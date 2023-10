SpaceX Direct to Cell: Internet per Satellit für jedes Handy

Ab 2024 können Verbrau­cher über den Service Direct to Cell von SpaceX via Satellit kommu­nizieren. Zu Beginn werden Text­nach­richten geboten.

SpaceX hat ange­kün­digt, direktes Satel­liten­internet für handels­übliche Smart­phones ab 2024 zu offe­rieren. Möglich machen es mit LTE-Modem ausge­stat­tete Satel­liten. Inso­fern sollen jedwede Mobil­geräte, die über diese Funk­tech­nologie verfügen, kompa­tibel sein. Zunächst startet das Projekt in sechs Ländern, darunter die Schweiz. SpaceX nennt die Offerte „Direct to Cell“. Anfangs wird es ledig­lich möglich sein, Text­nach­richten zu senden und zu empfangen. Durch den Austausch von Stimme und Daten gewinnt der Service ab 2025 deut­lich an Attrak­tivität.

Satel­liten­internet fürs Handy: Star­link Direct to Cell

SpaceX Diverse Smart­phones wie das iPhone 15 können immerhin schon über Satellit Notrufe bewerk­stel­ligen und Stand­orte über­mit­teln. Abseits dieser Sicher­heits­maß­nahmen hegen auch die Netz­betreiber großes Inter­esse daran, Handys über die Himmels­körper zu vernetzen. Darunter das von Elon Musik ins Leben geru­fene Unter­nehmen SpaceX. Dessen aktu­elles Port­folio für Konsu­menten umfasst Fest­netz-Satel­liten­internet über spezi­elle Antennen. Auf der Produkt­seite von Direct to Cell kommu­niziert die Firma ihre Pläne mit Smart­phones.

Es soll einen „naht­losen Zugang zu Text, Stimme und Daten für LTE-Handys auf der ganzen Welt“ geben. Dabei spiele es keine Rolle, ob man sich an Land, auf einem See oder in Küsten­gewäs­sern befindet. Die einzige Voraus­set­zung ist eine direkte Sicht zum freien Himmel. Wie eingangs erwähnt, sind ab nächstem Jahr Kurz­nach­richten per Direct to Cell möglich. Ein Jahr später folgen Tele­fonate und der Zugang zum Internet. Kunden sollen 2025 mit ihrem LTE-Handy zwischen 2 und 4 MBit/s errei­chen können. Direct to Cell wird zunächst in der Schweiz, den USA, Kanada, Austra­lien, Neusee­land und Japan verfügbar sein.

Wie funk­tio­niert das Satel­liten­internet fürs Handy?

SpaceX In einer Info­grafik veran­schau­licht SpaceX die Funk­tions­weise des kommenden Services. So werden die über­mit­telten Infor­mationen in Form von Text, Stimme und Daten an einen Partner-Netz­betreiber weiter­geleitet. Dieser ist wiederum mit dem Star­link-Boden­netz­werk verbunden. Jenes über­trägt die Infor­mationen an das Satel­liten-Netz­werk im Orbit. Schließ­lich sendet dieses per eNodeB-Modem Text, Stimme und Daten per LTE zum Handy des Nutzers. Das Funk­modul der Himmels­körper agiert wie ein Mobil­funk­mast im All.

Indes hat Amazon Test-Satel­liten seines Projekt Kuiper ins All gebracht und möchte als Fest­netz-Satel­liten­internet-Anbieter in Aktion treten.