns­tigste Angebot.

Wer einen 4K-Fern­seher ohne Aufpreis braucht, dem sei das LG G8S ThinQ ans Herz gelegt.



LG G8S ThinQ

Saturn hat die UVP von 769 Euro zwar nicht redu­ziert, führt es aber dort auf. Inter­essant: Noch bis zum 31. Juli haben Käufer die Chance, ohne Aufpreis einen LG-Fern­seher dazu­zube­kommen. Damit könnte sich für den ein oder anderen auch der UVP-Kauf­preis bezahlt machen.

Details zum LG G8S ThinQ mit neuar­tiger Gesten­steue­rung lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

