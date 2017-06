Gutschein-Aktion bei Saturn: Diese Smartphones werden zu Schnäppchen

Gutschein-Aktion bei Saturn Käufer eines Android-Smartphones können bei Saturn am heutigen Aktionstag sparen. Denn der Händler vergibt Coupons im Wert zwischen 30 und 120 Euro. Die Gutscheine sind auf einen Folge-Kauf in allen deutschen Saturn-Märkten sowohl online als auch stationär einlösbar. Wir haben uns die Aktion näher angesehen und zeigen mögliche Smartphone-Schnäppchen.

Aktions-Details und wichtige Hinweise

Die Aktion gilt nur am heutigen Montag (12. Juni) und nur für den Kauf eines Android-Smartphones ab 199 Euro. Die Höhe der vom Händler ausgegebenen Gutscheine richtet sich nach dem jeweiligen Verkaufspreis. Für Geräte ab 199 Euro erhalten Käufer einen 30-Euro-Coupon, für Smartphones ab 299 Euro gibt es 60 Euro, für Geräte ab 499 Euro 90 Euro und wählen Kunden ein Smartphone mit einem Preis ab 699 Euro sind es 120 Euro. Die Kombination mit anderen Gutscheinen oder Rabatten ist nicht möglich.

Kaufen Kunden ihr Smartphone direkt in einer Filiale, erhalten sie den Gutschein bei der Bezahlung an der Kasse. Bei Online-Käufern sendet Saturn den Coupon per E-Mail an die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse. Der Gutschein ist bis einschließlich 31. Dezember dieses Jahres gültig.

Wir haben einige Smartphones auf ihr Schnäppchen-Potenzial hin überprüft. Dabei haben wir jeweils drei Modelle der entsprechenden Preisklasse mit den nächst günstigeren Online-Preisen verglichen. Zu beachten ist allerdings, dass der Gutscheinwert nicht unmittelbar vom Gerätepreis abgezogen wird. Vielmehr ist er erst bei einem weiteren Kauf anrechenbar. Die Aktion lohnt sich daher nur, wenn Kunden häufig bei Saturn einkaufen oder bereits ein weiteres Produkt beim Händler ins Auge gefasst haben.

Smartphones ab 199 Euro

In der Kategorie ab 199 Euro haben wir folgende aktuelle Android-Smartphones verglichen: das Honor 6C, das Lenovo Moto G5 sowie das LG K10 (2017). Das Honor 6C in der Version mit 32 GB internem Speicher und 3 GB RAM kostet bei den gängigen Händlern stets 239 Euro. Für das Moto G5 mit 16 GB Speicher verlangt Saturn (sowie viele andere Händler) Preise ab 189,99 Euro. Nur die blaue Version kostet 199 Euro und erfüllt somit in die Gutschein-Voraussetzungen. Ebenfalls für 199 Euro ist das LG K10 (2017) zu haben, wobei andere Händler dieses Angebot preislich deutlich unterbieten.

Smartphones ab 199 Euro mit 30 Euro Gutschrift Saturn-Preis Preis mit Coupon günstige Online-Preise Schnäppchen-Potenzial? Honor 6C 239 209 239 ja Lenovo Moto G5 199 169 ab 185 ja LG K10 (2017) 199 169 ab 164 nein Stand: 12.06.2017, Preise in Euro

Smartphones ab 299 Euro

In der Kategorie der Geräte ab 299 Euro haben wir das Galaxy A5 (2017) von Samsung, das Honor 8 sowie das Sony Xperia X Compact begutachtet. Auch das Galaxy S7 gehört in diese Kategorie. Bei den ausgewählten Modellen zeigen sich bei den Angeboten von Saturn und denen anderer Händler zum Teil deutliche Unterschiede im Preis. Dank der hohen Gutschrift gibt es dennoch Sparpotenzial.

Smartphones ab 299 Euro mit 60 Euro Gutschrift Saturn-Preis Preis mit Coupon günstige Online-Preise Schnäppchen-Potenzial? Samsung Galaxy A5 (2017) 359 299 ab 319 ja Honor 8 349 289 ab 345 ja Sony Xperia X Compact 369 299 ab 300 ja Samsung Galaxy S7 459 399 ab 445 ja Stand: 12.06.2017, Preise in Euro

Smartphones ab 499 Euro

Ab 499 Euro bekommen Käufer bereits sehr gut ausgestattete Smartphones mit Android. Zu diesen gehören unter anderem das Samsung Galaxy S7 mit Edge-Display, das Top-Modell Huawei P10 und das aktuelle Flaggschiff LG G6. Beide Flaggschiffe sind bei Saturn - trotz 90-Euro-Gutschein - alles andere als ein Schnäppchen.

Smartphones ab 499 Euro mit 90 Euro Gutschrift Saturn-Preis Preis mit Coupon günstige Online-Preise Schnäppchen-Potenzial? Samsung Galaxy S7 Edge 529 439 ab 499 ja Huawei P10 589 499 ab 489 nein LG G6 639 549 ab 519 nein Stand: 12.06.2017, Preise in Euro

Smartphones ab 699 Euro

Die letzte Abstufung hat Saturn bei 699 Euro angesetzt. Hier handelt es sich somit um die oberste Kategorie, für die Käufer einen 120-Euro-Gutschein erhalten. Smartphones dieser Preisklasse sind unter anderem das aktuelle Galaxy S8, das trotz Gutschein bei anderen Händlern günstiger zu haben ist, das neue HTC U 11 und das Google Pixel mit 32 GB Speicher, die sich dank der Aktion von Saturn beide als echtes Schnäppchen entpuppen.

Smartphones ab 699 Euro mit 120 Euro Gutschrift Saturn-Preis Preis mit Coupon günstige Online-Preise Schnäppchen-Potenzial? Samsung Galaxy S8 799 679 ab 650 nein HTC U 11 749 629 ab 749 ja Google Pixel 759 639 ab 746 ja Stand: 12.06.2017, Preise in Euro

Die Beispiele zeigen deutlich, dass Kunden sich von Saturns Aktion nicht blenden lassen sollten. Denn nicht immer gibt es die Android-Smartphones mit Gutschein günstiger. Schnäppchen-Potenzial herrscht vor allem bei den sehr aktuellen und teuren Geräten, die in anderen Shops noch nahe der unverbindlichen Preisempfehlung verkauft werden. Dank 120-Euro-Gutschein lässt sich somit bei ausgewählten Modellen ordentlich sparen. Doch Vorsicht: Der reguläre Preis muss auch bei Saturn bezahlt werden, denn die Ersparnis kommt - wie bereits erwähnt - durch einen nachträglichen Gutschein zustande.

Bei der Wahl eines passenden Smartphones hilf ihnen unser Kaufratgeber sowie unsere Handy-Datenbank mit Vergleichsfunktion.