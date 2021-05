"Technikliebe": Saturn senkt zum Jubiläum Handy-Preise

Der Elek­tronik­händler Saturn feiert aktuell sein 60-jähriges Bestehen, zu diesem Anlass wurde die Rabatt­aktion „Tech­nik­liebe“ initi­iert. Zahl­reiche Produkte aus den verschie­densten Kate­gorien locken mit Sonder­ange­boten, bei denen „verglei­chen zwecklos“ sei. Das hat uns natür­lich nicht davon abge­halten, dennoch einen Preis­ver­gleich zu voll­ziehen.

In diesem Artikel widmen wir uns vornehm­lich der Smart­phone-Sektion. Explizit haben wir die Kosten für ein halbes Dutzend Handys, nament­lich Galaxy A72, Oppo Find X3 Lite 5G, Oppo Reno4 Z 5G, Galaxy A12, Galaxy A52 und Redmi Note 9, über­prüft.

Saturn: Sechs Jahr­zehnte, sechs tolle Ange­bote?

Saturn hat ein Herz für Technik

Bild: Saturn

Passend zum Jubi­läum des 1961 noch als Saturn-Hansa gestar­teten Konzerns haben wir uns für jedes Jahr­zehnt ein Smart­phone für unseren Preis­ver­gleich heraus­gepickt. Online und in ausge­wählten Märkten sollen Kunden bis zum 31. Mai kräftig sparen können. Versand­kosten entfallen ab einem Waren­wert von 59 Euro. Sehen wir uns zuerst das Galaxy A72 an. Das Samsung-Handy schlägt bei Saturn derzeit in der 128-GB-Ausgabe mit 399 Euro zu Buche. Kein schlechter Preis, aber bei clever­tronic geht es noch etwas güns­tiger (393,39 Euro inklu­sive Liefer­pau­schale). Fairer Preis: Galaxy A12

Bild: Saturn Für das Oppo Find X3 Lite 5G (128 GB) möchte Saturn eben­falls 399 Euro, erneut kontert clever­tronic, diesmal mit einer noch größeren Diffe­renz. Dort werden ledig­lich 356,89 Euro samt Versand­gebühr berechnet. Wie sieht es beim Oppo Reno4 Z 5G aus? Bei diesem Mobil­gerät steht es 259 Euro (Saturn) zu 253,79 Euro (yakodo, Versand einge­rechnet). Der von Saturn gefor­derte Preis von 149 Euro für das Galaxy A12 (64 GB) geht in Ordnung. Ledig­lich ein Amazon-Händler unter­bietet um 3 Euro. Beim Galaxy A52 (128 GB) lassen sich 7 Euro sparen, wenn man bei büro­shop24 anstatt bei Saturn zuschlägt.

Das Xiaomi Redmi Note 9 kostet woan­ders zwar mindes­tens 153 Euro (bei Saturn 139 Euro), dafür gibt es dann aber 128 GB anstatt 64 GB Flash.

Fazit: Verglei­chen lohnt sich eben doch

Weitere Produkte der Aktion Technikliebe

Bild: Saturn Saturn mutet ziem­lich über­zeugt davon an, der güns­tigste Händler zu sein. In der Realität ist das aber, zumin­dest bei den Smart­phone-Offerten der Aktion „Tech­nik­liebe“, oftmals nicht der Fall.

Viel­leicht werden Sie aber bei anderen Kate­gorien des Shops fündig. Es sind beispiels­weise auch Smart-TVs und Note­books im Angebot. Einen weiteren span­nenden Vergleich haben wir bei der Preis­ent­wick­lung von Galaxy S21 und iPhone 12 voll­zogen.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.